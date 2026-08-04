Ataque en el mar Rojo: un proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen

El buque Marlin Luanda arde en el golfo de Adén tras ser alcanzado por un misil antibuque lanzado desde una zona de Yemen controlada por los rebeldes hutíes (EP/Archivo)

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Un buque mercante con bandera de India se hundió este martes en el mar Rojo después de ser alcanzado por un proyectil frente a la costa occidental de Yemen.

La embarcación, identificada como MSV Faize Noore Oliya, naufragó tras el impacto sufrido mientras navegaba cerca del puerto de Al Hudeida, un enclave estratégico bajo control de los rebeldes hutíes. Según las autoridades indias, entre los ocupantes había 13 ciudadanos de ese país y un marinero yemení, todos rescatados con vida y trasladados al puerto de Mokha.

El ministro de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables de India, Sarbananda Sonowal, informó que los marinos fueron auxiliados por la Guardia Costera de Yemen y puestos a salvo tras el hundimiento del barco.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de India confirmó posteriormente el incidente y aseguró que mantiene una coordinación permanente con las autoridades yemeníes a través de su representación diplomática para garantizar la seguridad de la tripulación.

En un comunicado oficial, la cancillería expresó una firme condena por lo ocurrido. “Condenamos el ataque contra el buque mercante con bandera india MSV Faize Noore Oliya, que se hundió en el mar Rojo, frente a la costa de Yemen el 4 de agosto de 2026”, señaló el texto.

Un ferry navega junto al petrolero de bandera india Desh Garima mientras descarga crudo en una terminal de Mumbai, tras cruzar el estrecho de Ormuz en medio de las tensiones en Medio Oriente (REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo)

La cartera diplomática agradeció el apoyo brindado por las autoridades yemeníes durante la operación de salvamento.

Además, India manifestó su preocupación por la creciente inseguridad en esa ruta marítima.

“Los continuos incidentes de ataques contra el transporte marítimo comercial en la región son profundamente preocupantes”, afirmó el Ministerio de Exteriores. Agregó que “los ataques contra la navegación comercial deben cesar” y reclamó que se restablezcan “la navegación y el comercio libres y sin obstáculos a través de las vías navegables internacionales de la región, de conformidad con el derecho internacional”.

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Hasta el momento, ningún grupo se ha reivindicado la autoría del ataque. Sin embargo, las fuerzas de la Resistencia Nacional Yemení, alineadas con el Gobierno reconocido internacionalmente, sostuvieron que la embarcación fue alcanzada por un artefacto lanzado desde una embarcación cargada con explosivos cuando navegaba a unas 13 millas náuticas al sur de Al Hudeida.

El episodio ocurre en medio de un nuevo deterioro de la seguridad en el mar Rojo, donde los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han intensificado las amenazas contra el tráfico marítimo. En las últimas semanas, el grupo anunció su intención de bloquear las exportaciones sauditas por esa vía, ampliando la presión sobre una de las principales arterias del comercio energético mundial.

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Un ataque con proyectil hundió un buque mercante de bandera india frente a las costas de Yemen (EFE/EPA/YAHYA ARHAB/ARCHIVO)

La situación también se desarrolla en un contexto de creciente tensión regional vinculado al enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, que ya había provocado alteraciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz, paso estratégico para las exportaciones de petróleo de los países del Golfo.

Las acciones contra embarcaciones comerciales han generado un impacto directo sobre las cadenas de suministro internacionales. Desde el inicio de la campaña hutí contra el tráfico marítimo en el mar Rojo, numerosas compañías navieras optaron por modificar sus rutas y rodear el continente africano para evitar el riesgo de nuevos ataques, una decisión que incrementó significativamente los tiempos de viaje y los costos del transporte de mercancías.

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India también ha debido adaptar parte de su comercio energético. Ante la inseguridad en la zona, varias refinerías del país comenzaron a privilegiar cargamentos de petróleo provenientes de Medio Oriente bajo contratos de entrega directa, reduciendo la exposición de sus buques a las áreas de mayor riesgo en el mar Rojo.