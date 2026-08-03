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Panamá sumará un anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial en recién nacidos

El Ministerio de Salud aplicará desde finales de agosto una inmunización en bebés cuyas madres no recibieron la vacuna en el embarazo, como parte de un plan con lactancia, higiene y vigilancia de síntomas

Personal médico con bata blanca y guantes aplica una inyección en el brazo de un bebé recién nacido en una cuna, con una persona adulta observando y equipo médico al fondo.
Un profesional de la salud con guantes aplica una vacuna a un bebé recién nacido en una cuna térmica dentro de una sala neonatal, mientras la madre observa en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades de Panamá anunciaron la incorporación de un anticuerpo monoclonal para inmunizar a recién nacidos contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), una medida que busca frenar el impacto de una enfermedad que ha causado al menos 13 muertes infantiles en lo que va del año. La decisión forma parte de una estrategia mixta que incluye vacunación materna, promoción de la lactancia y acciones de prevención, según informó la agencia EFE.

El Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) comunicó que comenzará a finales de agosto la aplicación progresiva del anticuerpo monoclonal en recién nacidos cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante el embarazo. La medida cobra relevancia porque, según cifras recientes divulgadas por el Minsa, al menos 13 niños han fallecido en 2026 a causa de esta infección.

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Edgardo Ureña, jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia, explicó que esta medida se dirige a cubrir un vacío de inmunización en los primeros meses de vida, período de mayor vulnerabilidad frente al VRS.

La estrategia, detallada por el Minsa, combina la vacunación materna, la administración del anticuerpo monoclonal, el fomento de la lactancia materna, la promoción de medidas de higiene en el hogar y la detección oportuna de síntomas. El comunicado oficial, citado por EFE, subraya que la finalidad es “favorecer el acceso temprano a los servicios de salud” y reducir los cuadros graves asociados al virus.

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Según datos proporcionados por el Comité de Vacunas de la Sociedad Panameña de Pediatría (SPP), Panamá registra unas 1,800 hospitalizaciones y cerca de 30 muertes anuales relacionadas con el Virus Respiratorio Sincitial. Las cifras recientes, divulgadas el viernes pasado por el propio Minsa y recogidas por EFE, indican que al menos 13 niños han fallecido en 2026 a causa de esta infección. Además, 20 menores permanecen internados en el Hospital del Niño, centro de referencia nacional para emergencias pediátricas.

MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)
MINSA aplica Nirsevimab y vacunas en gestantes para proteger a bebés del VSR. (Foto: Agencia Andina)

La advertencia de las sociedades médicas

El impacto del VRS ha motivado la reacción de organizaciones médicas. Cuatro sociedades científicas —la Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica, la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Panameña de Infectología— emitieron un pronunciamiento urgente el sábado, recogido por EFE. El texto señala que, de las 13 defunciones reportadas, 12 corresponden a niños y nueve ocurrieron entre el 31 de mayo y el 11 de julio, antes de que el virus llegara al umbral de alerta epidemiológica.

Estas sociedades calificaron la situación como preocupante y advirtieron sobre el riesgo de un aumento de casos graves y muertes en el actual contexto de alta circulación viral. “Este escenario exige una respuesta sanitaria urgente, proporcional al nivel de riesgo y sustentada en la mejor evidencia posible”, indica el comunicado conjunto publicado por EFE.

La estrategia mixta de inmunización se implementa tras la incorporación, en 2025, de la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincitial dirigida a mujeres embarazadas, medida que tenía como objetivo proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida. Ahora, la administración del anticuerpo monoclonal amplía la cobertura a aquellos infantes cuyas madres no recibieron la vacuna, según explicó Ureña.

Defensoría alerta por falta de prevención del VRS y advierte riesgos en recién nacidos
Defensoría alerta por falta de prevención del VRS y advierte riesgos en recién nacidos| Hospital del Niño/OPS

Vacunación materna, lactancia e higiene

La vacunación materna continúa como pilar de la estrategia, pero las autoridades remarcan la importancia de complementar esta protección con medidas adicionales. La promoción de la lactancia materna, la higiene en el hogar y la vigilancia de síntomas son recomendadas tanto por el gobierno como por las sociedades médicas.

La progresión de la campaña será gradual y comenzará a finales de agosto, y priorizará a los sectores más expuestos. El Minsa enfatizó que la detección precoz de signos de alarma y la atención oportuna son clave para reducir complicaciones.

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PanamáEnfermedades respiratoriasVacunasLactancia maternaVirus Respiratorio Sincitial (VRS)

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