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“¡No lo podían frenar!”: la furia del capitán de Platense con los hinchas tras la goleada que sufrió ante Talleres

Ignacio Vázquez debió ser contenido por cuatro personas tras un intercambio de palabras con con un grupo de fanáticos

Nacho Vázquez enfrenta a la hinchada de Platense y debe ser contenido por seguridad

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Ignacio Vázquez, el defensor que levantó la copa cuando Platense conquistó su primer título en la historia, protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche del lunes en el estadio Ciudad de Vicente López: tras la caída por goleada 4-0 ante Talleres por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, el capitán del Calamar se encaró con un grupo de hinchas en la tribuna y terminó cara a cara con los fanáticos, al punto de que tuvo que ser retenido entre cuatro personas.

El partido fue un golpe duro para el conjunto dirigido por Walter Zunino. Los cuatro goles de la visita le dieron a Talleres —conducido por Jorge Sampaoli— su primera victoria en el certamen y dejaron a Platense con apenas un punto en tres fechas, producto del empate inicial ante Unión y la derrota de la segunda jornada ante Instituto en Córdoba. El equipo de Vicente López atraviesa así un arranque de torneo que contrasta con el brillo del año anterior.

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Según las imágenes difundidas por SportsCenter, Vázquez señaló a un grupo de personas que tenía un conflicto en la tribuna y luego avanzó hacia la platea para encarar a los hinchas. “¡No lo podían frenar!”, describió el canal en sus redes sociales al momento en que cuatro personas debieron interponerse para detenerlo. Antes, el propio Vázquez había señalado a ese grupo desde la cancha.

El momento antes de la furia de Nacho Vázquez

El episodio adquiere mayor peso si se considera la trayectoria del defensor dentro del club. El 1° de junio de 2025, Vázquez levantó el trofeo del Torneo Apertura 2025 como capitán de Platense en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tras vencer 1-0 a Huracán con un gol de volea de Guido Mainero al minuto 63.

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Ese día, el club de Vicente López obtuvo el primer campeonato de Primera División en sus más de 120 años de historia. El zaguero jugó todos los minutos del equipo, tanto en las primeras 16 fechas del certamen como en los cuatro partidos de las fases eliminatorias, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo eligió como la máxima figura del torneo.

“Estos compañeros tienen unos huevos bárbaros. Ganamos bien la final”, dijo el defensor aquella noche, antes de dedicarle el título a su familia. Ese mismo campeonato le otorgó al Calamar el pasaporte a la Copa Libertadores 2026, el debut del club en el torneo continental.

En esa competencia, el equipo de Vicente López superó la fase de grupos y avanzó a los octavos de final. El próximo compromiso de Platense en la Copa Libertadores será el miércoles 12 de agosto a las 19:00, como local ante Coquimbo Unido de Chile, con la revancha programada para el 19 de agosto en territorio chileno.

En cuanto al certamen doméstico, el Calamar deberá buscar la recuperación en las siguientes fechas mientras juega su serie internacional. En la fecha cuatro del Clausura, el 8 de agosto, tendrá que visitar Avellaneda para medirse con Independiente. Luego, en la jornada cinco, recibirá a Boca Juniors, el 15/8.

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