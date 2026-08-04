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“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

Organizaciones enviaron una carta a cancilleres del hemisferio y reclamaron a los Estados democráticos medidas políticas, legales y diplomáticas ante el régimen

La oposición nicaragüense envió una carta a los cancilleres del hemisferio para alertar sobre la crisis en Nicaragua y pedir una respuesta coordinada de los Estados democráticos. (EFE/ Jorge Torres)
La oposición nicaragüense envió una carta a los cancilleres del hemisferio para alertar sobre la crisis en Nicaragua y pedir una respuesta coordinada de los Estados democráticos. (EFE/ Jorge Torres)
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Un grupo de organizaciones de la oposición nicaragüense confirmó este lunes que envió una carta dirigida a los cancilleres del hemisferio con el objetivo de alertar sobre el agravamiento de la crisis en Nicaragua y solicitar una respuesta coordinada de los Estados democráticos. El documento, firmado por movimientos políticos y civiles en el exilio, destaca la magnitud de la emergencia nacional y sus repercusiones sobre la seguridad hemisférica.

La misiva responde a las declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que en el país no se celebrarán elecciones. Las organizaciones advierten que esta postura representa el cierre definitivo a cualquier posibilidad de alternancia democrática y constituye una ruptura con los principios esenciales del sistema interamericano, en particular el respeto a la voluntad popular y el derecho de los pueblos a elegir libremente a sus autoridades.

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Además, la oposición señala que la crisis nicaragüense ha superado el ámbito de lo interno. Según su declaración, el deterioro institucional afecta la estabilidad de toda la región. Entre los principales factores señalados figuran el desplazamiento forzado, los crímenes de lesa humanidad, la persecución transnacional, la debilitación del Estado de derecho, las alianzas con países autoritarios y los vínculos con grupos terroristas. Al igual que recalca la desprotección jurídica de miles de ciudadanos y la presión sobre países receptores de exiliados y migrantes.

La carta, además, expone que la falta de legitimidad democrática se ha transformado en una usurpación sostenida del poder. Esto incluye la eliminación de garantías fundamentales, la persecución política, el exilio forzado, la desnacionalización arbitraria y la represión religiosa. El cierre de espacios de participación ciudadana y la represión a los pueblos del Caribe nicaragüense también forman parte de la denuncia. “No les pedimos que decidan por Nicaragua; les pedimos que no permitan que una familia sustituya el poder de todo un pueblo”, expresa el documento.

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Las organizaciones denunciaron una usurpación sostenida del poder en Nicaragua por la falta de legitimidad democrática y la eliminación de garantías fundamentales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Ciudadanos por la Libertad Exilio, Ruta del Cambio, Unamos, AUN, Avanza, AND, Concertación Democrática Nicaragüense, Mesa Todos Somos Nicaragua, PUDE y Unidad Nacional, insisten en que la situación exige una respuesta internacional proporcional a la gravedad.

Al igual que solicitan a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fortalezca el seguimiento político y diplomático sobre el país y piden a los Estados miembros acciones individuales mediante medidas legales, económicas, políticas y diplomáticas.

Organizaciones piden acciones internacionales

Según las organizaciones, se requiere una presión internacional sostenida que permita avanzar hacia una salida pacífica, democrática y verificable, capaz de restaurar el orden constitucional y la soberanía ciudadana. Entre los puntos centrales planteados destacan la protección de las víctimas y personas exiliadas, la restitución de derechos civiles y políticos, la defensa de la nacionalidad, el cese de la persecución transnacional y la recuperación de las garantías democráticas.

Mapa beige de Nicaragua con contorno negro. Alrededor, veintidós siluetas humanas en azul oscuro y marrón con maletas, sobre fondo blanco con manchas.
Las organizaciones opositoras piden protección para víctimas y exiliados, la defensa de la nacionalidad y la recuperación de las garantías democráticas para restaurar el orden constitucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota sostiene que la soberanía, como base de la voluntad popular, ha sido sustituida por la fuerza del aparato estatal, el respaldo militar y la imposición de un régimen que niega a la ciudadanía su derecho a decidir.

Las organizaciones que suscriben la carta como una medida de impulsar acciones políticas, cívicas y diplomáticas para mantener activa la causa de Nicaragua en la agenda hemisférica.

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