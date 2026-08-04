Costa Rica busca cárcel para quienes amañen competiciones deportivas

Manos intercambian fajos de billetes en un estadio de fútbol, ilustrando la preocupación por el amaño de partidos en el fútbol profesional de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica analiza un proyecto de ley para castigar con penas de entre dos y cinco años de prisión la manipulación de competiciones deportivas. La iniciativa, impulsada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) y respaldada por todos los partidos en el Congreso, incorpora al Código Penal el amaño de partidos y conductas vinculadas.

La FCRF subrayó en un comunicado que la propuesta responde a la urgencia de otorgar a Costa Rica herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad asociada al deporte. EFE detalló que la federación considera que el país carece actualmente de mecanismos idóneos para enfrentar la manipulación de resultados y proteger la integridad de las competiciones.

PUBLICIDAD

“Esta ley surge como respuesta a la necesidad de dotar al país de herramientas jurídicas eficaces para prevenir y combatir la criminalidad vinculada al deporte, especialmente la manipulación de competiciones deportivas, o lo conocido popularmente como “amaño de partidos””, señaló la Federación Costarricense de Fútbol en su comunicado.

En caso de ser aprobada, la legislación se aplicaría a cualquier persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca, entregue, solicite, acepte o reciba dinero, dádivas, beneficios o ventajas de cualquier tipo con el propósito de alterar el desarrollo, el resultado o cualquier incidencia de una competición. Según la descripción recogida por EFE, el alcance incluye no solo el resultado final, sino también eventos o fases específicas, como tarjetas, penaltis o goles en el fútbol.

PUBLICIDAD

La manipulación de partidos sería sancionada con cárcel en Costa Rica. (Cortesía: ESPN)

La norma está diseñada para cubrir tanto competiciones profesionales como amateurs, oficiales y no oficiales, de carácter nacional o internacional, siempre que el evento se lleve a cabo en territorio costarricense. La sanción también se extendería a quienes busquen influir fraudulentamente en el comportamiento de deportistas, equipos, árbitros, jueces, entrenadores, dirigentes u oficiales vinculados con la competición, según el documento difundido por la federación.

Sanciones penales y medidas deportivas

El texto legal prevé que estas sanciones penales serán independientes de las medidas administrativas o disciplinarias que puedan imponer las autoridades deportivas. De este modo, una persona acusada de manipulación podría enfrentar tanto un proceso penal como una investigación interna en el ámbito deportivo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con EFE, la propuesta contempla mecanismos para cerrar vacíos legales y fortalecer la capacidad investigativa de las autoridades. “Con esta iniciativa, la Federación Costarricense de Fútbol busca cerrar un vacío existente en la legislación nacional y brindar a las autoridades competentes mejores herramientas para investigar, perseguir y sancionar conductas que afectan la transparencia de las competiciones, la confianza del público, la seguridad de quienes participan en el deporte y la credibilidad de las instituciones deportivas”, explicó la FCRF.

La respuesta regional al amaño de partidos exige cooperación internacional, protocolos de detección temprana y sanciones más severas para preservar la integridad deportiva. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

Los riesgos que busca prevenir la ley

Otro objetivo es evitar que el deporte costarricense quede expuesto a redes vinculadas con apuestas ilegales, corrupción y delincuencia organizada. La federación advirtió que la manipulación de resultados constituye un riesgo creciente para la integridad del deporte nacional e internacional, y remarcó la importancia de contar con instrumentos legales específicos para combatir este fenómeno.

PUBLICIDAD

La iniciativa recibió el respaldo unánime de los partidos representados en el Congreso, lo que anticipa una rápida tramitación legislativa. Hasta el momento, no se han registrado posturas públicas en contra del proyecto.

El contexto regional del amaño de partidos

El debate sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte ha cobrado relevancia en diferentes países latinoamericanos en los últimos años, con múltiples casos judiciales y sanciones en competiciones de fútbol y otras disciplinas. El proyecto impulsado por la FCRF coloca a Costa Rica en el grupo de países que buscan fortalecer su legislación para proteger la transparencia y la confianza en el ámbito deportivo, según el reporte de EFE.

PUBLICIDAD