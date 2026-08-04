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República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones logró la mayor emisión mensual de permisos desde su creación, con un fuerte aumento en inversiones y empleos vinculados a proyectos aprobados

Edificio en construcción con estructura de acero y concreto, varias grúas y maquinaria. Un grupo de trabajadores usa chalecos de seguridad y cascos.
Un edificio en construcción avanza con su estructura de acero y concreto, mientras varios trabajadores supervisan las tareas en la obra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) de la República Dominicana informó este lunes que marcó un hito en su gestión al alcanzar 201 licencias de construcción emitidas durante julio de 2026, cifra que representa el mayor volumen mensual desde la fundación del organismo en 2021. Este desempeño permitió que, en solo siete meses, la institución superara el total de permisos otorgados durante todo 2025.

Entre enero y julio de este año, el MIVHED emitió 1,122 licencias de construcción, lo que supone un aumento del 85 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 605 permisos. La comparación anual evidencia el crecimiento sostenido del sector y la capacidad de respuesta del ministerio ante la demanda de desarrollos inmobiliarios en el país.

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La evolución del promedio mensual de licencias otorgadas destaca el ritmo alcanzado en 2026. Mientras que en 2021 la media era de 85 licencias por mes, en 2022 subió a 107, en 2023 fue de 93, en 2024 se situó en 102 y en 2025 descendió a 79. El presente año muestra un promedio de 160 licencias mensuales, el más alto desde la creación de la entidad.

Entre enero y julio de 2026, el MIVHED emitió 1,122 licencias de construcción, un 85% más que en el mismo período de 2025. (Cortesía: Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)
Entre enero y julio de 2026, el MIVHED emitió 1,122 licencias de construcción, un 85% más que en el mismo período de 2025. (Cortesía: Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)

En la distribución geográfica de permisos durante julio, Santo Domingo encabezó las emisiones con 103 licencias, seguido por Santiago con 43, Punta Cana con 41 y San Francisco de Macorís con 14. Del total nacional, 173 fueron licencias definitivas y 28 corresponden a permisos condicionados.

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El ministro Ito Bisonó atribuyó estos resultados al fortalecimiento institucional y al proceso de modernización en la tramitación de permisos. “Estos resultados reflejan una institución con mayor capacidad para gestionar y dar respuesta, manteniendo siempre el rigor técnico que requiere cada proyecto. Estamos avanzando hacia una permisología más trazable, estandarizada y transparente, que genere mayor certidumbre para quienes construyen e invierten en la República Dominicana”, sostuvo el titular del ministerio.

Inversión privada crece 171% en el sector

El impacto económico asociado a este incremento en la emisión de permisos se refleja en la inversión privada que movilizan los proyectos aprobados. Entre enero y julio de 2026, las licencias corresponden a iniciativas que suman RD$406,715 millones (aprox. USD 6,950 millones), frente a los RD$150,163 millones (aprox. USD 2,565 millones) registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta expansión representa un crecimiento interanual del 171 % en el volumen de inversión viabilizada por medio de la permisología.

La inversión privada vinculada a la permisología creció 171% interanual, de acuerdo con el ministro Ito Bisonó. (Cortesía: Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)
La inversión privada vinculada a la permisología creció 171% interanual, de acuerdo con el ministro Ito Bisonó. (Cortesía: Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones)

Solo en el mes de julio, las 201 licencias de construcción emitidas se vinculan a proyectos que alcanzan una inversión superior a RD$76,524 millones (aprox. USD 1,308 millones) y generan una estimación de 56,684 empleos directos asociados al sector. Estos datos subrayan la relevancia del sector construcción como motor para la economía dominicana y el efecto multiplicador que la agilización de los trámites puede tener en la generación de empleo y el desarrollo urbano.

El ministro Bisonó señaló que el MIVHED continuará profundizando la modernización de los procesos, reforzando la trazabilidad y la capacidad de gestión institucional, así como la coordinación con otros entes públicos y privados. Según afirmó el funcionario, el objetivo es consolidar un sistema de permisos que brinde condiciones propicias para el crecimiento ordenado del sector construcción en el país.

Con la superación del total de licencias de 2025 en apenas siete meses y la aceleración del ritmo de inversión, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones se posiciona como un actor central en la dinamización del sector y la facilitación de proyectos de infraestructura y vivienda en la República Dominicana.

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