Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Amnistía denuncia que régimen de Ortega busca desmantelar derechos de nicaragüenses

La ONG advierte que la iniciativa amplía el mandato presidencial y permitiría apartar de los comicios a personas señaladas por el oficialismo, en un contexto de cierre cívico y exilio forzado

Ilustración de mujeres jóvenes nicaragüenses protestando con una pancarta 'POR UNA NICARAGUA LIBRE'. Daniel Ortega molesto a la izquierda y banderas nacionales al fondo.
Mujeres nicaragüenses, con banderas y pancartas que rezan 'POR UNA NICARAGUA LIBRE', alzan sus voces en protesta, mientras Daniel Ortega observa molesto en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Amnistía Internacional, organización internacional de derechos humanos, advirtió que la reforma constitucional promovida en Nicaragua para ampliar el mandato presidencial y excluir de forma permanente de las elecciones a quienes el gobierno califique como “traidores” o “golpistas” busca desmantelar el derecho a participar en los asuntos públicos, en un país donde el cierre del espacio cívico ya se tradujo en la cancelación de más de 5,000 organizaciones y en la subordinación de los poderes del Estado a la Presidencia.

La alerta llega después de que la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega, dijera el 19 de julio, durante un acto conmemorativo, que “aquí no volverá a haber elecciones”, frase que, según el pronunciamiento de la organización, marcó el inicio del proceso para incorporar esas restricciones al ordenamiento jurídico del país.

PUBLICIDAD

Nicaragua sigue obligada por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la participación en los asuntos públicos, incluido votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones periódicas y auténticas. Para Amnistía, esa obligación no puede ser eliminada ni limitada de manera arbitraria.

Según Amnistía Internacional, estas medidas no aparecen aisladas. Se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y clausura del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos registraron más de 300 personas asesinadas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, las autoridades cancelaron la personalidad jurídica de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, cerraron medios independientes y despojaron arbitrariamente de la nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Ese proceso dejó a muchas personas en situación de apatridia y obligó a otras a exiliarse.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rasgando un cartel de 'Sociedad Civil', con edificios oficiales y papeles cayendo en el fondo.
Caricatura política de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompiendo una pancarta con la inscripción 'Sociedad Civil', mientras papeles rotos caen sobre un fondo de edificios gubernamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización sostuvo además que en 2025 las autoridades impulsaron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia. A juicio del organismo, la nueva iniciativa profundiza esa estructura al trasladar al terreno electoral una exclusión basada en criterios políticos.

“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Piquer añadió que detrás de “cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad” hay alguien a quien el Estado le quitó la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Según su evaluación, eso es lo que el anuncio oficial pretende convertir en ley.

El cierre del espacio cívico incluyó leyes contra organizaciones y una purga de abogados

El deterioro descrito por la organización coincide con el contenido del informe Rompiendo el Tejido Social, que ubicó a Nicaragua entre los países de América Latina que aprobaron leyes para restringir de manera indebida la creación, existencia y actuación de organizaciones sociales.

FILE PHOTO: A man sings Nicaragua's national anthem during a march of Nicaraguans exiled in Costa Rica to protest against the presidential election in Nicaragua, in San Jose, Costa Rica November 7, 2021. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo
FILE PHOTO: A man sings Nicaragua's national anthem during a march of Nicaraguans exiled in Costa Rica to protest against the presidential election in Nicaragua, in San Jose, Costa Rica November 7, 2021. REUTERS/Mayela Lopez/File Photo

Ese reporte señaló que, desde 2018, el país disolvió 5.634 organizaciones sociales de un total de 7.227 registradas ese año. También identificó como piezas centrales de ese esquema la Ley 1040 sobre la Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, y la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, sancionada en 2022.

De acuerdo con la publicación, Amnistía sostuvo que esas normas crearon un ambiente hostil y riesgoso para las organizaciones no gubernamentales, acompañado por narrativas oficiales que las presentan como amenazas a la seguridad nacional o como “defensores de criminales”. El informe añadió que las leyes imponen requisitos complejos y costosos que buscan “ahogar financiera y administrativamente” a las entidades afectadas.

Según ese documento, los efectos van más allá de la cancelación de registros: generan incertidumbre y miedo entre quienes integran o dirigen las organizaciones, ante la posibilidad de sanciones, disolución, suspensión de actividades, inhabilitación, criminalización de sus integrantes y cierre de cuentas bancarias.

Amnistía también recordó ahora que, en julio de 2026, cientos de profesionales del derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron ese episodio como una purga de la profesión jurídica que deja a las víctimas de la represión prácticamente sin acceso a una defensa independiente.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo durante un reciente acto oficial en Managua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

El reclamo apunta a elecciones auténticas y presión internacional

La organización instó al régimen nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma orientada a eliminar o restringir indebidamente el derecho de la población a participar en los asuntos públicos. En su planteamiento, el Estado debe garantizar elecciones periódicas y auténticas mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado.

Ese reclamo incluye el fin de las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, así como el levantamiento de restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que, según el organismo, hacen imposible una participación cívica y política efectiva.

Amnistía pidió además al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus efectos.

Caricatura de Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas con el escudo de Nicaragua. Hay un micrófono y una multitud con puños y banderas en alto.
Una caricatura política muestra a Daniel Ortega y Rosario Murillo junto a urnas de votación, mientras ciudadanos en el fondo levantan pancartas de protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También reclamó a otros Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión del derecho al voto como si se tratara de una decisión soberana interna, y que exijan en los foros multilaterales pertinentes el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país.

La organización anunció que dará seguimiento a las reformas propuestas y documentará sus impactos sobre los derechos de las personas nicaragüenses que viven en el país y de quienes se encuentran en el exilio.

Temas Relacionados

Amnistía InternacionalDaniel OrtegaNicaraguareforma constitucionalEleccionesRégimen de Ortega

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Oficial penitenciaria detenida tras entregar celular a una interna en Costa Rica

Una funcionaria de la Policía Penitenciaria fue arrestada luego de ser descubierta facilitando un teléfono móvil a una reclusa en el centro juvenil

Oficial penitenciaria detenida tras entregar celular a una interna en Costa Rica

Celos y alcohol: Mujer dispara contra su pareja, intentó huir, pero fue capturada en Guatemala

La detenida intentó escapar en un Mitsubishi Lancer y fue interceptada a unos dos kilómetros del domicilio, mientras los agentes decomisaban dos pistolas Kor FX, 149 municiones, cuatro tolvas y un celular

Celos y alcohol: Mujer dispara contra su pareja, intentó huir, pero fue capturada en Guatemala

En Panamá la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé alcanza solo un 28%, mientras que la OMS recomienda una tasa de 50%

Ministerio de Salud lanza la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se celebra hasta el 7 de agosto

En Panamá la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé alcanza solo un 28%, mientras que la OMS recomienda una tasa de 50%

Solo uno de cada cinco bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva

Los datos recientes de Unicef difundidos en la Semana Mundial indican que la proporción queda por debajo del objetivo del 50% fijado por la OMS y del promedio de América Latina y el Caribe

Solo uno de cada cinco bebés en República Dominicana recibe lactancia materna exclusiva

Alertan que crisis climática amenaza derechos fundamentales de millones de hondureños

La crisis climática dejó de ser únicamente un desafío ambiental para convertirse en una amenaza directa contra los derechos humanos en Honduras. Así lo advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Alertan que crisis climática amenaza derechos fundamentales de millones de hondureños

TECNO

Deja de robar stickers en WhatsApp y crea los tuyos de Las Guerreras K-pop en minutos

Deja de robar stickers en WhatsApp y crea los tuyos de Las Guerreras K-pop en minutos

El camino hacia GTA 6: 10 misiones que definieron las mecánicas de Rockstar Games

El detalle en tu cargador que define si esperarás 20 minutos o dos horas

Descubre 3 formas de usar un kindle viejo de Amazon y convierte tu casa a inteligente

Un iPad para la pared: Apple diseñaría la pantalla definitiva para el control del hogar

ENTRETENIMIENTO

Salen a la luz los mensajes inapropiados que Simon O’Connor, guitarrista de Modest Mouse, le envió a una menor de edad

Salen a la luz los mensajes inapropiados que Simon O’Connor, guitarrista de Modest Mouse, le envió a una menor de edad

Gwyneth Paltrow causa sorpresa con su primer TikTok al aparecer sin blusa

Stephen Baldwin revela por qué dejó Hollywood cuando estaba en el punto más alto de su carrera: “No quería ser Tom Cruise”

‘Spider-Man: Brand New Day’ se convierte en el segundo mejor estreno en la historia del cine

Phil Collins revela que sus hijos fueron llamados para despedirse de él tras una crisis de salud por su alcoholismo

MUNDO

Japón y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta para frenar la caída del yen y anticiparon nuevas medidas coordinadas

Japón y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta para frenar la caída del yen y anticiparon nuevas medidas coordinadas

El precio del petróleo se desplomó tras el anuncio de Trump de nuevas negociaciones con Irán para poner fin a la guerra

Tensión en el estrecho de Ormuz: reportaron una explosión cerca de un petrolero frente a las costas de Omán

Trump dijo que el lunes comenzarán las nuevas conversaciones con Irán tras frenar los ataques previstos contra el régimen

El último mensaje del alpinista Nirmal Purja antes de intentar una hazaña histórica que terminó en tragedia