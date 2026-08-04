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La palabra de Sampaoli tras la goleada de Talleres que selló su primer triunfo en el fútbol argentino: “Siempre voy a valorar la manera”

El técnico analizó el 4-0 ante Platense, que representó su primer éxito al frente de la T en el Torneo Clausura

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La contundente victoria por 4-0 de Talleres sobre Platense significó el estreno victorioso de Jorge Sampaoli como entrenador en la liga argentina, tras años de carrera en el extranjero. El resultado, que se definió con los goles de Rick Lima Morais (dos), Valentín Depietri y Franco Cristaldo, elevó la moral de un equipo que había iniciado el campeonato con dos derrotas consecutivas.

El entrenador, visiblemente satisfecho, analizó el partido y remarcó la clave de la goleada: “Hoy aprovechamos mucho la transición y desesperación de Platense, eso fue determinante. Hoy Rick hizo un gran partido, aunque ya venía haciendo un buen trabajo desde el partido con Vélez. En el primer tiempo no encontrábamos el volumen de juego por la presión de Platense”, explicó Sampaoli, haciendo hincapié en el aporte individual del delantero y en la inteligencia colectiva para explotar los errores del rival.

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El dato central de la jornada fue la ruptura de la mala racha: Talleres sumó sus primeros tres puntos del Torneo Clausura, ubicándose en la séptima posición de la Zona A. Por su parte, Platense quedó penúltimo con apenas un punto en tres fechas y ve de cerca la amenaza del descenso anual.

Platense-Talleres de Córdoba
Jorge Sampaoli logró la victoria en Argentina por la tercera fecha del Torneo Clausura y Talleres escala posiciones en la tabla (Foto: FOTOBAIRES)

El técnico remarcó que el equipo supo adaptarse, resistir la presión inicial y golpear en los momentos justos, sobre todo en el complemento. “Tuvimos aplomo para jugar con la ventaja, nos costó jugar en la igualdad. Aprovechamos con la velocidad de quienes entraron para marcar la diferencia”, explicó Sampaoli.

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La llegada de Jorge Sampaoli a Talleres no solo implicó un cambio de nombres en el banco de suplentes, sino también un giro en la dinámica interna del club. El entrenador, que reemplazó a Carlos Tevez, se refirió a su vínculo con la dirigencia y a su postura frente al mercado de pases: “Dejé que el club manejara el mercado de pases. En otros clubes me generó incomodidades con los dirigentes”, confesó, en alusión directa a su relación con Andrés Fassi y la estructura directiva.

Sin rodeos, Sampaoli dejó en claro su método de trabajo: “Entreno con los jugadores que están, si luego se suman otros bienvenidos sean. Estamos en un proceso de estar conociéndonos”. Así, el entrenador dejó entrever que el plantel podría no estar cerrado, pero que por ahora prefiere concentrarse en el día a día y en consolidar el grupo actual.

Para el técnico de Casilda, volver a dirigir en Argentina después de una trayectoria internacional extensa implica un desafío personal y profesional. “Mi llegada al fútbol argentino es porque partí de aquí, mi carrera la hice todo afuera, va pasando el tiempo y volví. Me tocó esta posibilidad y la acepté. Siempre voy a valorar la manera en que llega a un resultado. Quiero lograr que, más allá de la competitividad que existe en este país, que se desarrolle lo que yo viví haciendo hace mucho tiempo”, resumió sobre su motivación para asumir el mando de Talleres.

La goleada ante Platense le permite a Sampaoli encarar la próxima fecha frente a Lanús con otra mentalidad: “Siempre ganar genera tranquilidad, te da tranquilidad para trabajar en lo que viene”, aseguró el DT. La victoria sirve como punto de partida para intentar escalar posiciones y perfilarse como un equipo competitivo en la zona.

Mientras tanto, Platense atraviesa un momento complicado: sumó apenas un punto en nueve posibles y, en paralelo a su participación en los octavos de final de la Libertadores, se acerca peligrosamente a la zona roja del descenso en la tabla anual.

El calendario inmediato ya tiene definidos los próximos desafíos: Platense visitará a Independiente el sábado por la noche, mientras que Talleres recibirá a Lanús el martes 11 de agosto, en el cierre de la cuarta jornada.

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