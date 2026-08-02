Ariana Grande se alejará de la vida pública tras concluir su gira mundial, según su representante

Ariana Grande se tomará un descanso tras meses de intensa actividad artística. (Créditos: Republic Records)

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Ariana Grande anunció que se alejará temporalmente de la vida pública una vez que concluya la gira Eternal Sunshine Tour, cuyo último concierto está programado para el 1 de septiembre en Londres.

La información fue confirmada por un representante de la artista, quien señaló a la revista People que la decisión responde a la intención de tomar un descanso después de varios meses de actividad profesional.

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De acuerdo con el representante, Grande finalizará la gira con el objetivo de concluir esta etapa “de manera saludable y feliz” antes de retirarse por un tiempo de las apariciones públicas y del trabajo que implique exposición mediática.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, expresó.

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Ariana Grande decidió retirarse de la vida pública pese al éxito con su gira.

Asimismo, una fuente cercana a la intérprete explicó que el espectáculo requiere un alto nivel de exigencia física debido a la intensidad de las coreografías y al desempeño escénico.

“Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, indicó.

Además del descanso previsto tras la gira, también se confirmó que la artista ya no formará parte de la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que tenía previsto estrenarse el próximo verano en el Barbican Centre de Londres.

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En esta producción estaba contemplada la participación de Ariana Grande junto al actor Jonathan Bailey, con quien compartió créditos en las adaptaciones cinematográficas de Wicked. La misma fuente señaló que la cantante “está deseando apoyar al brillante equipo que está haciendo realidad este proyecto”.

En los últimos años, la apariencia física y el estado de salud de Grande han sido objeto de comentarios en redes sociales y otros espacios públicos.

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Los fans han criticado la apariencia actual de Ariana Grande. (AP)

El tema volvió a adquirir relevancia tras el lanzamiento del video musical de “Petal”, sencillo que forma parte del álbum del mismo nombre publicado el 31 de julio. La difusión del videoclip generó nuevas conversaciones en plataformas digitales relacionadas con la imagen de la artista.

La famosa se ha referido anteriormente a este tipo de comentarios. En la canción “Yes, And?”, incluida en su álbum Eternal Sunshine de 2024, la intérprete incorpora una estrofa en la que pide que no se hagan comentarios sobre su cuerpo y plantea una separación entre su vida personal y la opinión pública.

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Respecto a su más reciente producción discográfica, una fuente cercana afirmó que el disco Petal aborda la relación entre la artista y la atención pública que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Este álbum es una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad. Este álbum no trata sobre ninguna pareja sentimental ni sobre una ruptura amorosa”, dijo,

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Para Ariana Grande, 'Petal' es un símbolo de empoderamiento. (Créditos: Republic Records)

La gira Eternal Sunshine Tour comenzó en junio con un concierto en Oakland, California. Desde entonces, el recorrido ha incluido presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Atlanta y Nueva York.

Antes de viajar al Reino Unido para sus últimas fechas, Grande concluirá la etapa estadounidense con una presentación en Chicago.

En el ámbito cinematográfico, Ariana Grande también tiene previsto el estreno de Focker-in-Law, nueva entrega de la franquicia Meet the Parents. La película cuenta con la participación de Ben Stiller y Robert De Niro y su estreno en salas está programado para el 25 de noviembre.

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