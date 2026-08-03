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República Dominicana deportó a más de 704,000 extranjeros en condición irregular en 22 meses

La Dirección General de Migración atribuye el aumento de deportaciones a la expansión de su cuerpo operativo y a la incorporación de tecnología y personal especializado

Tres hombres, vistos desde atrás, con camisas de manga corta y mochilas. Caminan por un sendero de tierra con muros metálicos al fondo.
La República Dominicana deportó a 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular durante los últimos 22 meses, según la Dirección General de Migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana informó que, como resultado del fortalecimiento de sus operaciones, deportó a 704,142 extranjeros en condición migratoria irregular durante los últimos 22 meses, una cifra que refleja la prioridad institucional otorgada al control de fronteras y la reorganización interna, según la presidencia.

El director general de la DGM, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), explicó este domingo que este incremento en las deportaciones responde a un proceso de transformación institucional que permitió ampliar el cuerpo operativo y modernizar las capacidades de inteligencia, planificación y control migratorio. Desde octubre de 2024, la plantilla de la DGM pasó de 302 agentes, con 235 dedicados a labores operativas, a un total de 1,388 efectivos, de los cuales 1,272 se encuentran asignados a control migratorio y 116 a inteligencia, investigaciones, asuntos internos y apoyo jurídico.

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En el marco de este fortalecimiento, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó en Santiago la graduación de 162 nuevos agentes de migración, quienes se integrarán a labores en distintas provincias del Cibao y zonas fronterizas. Durante la ceremonia, Peña remarcó el compromiso del gobierno con el fortalecimiento de las instituciones y la capacitación del personal encargado de la seguridad y el control migratorio.

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó en Santiago la graduación de 162 nuevos agentes de migración que se sumarán a provincias del Cibao y zonas fronterizas.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
La vicepresidenta Raquel Peña encabezó en Santiago la graduación de 162 nuevos agentes de migración que se sumarán a provincias del Cibao y zonas fronterizas.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Profesionalización de la DGM y graduación de jóvenes en el programa Oportunidad 14-24

El proceso de profesionalización de la DGM incluye un sistema de reclutamiento y selección que contempla evaluaciones académicas, físicas, psicológicas, clínicas y psicométricas, así como un programa de entrenamiento enfocado en el respeto al debido proceso y los derechos humanos. Además, la institución ha ampliado su infraestructura tecnológica, integrando un Centro de Mando y Control para monitorear en tiempo real las operaciones en aeropuertos, puertos y puntos fronterizos.

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La jornada institucional en Santiago incluyó también la decimotercera graduación del programa Oportunidad 14-24, impulsado por el Gabinete de Política Social. Un total de 1,032 jóvenes de 33 centros del Cibao recibieron certificados tras completar su formación técnico-profesional en áreas como turismo, hotelería, tecnología, gastronomía, comercio, electricidad y servicios. La vicepresidenta Raquel Peña destacó que el gobierno busca que ningún joven quede excluido por falta de apoyo, reafirmando el enfoque en la educación como herramienta para el progreso individual y social.

La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, afirmó que cada nueva promoción del programa refuerza el Sistema de Protección Social Adaptativa, facilitando la inclusión social y económica de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con la presente promoción, el programa Oportunidad 14-24 suma 9,542 egresados en la región del Cibao, consolidándose como una de las principales estrategias gubernamentales para la formación y empleabilidad juvenil.

El Gabinete de Política Social graduó a 1.032 jóvenes del programa Oportunidad 14-24 en el Cibao, donde la iniciativa ya alcanzó 9.542 egresados. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
El Gabinete de Política Social graduó a 1.032 jóvenes del programa Oportunidad 14-24 en el Cibao, donde la iniciativa ya alcanzó 9.542 egresados. (Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

A los actos asistieron representantes del gobierno y de instituciones militares y civiles, entre ellos el comandante general de la Armada de República Dominicana, Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez (ARD); la gobernadora provincial de Santiago, Rosa Santos; el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez; el senador Daniel Rivera; el ministro de Vivienda, Víctor “Ito” Bisonó; y el director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández Guzmán. También participaron miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea, junto a directores de áreas clave de la DGM.

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