Gwyneth Paltrow causa sorpresa con su primer TikTok al aparecer sin blusa

La actriz ganadora del Oscar presentó su cuenta personal en la plataforma con un video de humor grabado en distintos escenarios de Europa

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Gwyneth Paltrow se incorporó oficialmente a TikTok y eligió una presentación alejada de un anuncio tradicional.

La actriz publicó su primer video en la plataforma el viernes, una pieza con tono humorístico en la que recopiló imágenes de viajes, cambios de vestuario y momentos inesperados, incluyendo una escena en la que aparece sin blusa mientras descansa en una cama.

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“Al parecer ahora estoy en TikTok”, escribió como descripción de la publicación, que también compartió en sus historias de Instagram. El mensaje acompañó un montaje en el que la ganadora del Oscar presentó su llegada a la red social mediante una serie de escenas grabadas en diferentes lugares de Europa.

El video comenzó con Gwyneth Paltrow apareciendo en distintos escenarios, entre ellos París, Italia, un museo, un barco, un helicóptero y un avión.

En su primera publicación para Tik Tok, Gwyneth Paltrow mostró parte de su estancia en Europa. (Captura de video)

A lo largo de la grabación, la protagonista de Shakespeare in Love alternó entre inglés, francés e italiano mientras mostraba diferentes atuendos y accesorios, incluyendo varios cambios de gafas.

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La producción del clip siguió una estructura de parodia sobre la creación de contenido para redes sociales. En algunas escenas, Paltrow aparece intentando encontrar la forma adecuada de realizar su primer TikTok, mientras cambia de ubicación y estilo frente a la cámara.

Uno de los momentos que más llamó la atención del video fue una breve toma en la que la artista, de 53 años, aparece recostada en una cama sin blusa y utilizando unas gafas grandes.

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En otra escena se le observa dentro de una bañera mientras continúa con la narración del proceso para crear la publicación.

Gwyneth Paltrow apareció en algunas tomas sin blusa. (Captura de video)

El video concluye con Gwyneth Paltrow mostrando frustración de manera actuada ante la dificultad de completar su primer contenido para la plataforma y diciendo: “¿Puedo simplemente hacer este maldito TikTok?”, como parte del tono cómico de la pieza.

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Aunque esta fue la primera publicación realizada desde su cuenta personal de TikTok, la actriz ya tenía presencia previa en la plataforma a través de la cuenta oficial de Goop, la compañía de estilo de vida que fundó en 2008.

En ese espacio se habían compartido anteriormente videos relacionados con productos, recomendaciones y campañas de la marca.

Desde la creación de Goop, Gwyneth Paltrow ha desarrollado una trayectoria paralela a la actuación, centrada en contenidos y productos relacionados con bienestar, belleza, estilo de vida y cuidado personal.

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La empresa se convirtió en una de las principales plataformas asociadas a su imagen pública fuera del cine.

Gwyneth Paltrow mantiene presencia en redes sociales gracias a su marca Goop. (REUTERS/Mike Blake)

Su creciente presencia en las redes sociales se produce apenas unas semanas después de que posara desnuda para otra campaña de Goop que causó sensación, promocionando el último lanzamiento de belleza de la marca.

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En ese avance, Paltrow dejó caer dramáticamente su toalla en un campo de flores silvestres antes de que el logotipo de Goop Beauty apareciera fugazmente en la pantalla.

La actriz también presentó recientemente el nuevo gel de ducha Black Pepper + Ginger Grounding de Goop, explicando que quería que el producto resultara atractivo tanto para hombres como para mujeres después de que su marido, Brad Falchuk, le pidiera un gel de ducha que no le resecara la piel.

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