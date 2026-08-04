Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

La iniciativa, promovida por la Federación Costarricense de Fútbol y con apoyo de todas las bancadas en la Asamblea Legislativa, llevaría al Código Penal el castigo por manipular juegos e incluiría hechos como penaltis, tarjetas o goles

Dos manos intercambian fajos de billetes de cien dólares en primer plano, con un silbato colgando y un estadio de fútbol borroso de fondo.
Manos intercambian fajos de billetes en un estadio de fútbol, ilustrando la preocupación por el amaño de partidos en el fútbol profesional de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica analiza un proyecto de ley para castigar con penas de entre dos y cinco años de prisión la manipulación de competiciones deportivas. La iniciativa, impulsada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y respaldada por todos los partidos en el Congreso, incorpora al Código Penal el amaño de partidos y conductas vinculadas.

La FCRF subrayó en un comunicado que la propuesta responde a la urgencia de otorgar a Costa Rica herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad asociada al deporte. EFE detalló que la federación considera que el país carece actualmente de mecanismos idóneos para enfrentar la manipulación de resultados y proteger la integridad de las competiciones.

PUBLICIDAD

“Esta ley surge como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas, o lo conocido popularmente como “amaño de partidos””, señaló la Federación Costarricense de Fútbol en su comunicado.

En caso de ser aprobada, la legislación se aplicaría a cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo con el propósito de alterar el desarrollo, el resultado o cualquier incidencia de una competición. Según la descripción recogida por EFE, el alcance incluye no solo el resultado final, sino también eventos o fases específicas, como tarjetas, penaltis o goles en el fútbol.

PUBLICIDAD

La manipulación de partidos sería sancionada con cárcel en Costa Rica. (Cortesía: ESPN)
La manipulación de partidos sería sancionada con cárcel en Costa Rica. (Cortesía: ESPN)

La norma está diseñada para cubrir tanto competiciones profesionales como amateurs, oficiales y no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que el evento se lleve a cabo en territorio costarricense. La sanción también se extendería a quienes busquen influir fraudulentamente en el comportamiento de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u oficiales vinculados con la competición, según el documento difundido por la federación.

Sanciones penales y medidas deportivas

El texto legal prevé que estas sanciones penales serán independientes de las medidas administrativas o disciplinarias que puedan imponer las autoridades deportivas. De este modo, una persona acusada de manipulación podría enfrentar tanto un proceso penal como una investigación interna en el ámbito deportivo.

De acuerdo con EFE, la propuesta contempla mecanismos para cerrar vacíos legales y fortalecer la capacidad investigativa de las autoridades. “Con esta iniciativa, la Federación Costarricense de Fútbol busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas”, explicó la FCRF.

La respuesta regional al amaño de partidos exige cooperación internacional, protocolos de detección temprana y sanciones más severas para preservar la integridad deportiva. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
La respuesta regional al amaño de partidos exige cooperación internacional, protocolos de detección temprana y sanciones más severas para preservar la integridad deportiva. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Los riesgos que busca prevenir la ley

Otro objetivo es evitar que el deporte costarricense quede expuesto a redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada. La federación advirtió que la manipulación de resultados constituye un riesgo creciente para la integridad del deporte nacional e internacional, y remarcó la importancia de contar con instrumentos legales específicos para combatir este fenómeno.

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los partidos representados en el Congreso, lo que anticipa una rápida tramitación legislativa. Hasta el momento, no se han registrado posturas públicas en contra del proyecto.

El contexto regional del amaño de partidos

El debate sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte ha cobrado relevancia en diferentes países latinoamericanos en los últimos años, con múltiples casos judiciales y sanciones en competiciones de fútbol y otras disciplinas. El proyecto impulsado por la FCRF coloca a Costa Rica en el grupo de países que buscan fortalecer su legislación para proteger la transparencia y la confianza en el ámbito deportivo, según el reporte de EFE.

Temas Relacionados

Selección de Costa RicaCosta RicaApuestas ilegalesDeportesFútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos entrega garantías finales para extraditar al costarricense “Macho Coca”: traslado a Nueva York está cada vez más cerca

Las autoridades estadounidenses remitieron los documentos exigidos por la justicia costarricense, un paso clave para concretar la entrega de Gilbert Bell Fernández, acusado de narcotráfico internacional.

Estados Unidos entrega garantías finales para extraditar al costarricense “Macho Coca”: traslado a Nueva York está cada vez más cerca

Tribunal de Guatemala condena a tres exdiputados por tráfico de influencias en Salud

La sala presidida por el juez Fredy Aguilar determinó, por unanimidad, que Aracely Chavarría, Humberto Sosa y Ronald Arango intervinieron de forma irregular en designaciones dentro del Ministerio de Salud, según el Ministerio Público

Tribunal de Guatemala condena a tres exdiputados por tráfico de influencias en Salud

“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

Organizaciones enviaron una carta a cancilleres del hemisferio y reclamaron a los Estados democráticos medidas políticas, legales y diplomáticas ante el régimen

“No permitan que una familia sustituya a un pueblo”: oposición nicaragüense pide auxilio a los cancilleres del hemisferio

República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones logró la mayor emisión mensual de permisos desde su creación, con un fuerte aumento en inversiones y empleos vinculados a proyectos aprobados

República Dominicana: Julio marca cifra histórica de licencias de construcción y el año ya supera los permisos otorgados en 2025

Economía de El Salvador creció en mayo impulsada por la construcción y los servicios

El Banco Central de Reserva reportó que el indicador mensual se expandió frente a mayo de 2025 y mantuvo una seguidilla de avances de al menos 4% durante los últimos cinco meses consecutivos

Economía de El Salvador creció en mayo impulsada por la construcción y los servicios

TECNO

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Microsoft advierte amenaza en Wi-Fi de hoteles: hackers rusos detrás de este riesgo global

Memorias USB: qué tipos hay y cuál es la diferencia entre 64 GB, 128 GB y 256 GB

Así es Google Pixel 11 Pro Fold: fecha de lanzamiento oficial, características y reservas

Gemini Spark, la IA de Google, gestiona tus vuelos, pero no puede despegar en España

Baterías que antes movían autos, hoy almacenan energía solar para casas y escuelas

ENTRETENIMIENTO

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Xuxa, en su gira de despedida, responde críticas: “Respeten mi edad, a esta hora debería estar tejiendo crochet”

Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

La actriz de voz de Shinji en ‘Evangelion’ exige al gobierno japonés imponer reglas contra la IA

A casi 45 años del estreno, Dee Wallace recordó orgullosa la magia en el set de E.T.

Natalie Portman revela el inesperado cambio que nota durante cada uno de sus embarazos

MUNDO

Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global

Taiwán instó a la comunidad internacional a resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global

Represión transnacional china: un legislador japonés pidió considerar la persecución del PCCh en el exterior como una amenaza a la seguridad nacional

La Junta de Paz afirmó que Israel solo se retirará de Gaza cuando el grupo terrorista Hamas complete su desarme

La isla de los conejos de Japón esconde un desequilibrio ecológico que ya involucra a los jabalíes

Voluntarias ucranianas cosen capas anti calor para proteger a los soldados de los drones rusos