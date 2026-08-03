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Stephen Baldwin revela por qué dejó Hollywood cuando estaba en el punto más alto de su carrera: “No quería ser Tom Cruise”

El actor recordó que decidió alejarse de la industria cinematográfica a inicios de los años 2000, cuando su carrera comenzaba a despegar

Stephen Baldwin recuerda la decisión que cambió su carrera. (Shutterstock)
Stephen Baldwin recuerda la decisión que cambió su carrera. (Shutterstock)
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En una entrevista con People, Stephen Baldwin habló sobre la decisión que tomó a inicios de los años 2000 de alejarse de Hollywood, justo cuando su carrera como actor comenzaba a alcanzar mayor reconocimiento.

El intérprete explicó que, tras convertirse en cristiano nacido de nuevo, decidió cambiar el rumbo de su trayectoria profesional y enfocarse en proyectos relacionados con su fe.

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Baldwin recordó el momento posterior al estreno de The Usual Suspects (1995), película de suspenso ganadora del Oscar en la que participó junto a Kevin Spacey y que representó uno de los trabajos más destacados de su carrera.

El actor señaló que en ese periodo parecía dirigirse hacia una etapa de mayor fama dentro de la industria cinematográfica.

“Pero ese no era yo. No quería ser Tom Cruise y tener que hacer 100 millones de dólares en taquilla. Prefería ser un tipo común de Massapequa, Nueva York”, indicó.

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Stephen Baldwin decidió retirarse tras el éxito de 'The Usual Suspects'. (Captura de video)
Stephen Baldwin decidió retirarse tras el éxito de 'The Usual Suspects'. (Captura de video)

El actor, actualmente de 60 años, señaló que su cambio de prioridades estuvo relacionado con una transformación personal que comenzó después de que una empleada doméstica de su familia le compartiera una predicción sobre él y su esposa, Kennya Baldwin.

Según relató, la mujer les dijo que ambos se convertirían en cristianos nacidos de nuevo y que tendrían su propio ministerio.

Aunque inicialmente recibió la idea con escepticismo, Baldwin explicó que su perspectiva comenzó a cambiar a principios de la década de 2000, cuando acompañó a su hermana Beth Baldwin, quien ya era “cristiana nacida de nuevo”, a distintos eventos religiosos.

Uno de esos encuentros ocurrió en Florida, durante una actividad organizada por un ministerio de skateboarding. El actor recordó que el evento reunió a jóvenes patinadores que combinaban su actividad deportiva con mensajes religiosos.

Hailey junto a su padre, el actor Stephen Baldwin (Grosby)
Stephen Baldwin cambió su perspectiva sobre su carrera tras asistir a un evento religioso. (Créditos: Grosby)

“En la playa habían construido un parque de skate con madera contrachapada.Y allí estaban esos skaters extravagantes, súper comprometidos, geniales, tatuados y con piercings”, relató Baldwin.

El actor explicó que los participantes realizaban demostraciones de skate y posteriormente tomaban un micrófono para compartir mensajes religiosos ante miles de asistentes.

La experiencia, dijo, lo llevó a sentirse motivado para desarrollar un proyecto propio que combinara el skateboarding, la música punk cristiana y un mensaje evangelizador.

Ese proyecto fue el video “Livin It”, una producción que Stephen Baldwin impulsó y que logró distribuir 10 mil copias durante sus primeros seis meses.

Stephen Baldwin decidió crear "Livin It", el cual fue un éxito. (Captura de video)
Stephen Baldwin decidió crear "Livin It", el cual fue un éxito. (Captura de video)

El éxito del material llevó a que una iglesia solicitara la participación de los patinadores del video en un evento en vivo, momento que el actor identificó como el punto en el que decidió dejar Hollywood.

“Entonces una de las iglesias más grandes llamó y preguntó cuánto costaría llevar a los patinadores del video a su iglesia para un evento en vivo. Fue entonces cuando dejé Hollywood”, recordó.

Es así que en los siguientes años, Baldwin recorrió distintas comunidades junto al grupo de skateboarding y aseguró haber visitado 125 iglesias en un periodo de cuatro años. Durante esa etapa, afirmó que su interés por su fe aumentó y que encontró una nueva dirección profesional.

Posteriormente, el actor participó y produjo diversos proyectos con temática cristiana.

Stephen Baldwin explicó que su objetivo actual es utilizar sus recursos y experiencia para contar historias relacionadas con sus creencias, comparando esa aspiración con el trabajo del cineasta John Hughes, responsable de películas como The Breakfast Club, Sixteen Candles y Pretty in Pink.

Stephen Baldwin desea contar historias relacionadas con sus creencias. Shutterstock
Stephen Baldwin desea contar historias relacionadas con sus creencias. Shutterstock

Además de su trabajo en producciones audiovisuales, Baldwin actualmente conduce el podcast One Bad Movie, espacio en el que conversa con otros actores sobre algunas de las películas menos destacadas de sus carreras.

Stephen Baldwin está casado con Kennya Baldwin desde 1990. La pareja tiene dos hijas: Alaia Baldwin, de 33 años, y Hailey Bieber, de 30 años. A lo largo de su carrera, el actor ha combinado su trabajo en cine con proyectos relacionados con sus convicciones religiosas y actividades de difusión de su fe.

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