El álbum de fotos de la selección argentina tras ganarle a Argelia: la pose del Dibu Martínez que se volvió viral

La Albiceleste realizó la práctica posterior al triunfo en el estreno del Mundial 2026

La selección argentina volvió a los entrenamientos este miércoles después de la gran victoria 3-0 contra Argelia en los Estados Unidos por la primera jornada del Grupo J y el plantel de Lionel Scaloni aprovechó para mantenerse a punto desde lo físico con vistas a los cruces contra Austria y Jordania.

En este sentido, las redes sociales de la Albiceleste difundieron una colección de diferentes postales con Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Enzo Fernández en medio de ejercicios en el gimnasio. Esto se agrega a que se mostraron los movimientos de los futbolistas en el ensayo a cielo abierto y las sonrisas de los titulares, quienes permanecieron a un costado recargando energías tras el duelo ante los africanos. Eso permitió que en las fotos destaquen las presencias de Gerónino Rulli, José Flaco López y Giuliano Simeone, entre otros futbolistas con poco o nulo rodaje en Misuri.

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De igual manera, hubo una imagen que se transformó en viral rápidamente por la particular pose de Emiliano Martínez. La captura de Gonzalo López, uno de los fotógrafos de la Selección junto a Gustavo Tato Pagano, captó al Dibu tirado sobre el césped, con los pies descalzos y los pantalones cortos arremangados con la vista en la práctica, mientras algunos de sus compañeros permanecían sentados en un banco, entre ellos Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez.

La particular pose del Dibu Martínez que fue viral en internet (Crédito: Gonzalo López, fotógrafo de la Selección)

La relajación y la tranquilidad del plantel se debe al buen triunfo en el Kansas City Stadium con un triplete de Lionel Messi, que lo convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, al igualar los 16 goles del alemán Miroslav Klose. El capitán de la Albiceleste celebró además su partido número 200 con la Selección y llegó a 120 goles con la camiseta argentina.

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Tras el primer tanto convertido, las lágrimas surgieron en el rostro del capitán. Messi explicó después que la emoción fue “por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo”. “Pasé unos días difíciles, complicados. La verdad es que por la familia más que nada. Porque siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Se juntaron muchas cosas, pero también por ellos, que es un grupo espectacular que me sostiene”, declaró en la zona mixta.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni resumió la noche de su emblema y figura: “Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante verlo con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol”.

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Uno de los ejercicios de Messi en el gimnasio (Crédito: @afaseleccion/Instagram)

Las palabras del Gringo encontraron eco en Zlatan Ibrahimovic, ex compañero de Messi en el Barcelona, quien declaró a FOX Soccer: “No creo que volvamos a tener otro Messi, porque es especial. Es un talento innato. Es como si el fútbol hubiera sido creado para él. Todo lo que toca se convierte en oro. Lo disfrutamos. Jugamos con él. Y mientras siga jugando, deberíamos disfrutarlo”.

Por su parte, Ronaldo Nazário —desplazado al tercer lugar del historial de goleadores mundialistas con 15 conquistas— le entregó todos los honores en declaraciones citadas por CNN: “Cada vez que Messi pisa el campo, todo se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos. Es una noche inolvidable e histórica que quedará grabada para siempre en la memoria”.

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La Pulga evitó darle mayor trascendencia al récord igualado con Klose: “Es un honor estar ahí, pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos, no significa nada para mí. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”.

Con los tres puntos, Argentina lidera el Grupo J del Mundial 2026 con mejor diferencia de gol que Austria (le ganó 3-1 a Jordania) y su próximo compromiso será el lunes 22 de junio, a las 14:00 horas (hora argentina), ante los austríacos en el Dallas Stadium de Arlington, Texas.

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TODO EL BACK DE FOTOS DE LA SELECCIÓN

Julián Álvarez sumó minutos desde el banco ante Argelia (Crédito: @afaselección/Instagram)

La sonrisa de Enzo Fernández, uno de los que descansó después de su titularidad contra los africanos (Crédito: @afaselección/Instagram)

Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi, en plena disputa de pelota (Crédito: @afaselección/Instagram)

Valentín Barco fue una de las sorpresas de Scaloni en la lista final de 26 jugadores (Crédito: @afaselección/Instagram)

También hubo actividad en el gimnasio para algunos jugadores de la Argentina (Crédito: @afaselección/Instagram)

La selección argentina volverá a jugar este lunes contra Austria (Crédito: @afaselección/Instagram)

La Albiceleste completará la primera fase el sábado 27 ante Jordania en Dallas (Crédito: @afaselección/Instagram)

El equipo de Scaloni busca revalidar el título obtenido en Qatar 2022 (Crédito: @afaselección/Instagram)