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El impactante choque de cabezas que generó preocupación en el duelo entre River Plate y Rosario Central

Lautaro Rivero y Franco Ibarra recibieron atención médica cuando quedaron tendidos en el césped del estadio Monumental

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El impacto entre Lautaro Rivero y Franco Ibarra en el aire, tras un tiro de esquina en el estadio Monumental, significó un cambio de intensidad en el partido entre River Plate y Rosario Central. La jugada, ocurrida cuando restaban veinte minutos de juego, generó un clima de tensión que se sintió en el campo.

Ambos futbolistas quedaron tendidos sobre el césped, mientras el árbitro Nicolás Ramírez ordenaba de inmediato el ingreso de los médicos. La escena congeló el ritmo del partido, aunque en la acción también participó Lucas Martínez Quarta, fueron Rivero e Ibarra quienes recibieron la peor parte del choque.

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La preocupación fue evidente en la cancha durante los minutos en que los jugadores recibían atención. La interrupción duró cerca de tres minutos, suficiente para alterar la dinámica que hasta ese momento favorecía a Rosario Central por la mínima diferencia, tras el gol en contra convertido por Nicolás Otamendi.

River vs Rosario Central
River registró su tercera derrota desde el comienzo del Torneo Clausura por 1-0 frente a Rosario Central (Foto: FOTOBAIRES)

Afortunadamente, el partido se reanudó después de comprobar que ambos futbolistas estaban en condiciones de seguir. El público exhaló al ver que tanto Rivero como Ibarra regresaban al juego sin mostrar secuelas visibles. La reacción del equipo médico y la decisión arbitral de no correr riesgos fueron determinantes para evitar mayores complicaciones.

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La acción dejó huella en el desarrollo del encuentro. Los instantes posteriores mostraron a ambos equipos intentando retomar la intensidad, aunque la jugada pareció enfriar el ánimo de los protagonistas. River buscó el empate, pero la defensa rival y el arquero Jeremías Ledesma se encargaron de frenar los intentos, incluyendo una atajada en la que se lució tras un remate de Lucas Beltrán.

Durante esos minutos, la superioridad en el marcador permitió a Rosario Central regular el ritmo y sostener la ventaja. El local, por su parte, aumentó su presión cerca del área, aunque careció de profundidad para convertir. Los intentos se multiplicaron, pero el gol se mantuvo esquivo para los dirigidos por Eduardo Coudet, quien no brindó declaraciones al margen del resultado.

River vs Rosario Central
El Canalla se puso en ventaja a los 27 minutos con un gol en contra de Nicolás Otamendi (Foto: FOTOBAIRES)

El desenlace de la jugada se reflejó en la continuidad de los protagonistas. Rivero, a pesar del impacto, permaneció en campo hasta el minuto 84, cuando cedió su lugar a Valentín Lucero. Del otro lado, Ibarra completó el partido y solo sumó una amonestación en los últimos minutos. Ninguno presentó síntomas que obligaran a una salida anticipada.

La recta final del partido no estuvo exenta de incidentes. Rosario Central debió afrontar la expulsión de Emanuel Coronel a siete del cierre, tras recibir la segunda tarjeta amarilla. Pese a jugar con un hombre menos, el equipo visitante logró sostener la victoria y administrar los minutos restantes con orden.

A lo largo del segundo tiempo, River dispuso de varias oportunidades para igualar. Entre ellas, un cabezazo de Rivero que fue despejado por Ledesma y un remate de Juan Cruz Mesa que se perdió cerca del palo. Sobre el final, los hinchas locales manifestaron su descontento por la falta de resultados, ya que el equipo acumuló su quinta derrota consecutiva y permanece sin sumar puntos en el Torneo Clausura.

River Plate enfrentará próximamente a Tigre, con la obligación de revertir el mal momento, además de prepararse para los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe. Rosario Central, fortalecido por el triunfo, pone la mira en el próximo cruce ante Aldosivi y en sus compromisos internacionales por la Copa Libertadores.

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