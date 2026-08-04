Sin llamas ni columnas de humo: el fuego en La Rioja quedó bajo control y el operativo continúa con vigilancia

El Sistema Provincial de Emergencias confirmó que el incendio forestal en Guanchín, Chilecito, quedó bajo control en sus seis sectores tras días de operativo; no se registran llamas ni columnas de humo, aunque el monitoreo continúa por 24 horas más antes de declararlo extinguido

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El incendio forestal que durante varios días mantuvo en alerta al departamento de Chilecito, en la provincia de La Rioja, quedó bajo control. Tras un operativo que involucró a decenas de brigadistas, bomberos, medios aéreos y organismos de distintos niveles del Estado, los seis sectores en que se dividió el perímetro del fuego permanecen contenidos y no se registran llamas ni columnas de humo. Aun así, el trabajo sobre el terreno no terminó.

Según el último parte oficial del Gobierno de La Rioja, el Sistema Provincial de Emergencias (SPE) confirmó que la situación fue alcanzada tras días de tareas coordinadas en la zona de Guanchín, un sector de acceso complicado dentro del departamento Chilecito. Las acciones incluyeron trabajo por tierra y apoyo de medios aéreos, con intervención de equipos provinciales, nacionales y municipales.

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El responsable del operativo, David Barrera, precisó que los aviones hidrantes finalizaron su participación y fueron trasladados a la provincia de San Luis. Las últimas intervenciones se concentraron en los sectores uno y seis del perímetro, los únicos que aún presentaban actividad al momento del parte. Tareas de enfriamiento en esas dos áreas permitieron estabilizar el cuadro general.

Pese a la evolución favorable, las autoridades dispusieron que el operativo se extienda durante las próximas 24 horas con recorridos de vigilancia y monitoreo permanente. El objetivo es detectar posibles reactivaciones antes de declarar el siniestro en estado de “extinguido”, una distinción técnica que el SPE no dio por confirmada. Personal técnico continuará en el área con equipos de observación para verificar la estabilidad de la zona afectada.

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Brigadistas y bomberos trabajaron durante varios días para contener el fuego en la zona de Guanchín, en el departamento Chilecito

Barrera también informó que brigadistas del Servicio Federal de Manejo del Fuego (SFMF), pertenecientes a la región NEA, permanecerán en el lugar hasta el mediodía del martes junto a la Brigada de Incendios Forestales de La Rioja. Los cuarteles de bomberos que participaron del combate ya regresaron a sus respectivas jurisdicciones.

El despliegue total del operativo reunió a efectivos de la Policía de La Rioja, los Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta, cuarteles de distintos departamentos, el Instituto de Servicios Ambientales, el Municipio de Chilecito, Vialidad Provincial, la Secretaría de Ambiente y el SFMF. A ese conjunto se sumaron baqueanos de la zona y empresas privadas que colaboraron con la logística y el abastecimiento de las aeronaves. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas durante el siniestro.

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Para entender la magnitud del operativo, vale repasar cómo evolucionó el fuego desde su origen. Según consignó Nueva Rioja, el incendio se inició el lunes 28 de julio en el paraje La Yareta, próximo a la ruta 40, y avanzó con rapidez hasta superar los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El humo llegó a afectar la zona urbana de Chilecito en las horas posteriores al inicio del siniestro.

Al cuarto día del operativo, el fuego estaba contenido en un 70% de su perímetro, con los frentes norte y este ya bajo control y el sector sur como el más complejo. Según informó Nueva Rioja, los focos activos principales se ubicaban en la ladera oeste de Guanchín, la finca de Los Bordos, la quebrada de Los Manzanos, la quebrada del Xincal, el puesto Las Cabañas y el sector de Santa Florentina, en la zona de la Torre Alta y la quebrada Liguera.

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Los medios aéreos finalizaron su intervención y fueron trasladados a la provincia de San Luis una vez controlados los seis sectores del perímetro

El suboficial mayor Vicente Porto, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, describió al siniestro como un caso sin precedentes en la zona. “Este es el primer incendio que tenemos de esta manera generalizado y descontrolado de esta forma”, declaró Porto según recogió Nueva Rioja. El jefe de bomberos también explicó que las condiciones climáticas —viento fuerte desde la mañana, baja visibilidad por neblina y humo— dificultaron las operaciones durante varios días. Recién hacia la tarde del miércoles 29, cuando amainó el viento, los equipos pudieron intensificar el combate directo con más personal y apoyo aéreo nocturno.

Porto también trazó una comparación con los antecedentes locales: “Los incendios forestales los teníamos confinados y concentrados en determinadas zonas, pero debido a las condiciones climáticas, este fue totalmente atípico”, sostuvo en declaraciones recogidas por Nueva Rioja.

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Las operaciones aéreas debieron suspenderse en más de una ocasión por la visibilidad reducida; el SPE informó que se mantuvo monitoreo sobre el estado de la visibilidad en la pista de Anguinán para determinar cuándo reanudar los vuelos.

Paralelamente al operativo de extinción, la Policía de Chilecito, a través de la Unidad Regional Segunda, abrió una investigación para determinar el origen del siniestro. La hipótesis principal apunta a una posible negligencia humana. De acuerdo con testimonios de puesteros, el día anterior al incendio cerca de 100 vehículos habrían subido a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, planteó Porto. Las autoridades convocaron a quienes posean información a acercarse a la comisaría o dependencia policial más cercana; hasta el momento no se informaron detenciones.

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