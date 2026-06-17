Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Lionel Messi jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta de la selección argentina desde la final de Qatar 2022 y cerró la noche llevándose la pelota a su casa tras marcar los tres goles del campeón del mundo en el 3-0 contra Argelia por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Su lujosa presentación sucedió a pocas horas de que Cristiano Ronaldo salga a la cancha con Portugal y reflotó las comparaciones con el goleador luso de 41 años.

Ronaldo Nazário, bicampeón con Brasil en 1994 y 2002, fue superado por la Pulga, ya que la ex estrella del Scratch era el segundo máximo goleador histórico en Copas del Mundo con 15 gritos, por detrás del alemán Miroslav Klose (16), pero quedó relegado al tercer lugar después de que el rosarino igualó al Bombardero.

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A propósito de esto, el goleador sudamericano apartó a CR7 de la discusión y le entregó todos los honores al futbolista de 38 años en declaraciones citadas por la CNN, incluso colocándolo por encima de nombres ilustres como Diego Maradona o Pelé: “Cada vez que Messi pisa el campo, todo se vuelve histórico y elegante. Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos. Sigue rindiendo excepcionalmente bien cada temporada, incluso en el Mundial, y aún así todavía hay dudas sobre él. Es una noche inolvidable e histórica que quedará grabada para siempre en la memoria”.

Ronaldo Nazário quedó en el tercer lugar de los jugadores con mayor cantidad de goles en Mundiales con 15 gritos, por detrás de Messi y Klose (16)

Además, habló sobre la marca histórica que igualó el 10: “Los récords están para romperse, y quien los rompa no sorprende a ningún aficionado al fútbol en el mundo. Además, Argentina es la actual campeona de la competición”.

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Otro que se rindió a los pies del ocho veces ganador del Balón de Oro fue Zlatan Ibrahimovic, ex compañero durante su etapa en el Barcelona. “No creo que volvamos a tener otro Messi, porque es especial. Es un talento innato. Es como si el fútbol hubiera sido creado para él. Todo lo que toca se convierte en oro. Y tiene un equipo dispuesto a darlo todo por él. Que gane otro Mundial no cambiará su estatus de mejor jugador. Es solo un trofeo más en la vitrina”, concluyó el ex atacante de Suecia en frases publicadas por FOX Soccer.

A continuación, dejó una reflexión similar a la dicha por Lionel Scaloni en conferencia de prensa: “Lo disfrutamos. Jugamos con él. Y mientras siga jugando, deberíamos disfrutarlo”. El entrenador de la Albiceleste fue en la misma sintonía: “Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón el día que no esté en la cancha. Hace 20 años que lo hace todos los partidos y es emocionante verlo con 38 años para cualquier persona que le guste el fútbol”.

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Zlatan Ibrahimovic se deshizo en elogios para su ex compañero en el Barcelona (Crédito: AP/Altaf Qadri)

Por último, Thierry Henry, también ex compañero de la Pulga en Barcelona, emitió un pedido sobre la comparación entre el 10 y Cristiano Ronaldo: “Para mí, eso tiene que acabar”. Incluso, el ex delantero del Arsenal de Inglaterra habló del estreno de Cristiano durante el programa previo de FOX al encuentro de Argentina y Argelia: “Vamos a ver a Cristiano mañana. Creo que no deberíamos separar a los grandes. Deberíamos celebrarlos”.

Portugal se estrena en el Mundial 2026 este miércoles a partir de las 14 (hora argentina) ante la República Democrática del Congo por el Grupo K, que también tiene a Colombia y Uzbekistán. Mientras tanto, la Albiceleste ya piensa en el duelo del próximo lunes en idéntico horario contra Austria en Dallas.

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El ex jugador Thierry Henry pidió acabar con la comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo (Crédito Stephanie Lecocq/REUTERS)