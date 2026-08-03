Honduras: Juan Orlando Hernández enfrenta este lunes proceso por lavado de activos y fraude

La Corte de Apelaciones mantiene pendiente el recurso presentado por la defensa de Juan Orlando Hernández.(FOTO: El País)

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El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó el domingo que el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción programó para este lunes a las 9:00 de la mañana la audiencia de declaración de imputado del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por presunto lavado de activos y fraude.

La diligencia judicial se desarrollará en el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, en la sala sexta, por las condiciones de espacio y la adecuación física requerida para garantizar el desarrollo del acto procesal.

Durante esta audiencia, el Ministerio Público deberá comparecer como ente acusador del Estado para presentar formalmente el requerimiento fiscal, mediante la lectura íntegra del documento y la exposición de los hechos que sustentan la imputación contra el exgobernante.

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Medidas cautelares y audiencia inicial

En esta etapa del proceso también se conocerán los planteamientos de las partes respecto de las medidas cautelares. La Fiscalía expondrá las acciones que considera necesarias para garantizar la continuidad del proceso, mientras que la defensa técnica de Hernández presentará sus argumentos y solicitará las condiciones bajo las cuales su representado deberá enfrentar la causa judicial.

Tras escuchar las posiciones de ambas partes, el juez encargado del expediente emitirá una resolución conforme a la legislación vigente, en la que determinará las medidas que deberá cumplir el expresidente mientras avanza el proceso penal.

Fotografía de archivo de reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, donde aparece el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (c). EFE/ Jane Rosenberg

El órgano jurisdiccional también establecerá la fecha para la audiencia inicial, una fase posterior en la que se analizarán y evacuarán los medios de prueba que presenten la acusación y la defensa.

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Respuesta de la defensa

La defensa legal de Juan Orlando Hernández, encabezada por la abogada Anguie Colindres, adelantó que solicitará que el exmandatario pueda enfrentar el proceso en libertad, con el argumento de que no existe peligro de fuga ni riesgo de que pueda interferir en la investigación.

Colindres sostuvo que Hernández regresó voluntariamente a Honduras luego de recuperar su libertad en Estados Unidos y que actualmente permanece en el país junto a su familia, por lo que, según su postura, cuenta con arraigo suficiente para someterse al proceso judicial.

“Él es un ciudadano más que se está sometiendo a la justicia de forma voluntaria y no existe ningún riesgo de que él pueda obstruir a la justicia ni tampoco fugarse”, manifestó la profesional del derecho al referirse a la solicitud que presentarán ante el juez.

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La representante legal también afirmó que la defensa considera que el Ministerio Público no cuenta con elementos suficientes para acreditar un supuesto peligro de fuga y descartó que exista intención de abandonar el territorio nacional o afectar el desarrollo de la investigación.

Como parte de la estrategia jurídica, la defensa informó además que presentó solicitudes de asistencia legal internacional para que, a través de una orden judicial, las autoridades de Estados Unidos puedan remitir información relacionada con la situación legal del expresidente.

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2-i) fue captado, este 26 de julio, al saludar a su llegada al Aeropuerto de Palmerola, en Comayagua (Honduras). EFE/Gustavo Amador

El regreso a Honduras

Según Colindres, estas diligencias buscan obtener documentación oficial y avanzar en gestiones relacionadas con bienes que, de acuerdo con la defensa, pertenecen al patrimonio familiar de Hernández y fueron adquiridos o heredados a través de generaciones.

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El regreso del expresidente a Honduras ocurrió el domingo 26 de julio de 2026, después de recibir un indulto presidencial otorgado por Donald Trump en Estados Unidos, donde permaneció privado de libertad durante aproximadamente cuatro años tras un proceso judicial por delitos vinculados al narcotráfico, -mismos que no se desconocen-señalaron juristas

Con su retorno al país, Hernández enfrenta ahora un nuevo escenario judicial ante los tribunales hondureños, donde deberá comparecer en una audiencia que definirá las primeras medidas dentro del expediente por los señalamientos de lavado de activos y fraude.