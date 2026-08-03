Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling siguen sin acuerdo para ‘Barbie 2′

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie en una escena de "Barbie". (Warner Bros. Pictures vía AP)

Guardar

Warner Bros. debe cerrar antes de diciembre de 2026 los contratos para Barbie 2 con Greta Gerwig, Noah Baumbach, Margot Robbie y Ryan Gosling, según un reporte publicado el 31 de julio por The New York Times. Las conversaciones llevan meses estancadas por diferencias económicas y, si no hay acuerdo dentro del plazo, los derechos cinematográficos regresarán a Mattel. Una eventual secuela realizada después de ese vencimiento podría quedar sin el elenco, la directora, el guionista y los elementos argumentales de la película de 2023.

Una negociación trabada por dinero

Warner Bros. ofreció aumentos salariales y participaciones en la recaudación vinculadas al desempeño comercial de la secuela. Este tipo de acuerdo permite que actores y realizadores reciban una parte de los ingresos cuando una película alcanza determinados objetivos de taquilla.

PUBLICIDAD

Entre las cifras mencionadas aparece un pedido de 20 millones de dólares para Gosling. El actor interpretó a Ken en la primera entrega y fue nominado al Oscar por su trabajo. Las fuentes citadas por el periódico sostienen que el director ejecutivo David Zaslav consideró que el paquete preparado para el talento era “demasiado generoso” y se negó a aprobarlo.

Warner Bros. presentó una versión diferente. Un representante del estudio aseguró que los agentes de los actores rechazaron en mayo una oferta formal y todavía no entregaron una contraoferta. Los representantes de Gerwig, Robbie y Gosling no hicieron declaraciones públicas sobre el estado de las conversaciones.

PUBLICIDAD

Los copresidentes Pam Abdy y Michael De Luca confirmaron que existe un acuerdo de derechos con Mattel y que ya se realizaron varias propuestas. “Tenemos un acuerdo de derechos con Mattel y hemos realizado una serie de ofertas importantes para intentar cerrar acuerdos que permitan realizar la próxima película de Barbie”, indicaron en un comunicado conjunto. “Lamentablemente, hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo”.

La diferencia entre ambas versiones concentra la tensión actual. El reporte atribuye a Zaslav el rechazo de una propuesta por su costo, mientras que la respuesta oficial de Warner Bros. señala a los representantes del talento por haber descartado la oferta de mayo sin presentar otra cifra.

PUBLICIDAD

Qué ocurrirá si vence el plazo

El acuerdo vigente concede a Warner Bros. tiempo hasta diciembre de 2026 para asegurar la continuidad del proyecto. Si el estudio no logra cerrar los contratos, los derechos volverán automáticamente a Mattel, propietaria de la marca.

Mattel podría buscar más adelante otro estudio para producir una nueva película de acción real. Esa producción tendría que avanzar sin Gerwig, Baumbach, Robbie y Gosling, salvo que se negociaran acuerdos separados bajo nuevas condiciones. Tampoco podría utilizar los elementos narrativos creados específicamente para la cinta estrenada en 2023, de acuerdo con la información publicada.

PUBLICIDAD

Eso obligaría a reiniciar el desarrollo creativo, incluso si la intención fuera mantener a Barbie en el cine. La secuela actual todavía no entró en la etapa de escritura: Gerwig y Baumbach tienen una idea para la historia y están preparados para trabajar en el guion, pero esperan la resolución contractual.

El vencimiento afecta así mucho más que el nombre del estudio distribuidor. Sin un acuerdo, la siguiente adaptación podría perder la continuidad directa con la película anterior y requerir un nuevo elenco, otra dirección y una trama independiente.

PUBLICIDAD

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, los actores Ryan Gosling, izquierda, Margot Robbie, centro, y la directora Greta Gerwig en el plató de "Barbie". (Jaap Buitendijk/Warner Bros. Pictures vía AP)

El éxito que impulsa la secuela

El interés de Warner Bros. responde al rendimiento de Barbie, estrenada en 2023. La película dirigida por Gerwig y coescrita con Baumbach recaudó cerca de 1.500 millones de dólares en todo el mundo, según Box Office Mojo. También consiguió ocho nominaciones al Oscar y ganó el premio a mejor canción original.

Su estreno simultáneo con Oppenheimer dio origen al fenómeno conocido como Barbenheimer, que llevó a numerosos espectadores a ver ambas producciones durante el mismo fin de semana. La campaña de marketing y la estética rosa asociada a la muñeca ayudaron a mantener la película en la conversación pública durante su paso por los cines.

PUBLICIDAD

Gerwig confirmó a Deadline en marzo de 2024 que estaba interesada en regresar. “Quiero hacerla”, dijo entonces sobre una segunda entrega. Robbie y otros integrantes del equipo habían sido más cautos y advertían que una continuación no estaba garantizada pese al resultado comercial.

Tres años después del estreno, Warner Bros. todavía no anunció una fecha de rodaje ni de lanzamiento. Gerwig y Baumbach no comenzarán a escribir mientras falte el acuerdo, por lo que incluso una resolución favorable antes de diciembre podría dejar el estreno de Barbie 2 a varios años de distancia.

PUBLICIDAD