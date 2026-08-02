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Phil Collins revela que sus hijos fueron llamados para despedirse de él tras una crisis de salud por su alcoholismo

El músico británico recordó que permaneció inconsciente durante una crisis de salud relacionada con el consumo de alcohol

Phil Collins recordó que sus hijos se juntaron en el hospital pensando que moriría. (Instagram)
Phil Collins recordó que sus hijos se juntaron en el hospital pensando que moriría. (Instagram)
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Phil Collins compartió nuevos detalles sobre la crisis de salud que enfrentó entre finales de 2023 y 2024, un episodio que estuvo relacionado con el consumo de alcohol y que lo llevó a permanecer varios meses hospitalizado.

En una entrevista concedida a The Sunday Times, el músico de 75 años relató que durante ese periodo su estado fue crítico y que sus familiares fueron convocados al hospital ante la posibilidad de que fuera necesario tomar decisiones sobre su tratamiento médico.

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Collins explicó que, en abril de 2024, permanecía inconsciente en un hospital de Suiza cuando su representante, con quien ha trabajado durante cinco décadas, contactó a sus cinco hijos: Lily Collins, Joely Collins, Simon Collins, Nicolas Collins y Matthew Collins.

Según el artista, fueron llamados debido a la gravedad de su condición y a la posibilidad de que debieran decidir sobre la continuidad del soporte vital.

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Phil Collins
Los doctores no tenían mucha esperanzas sobre la recuperación de Phil Collins. (YouTube: Drumeo)

“Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando. La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados de no volver a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal”, dijo.

De acuerdo con The Sunday Times, Phil Collins ingresó inicialmente al hospital en noviembre de 2023 por problemas relacionados con el consumo de alcohol. Después de permanecer internado durante varias semanas, recibió el alta médica tres días antes de Navidad.

Sin embargo, pocas semanas después tuvo que ser trasladado nuevamente a cuidados intensivos, donde inició un proceso de recuperación que se prolongó durante siete meses. Tras superar esa etapa, el músico aseguró que dejó de consumir alcohol.

“Tuve mucha suerte de salir adelante. No hace falta decir que no he vuelto a beber desde entonces”, afirmó durante la entrevista.

Phill Collins
Phil Collins aseguró que tras casi morir, no volvió a beber. (Créditos: Youtube/DeadMike.com)

Más adelante, en 2024, el músico y su familia se reunieron durante cuatro días en un hotel de Londres. Según relató el cantante, ese encuentro permitió que pasaran tiempo juntos después de la crisis médica.

Durante la reunión, su hija Lily Collins expresó la importancia que tuvo para ella poder compartir esos momentos con su padre. “Estaba sentada a mi lado llorando y diciendo: ‘Nunca pensé que viviría estos momentos’”, recordó.

El músico señaló que la convivencia familiar representó una oportunidad para fortalecer la relación con sus hijos tras el proceso de recuperación. “Lo pasamos de maravilla. No puedo enfatizar lo suficiente lo fantástico que fue”, indicó.

Los problemas de salud y el consumo de alcohol han sido temas que Collins ha abordado públicamente en diferentes etapas de su carrera.

En su autobiografía Not Dead Yet, publicada en 2016, explicó que desarrolló una dependencia del alcohol como resultado de su tumultuosa vida personal y una lesión en la espalda.

Phil Collins explicó que desarrolló una dependencia del alcohol por su lesión de espalda. (REUTERS/Mike Segar)
Phil Collins explicó que desarrolló una dependencia del alcohol por su lesión de espalda. (REUTERS/Mike Segar)

En ese libro describió cómo el aislamiento y diversos problemas personales influyeron en ese periodo de su vida, durante el cual el consumo de bebidas alcohólicas se volvió una constante.

En los últimos años, Phil Collins también ha hablado sobre las diferentes afecciones médicas que enfrenta.

A principios de este año, durante una entrevista en el pódcast Eras de la BBC, explicó que cuenta con una enfermera que permanece con él las 24 horas para ayudarle a cumplir con su tratamiento médico.

Phil Collins necesita tener una enfermera a su lado la 24 horas de día. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
Phil Collins necesita tener una enfermera a su lado la 24 horas de día. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

Asimismo, indicó que ha enfrentado diversos problemas de salud, entre ellos daños en los nervios, complicaciones en las rodillas, afectaciones renales y diabetes tipo 2.

Las dificultades físicas también influyeron en el cierre de su trayectoria sobre los escenarios. Phil Collins puso fin a su carrera como intérprete en vivo antes de la última gira de Genesis, realizada en 2022, debido a las limitaciones ocasionadas por su estado de salud.

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