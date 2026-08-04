Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Sin llamas ni columnas de humo: el fuego en La Rioja quedó bajo control y el operativo continúa con vigilancia

El Sistema Provincial de Emergencias confirmó que el incendio forestal en Guanchín, Chilecito, quedó bajo control en sus seis sectores tras días de operativo, aunque el monitoreo continúa por 24 horas más antes de declararlo extinguido

El Sistema Provincial de Emergencias confirmó que el incendio forestal en Guanchín, Chilecito, quedó bajo control en sus seis sectores tras días de operativo; no se registran llamas ni columnas de humo, aunque el monitoreo continúa por 24 horas más antes de declararlo extinguido
Guardar

El incendio forestal que durante varios días mantuvo en alerta al departamento de Chilecito, en la provincia de La Rioja, quedó bajo control. Tras un operativo que involucró a decenas de brigadistas, bomberos, medios aéreos y organismos de distintos niveles del Estado, los seis sectores en que se dividió el perímetro del fuego permanecen contenidos y no se registran llamas ni columnas de humo. Aun así, el trabajo sobre el terreno no terminó.

Según el último parte oficial del Gobierno de La Rioja, el Sistema Provincial de Emergencias (SPE) confirmó que la situación fue alcanzada tras días de tareas coordinadas en la zona de Guanchín, un sector de acceso complicado dentro del departamento Chilecito. Las acciones incluyeron trabajo por tierra y apoyo de medios aéreos, con intervención de equipos provinciales, nacionales y municipales.

PUBLICIDAD

El responsable del operativo, David Barrera, precisó que los aviones hidrantes finalizaron su participación y fueron trasladados a la provincia de San Luis. Las últimas intervenciones se concentraron en los sectores uno y seis del perímetro, los únicos que aún presentaban actividad al momento del parte. Tareas de enfriamiento en esas dos áreas permitieron estabilizar el cuadro general.

Pese a la evolución favorable, las autoridades dispusieron que el operativo se extienda durante las próximas 24 horas con recorridos de vigilancia y monitoreo permanente. El objetivo es detectar posibles reactivaciones antes de declarar el siniestro en estado de “extinguido”, una distinción técnica que el SPE no dio por confirmada. Personal técnico continuará en el área con equipos de observación para verificar la estabilidad de la zona afectada.

PUBLICIDAD

Brigadistas y bomberos trabajaron durante varios días para contener el fuego en la zona de Guanchín, en el departamento Chilecito
Brigadistas y bomberos trabajaron durante varios días para contener el fuego en la zona de Guanchín, en el departamento Chilecito

Barrera también informó que brigadistas del Servicio Federal de Manejo del Fuego (SFMF), pertenecientes a la región NEA, permanecerán en el lugar hasta el mediodía del martes junto a la Brigada de Incendios Forestales de La Rioja. Los cuarteles de bomberos que participaron del combate ya regresaron a sus respectivas jurisdicciones.

El despliegue total del operativo reunió a efectivos de la Policía de La Rioja, los Bomberos Voluntarios de Chilecito y Nonogasta, cuarteles de distintos departamentos, el Instituto de Servicios Ambientales, el Municipio de Chilecito, Vialidad Provincial, la Secretaría de Ambiente y el SFMF. A ese conjunto se sumaron baqueanos de la zona y empresas privadas que colaboraron con la logística y el abastecimiento de las aeronaves. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas durante el siniestro.

Para entender la magnitud del operativo, vale repasar cómo evolucionó el fuego desde su origen. Según consignó Nueva Rioja, el incendio se inició el lunes 28 de julio en el paraje La Yareta, próximo a la ruta 40, y avanzó con rapidez hasta superar los 2.800 metros sobre el nivel del mar. El humo llegó a afectar la zona urbana de Chilecito en las horas posteriores al inicio del siniestro.

Al cuarto día del operativo, el fuego estaba contenido en un 70% de su perímetro, con los frentes norte y este ya bajo control y el sector sur como el más complejo. Según informó Nueva Rioja, los focos activos principales se ubicaban en la ladera oeste de Guanchín, la finca de Los Bordos, la quebrada de Los Manzanos, la quebrada del Xincal, el puesto Las Cabañas y el sector de Santa Florentina, en la zona de la Torre Alta y la quebrada Liguera.

Los medios aéreos finalizaron su intervención y fueron trasladados a la provincia de San Luis una vez controlados los seis sectores del perímetro
Los medios aéreos finalizaron su intervención y fueron trasladados a la provincia de San Luis una vez controlados los seis sectores del perímetro

El suboficial mayor Vicente Porto, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, describió al siniestro como un caso sin precedentes en la zona. “Este es el primer incendio que tenemos de esta manera generalizado y descontrolado de esta forma”, declaró Porto según recogió Nueva Rioja. El jefe de bomberos también explicó que las condiciones climáticas —viento fuerte desde la mañana, baja visibilidad por neblina y humo— dificultaron las operaciones durante varios días. Recién hacia la tarde del miércoles 29, cuando amainó el viento, los equipos pudieron intensificar el combate directo con más personal y apoyo aéreo nocturno.

Porto también trazó una comparación con los antecedentes locales: “Los incendios forestales los teníamos confinados y concentrados en determinadas zonas, pero debido a las condiciones climáticas, este fue totalmente atípico”, sostuvo en declaraciones recogidas por Nueva Rioja.

Las operaciones aéreas debieron suspenderse en más de una ocasión por la visibilidad reducida; el SPE informó que se mantuvo monitoreo sobre el estado de la visibilidad en la pista de Anguinán para determinar cuándo reanudar los vuelos.

Paralelamente al operativo de extinción, la Policía de Chilecito, a través de la Unidad Regional Segunda, abrió una investigación para determinar el origen del siniestro. La hipótesis principal apunta a una posible negligencia humana. De acuerdo con testimonios de puesteros, el día anterior al incendio cerca de 100 vehículos habrían subido a la sierra. “Algunas personas habrían hecho fuego para cocinar y no lo apagaron correctamente”, planteó Porto. Las autoridades convocaron a quienes posean información a acercarse a la comisaría o dependencia policial más cercana; hasta el momento no se informaron detenciones.

Temas Relacionados

La RiojaChilecitoIncendiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio del fuerte temporal de nieve, un gobernador rescató a un guanaco atrapado y lo compartió en sus redes

Claudio Vidal, mandatario provincial de Santa Cruz, participó en el operativo para liberar al animal que estaba en un alambrado de púa

En medio del fuerte temporal de nieve, un gobernador rescató a un guanaco atrapado y lo compartió en sus redes

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

La paciente, de 66 años, fue trasladada a un hospital con fractura de cráneo y múltiples lesiones. La Policía detectó graves irregularidades y clausuró el establecimiento, que no tenía habilitación

Grave denuncia contra un geriátrico en Córdoba: detuvieron a una mujer acusada de agredir a una anciana

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron reconstruir el recorrido que ambos realizaron tras salir del departamento del dirigente sindical

Las imágenes de Facundo Moyano corriendo detrás de Candela Arizaga: el recorrido que realizaron

Un nuevo video muestra el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda y descalza del departamento de Facundo Moyano

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron a la joven de 23 años corriendo por la vereda. La grabación forma parte de la investigación que busca reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en un departamento de Belgrano

Un nuevo video muestra el momento en que Candela Arizaga salió semidesnuda y descalza del departamento de Facundo Moyano

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque era su médico y no lo venía a ver”, declaró un custodio de Diego

Aníbal Domínguez declaró este martes en el debate por el fallecimiento del Diez y dio detalles de la internación domiciliaria de Tigre. Aseguró que el ex DT pedía por su “médico personal”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Luque era su médico y no lo venía a ver”, declaró un custodio de Diego

DEPORTES

Estados Unidos confirma cuatro amistosos tras el Mundial 2026: fechas, lugares y horarios

Estados Unidos confirma cuatro amistosos tras el Mundial 2026: fechas, lugares y horarios

Giro en la carrera de Kelci Rose Bowers, la novia futbolista de Marcos Senesi: el guiño del defensor de Argentina

La carta de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, sobre las críticas a su físico: el gesto de Antonela Roccuzzo

La llamativa carta que Papu Gómez publicó en sus redes sociales: “Todo pasa”

El club argentino que sueña con contratar a Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray

TELESHOW

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

Lola Morán, la actriz de Aliados, tuvo que ser internada y se sometió a una cirugía: “Toca tener más paciencia y fe”

Ángela Torres contó por qué sus parejas no funcionaron hasta que conoció a Marcos Giles: “Estaba muy peleada conmigo”

Marta Fort regresó a Argentina: “56 días, 30.800 km, 18 aeropuertos, 12 vuelos demorados, 6 valijas”

Flor Vigna recordó el particular accidente íntimo que vivió con una expareja: “No lo encontraba”

El intenso ida y vuelta entre Wanda Nara y Mauro Icardi: las imágenes al desnudo sin IA de la conductora

INFOBAE AMÉRICA

Bono, Eddie Vedder y una multitud dan el último adiós a Glen Hansard en Dublín

Bono, Eddie Vedder y una multitud dan el último adiós a Glen Hansard en Dublín

Irán sopesa la posibilidad de permitir que países europeos retiren las minas del estrecho de Ormuz

Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

Bocas del Toro lidera la ocupación hotelera en Panamá, mientras mejora la medición de la industria turística

Los gremios empresariales de Centroamérica y República Dominicana relanzan una agenda común para integrar economías y atraer inversiones