Crimen y Justicia
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Escaparon de un control, se escondieron en una casa y agredieron a la Policía: hay tres detenidos

El episodio ocurrió en la madrugada del domingo en Córdoba, cuando tres hombres de 29, 31 y 68 años atacaron a los agentes con una tijera y elementos de hierro, dejándolos con politraumatismos y con necesidad de atención hospitalaria

Los agentes fueron trasladados al hospital local, donde les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos
Los agentes fueron trasladados al hospital local, donde les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos
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Tres hombres fueron detenidos en la madrugada del domingo tras atacar a efectivos policiales durante un control preventivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. El episodio derivó en un enfrentamiento físico que terminó con varios uniformados lesionados y trasladados al hospital local.

Todo comenzó en calle Drago al 300, cuando personal policial intentó identificar a los ocupantes de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc que circulaba por la zona.

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Al advertir la presencia de los efectivos, el conductor del rodado no se detuvo: aceleró y se metió en una vivienda cercana. Instantes después, de ese mismo domicilio salieron tres hombres —de 29, 31 y 68 años— que, según informaron fuentes policiales, comenzaron a agredir a los uniformados sin mediar palabras.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el enfrentamiento obligó a los efectivos a intervenir para reducir la situación. Tras controlar la agresión, lograron detener a los tres involucrados. Durante el procedimiento, la Policía secuestró la motocicleta, además de una tijera y varios elementos de hierro que los detenidos tenían en su poder.

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Los tres hombres, de 29, 31 y 68 años, quedaron alojados en la sede policial junto con los elementos secuestrados (Fotos: Hoy Día)
Los tres hombres, de 29, 31 y 68 años, quedaron alojados en la sede policial junto con los elementos secuestrados (Fotos: Hoy Día)

Los policías agredidos recibieron atención de un servicio de emergencias en el lugar y luego fueron derivados al hospital local de San Francisco.

Los médicos les diagnosticaron politraumatismos a causa de los golpes recibidos, aunque las lesiones fueron calificadas, en principio, como leves.

Los tres detenidos quedaron alojados en la sede policial de San Francisco junto con los elementos secuestrados. La Justicia tomó intervención en la causa y deberá determinar las responsabilidades legales por la agresión a efectivos policiales y el intento de evasión durante el operativo.

Hace apenas una semana, un suboficial de la Policía del Chaco sufrió la pérdida de un fragmento de su dedo medio de la mano derecha luego de haber sido mordido por un joven de 26 años durante un procedimiento realizado en la madrugada del sábado en la localidad de Capitán Solari. Previo a ser detenido, el agresor también había lesionado a su padre, un hombre de 69 años.

El incidente se produjo alrededor de las 02:35 horas del sábado, cuando una mujer de 69 años acudió a la guardia policial para solicitar ayuda. Según explicó, su hijo presentaba un cuadro de alteración relacionado con el consumo de estupefacientes, por lo que había causado destrozos en la vivienda familiar y había lesionado a su esposo, también de 69 años.

Ante la denuncia, una comisión policial se trasladó al domicilio, ubicado en la calle 2 de Abril, cerca del acceso a la localidad. En el momento en el que los efectivos se presentaron en el lugar, el joven escapó por la puerta principal, se trepó al techo e intentó volver a entrar a la casa por la puerta trasera.

Según la información obtenida por Diario Norte, los uniformados evitaron que se escabullera, pero comenzaron a forcejar con él. Aunque lograron reducirlo, en esos instantes de violencia, el sargento ayudante Andrés Eloy Vera, de 40 años, recibió una mordedura en el dedo medio de la mano derecha. A raíz de esto, perdió una parte cercana a la zona de la yema.

Luego de que el personal policial lograra controlar al joven y concretara su detención, este fue trasladado hacia la dependencia policial. Asimismo, indicaron que el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de General San Martín, bajo la dirección del fiscal de feria Guillermo Codutti.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía dispuso la inmediata detención del acusado, quien enfrenta cargos por supuestas lesiones graves, resistencia y atentado contra la autoridad, daños y lesiones. Además, se ordenó la inspección ocular del domicilio, la recepción de testimonios del personal actuante y la incorporación de los informes médicos correspondientes.

Mientras que el suboficial Vera relató que el detenido se resistió en todo momento a la intervención de los efectivos, el padre del agresor confirmó en su declaración que su hijo actuó con extrema violencia, dañando elementos de la vivienda y agrediéndolo físicamente.

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