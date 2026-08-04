Denise Richards revela cómo es actualmente su relación con Charlie Sheen tras el divorcio: “Solo busco su bienestar”

Denise Richards habla sobre su vínculo con Charlie Sheen y el papel de ambos como padres. (Grosby)

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Denise Richards compartió detalles sobre la relación que mantiene actualmente con su exesposo Charlie Sheen y explicó cómo ambos han construido una dinámica enfocada en el bienestar de sus hijas.

La actriz habló sobre el tema durante su participación en el podcast Dumb Blonde, conducido por Bunnie Xo, donde recordó su historia con el actor y aclaró la situación actual entre ambos.

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Richards, de 55 años, aseguró que mantiene una buena relación con Sheen, de quien se divorció en 2006 después de cuatro años de matrimonio. La expareja tiene dos hijas en común: Sami, de 22 años, y Lola, de 21 años.

“Tenemos una gran relación. Puedo bromear con él y divertirme con él. Me respeta, y yo también lo respeto. Solo quiero lo mejor para él y que le vaya bien. Sabe que si necesita algo, aquí estoy”, afirmó, quien también reveló que Sheen vive cerca de ella.

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Denise Richard aseguró que lleva una excelente relación con Charlie Sheen. (Richard Young/Shutterstock)

Denise Richards señaló que considera importante mantener un vínculo estable con Charlie Sheen debido a sus hijas y explicó que, durante los años posteriores a la separación, intentó mantener los problemas personales de la pareja alejados de ellas.

“Creo que es importante que siempre mantengamos una buena relación. Tenemos hijas. Creo que, en cierto modo, eso fue difícil para él. Yo le decía: ‘Pase lo que pase entre nosotros, dejemos nuestros problemas a un lado. No hay que involucrarlas en nada’. Y muchas veces eso no sucedía, y así son las cosas. Pero al final, él sabe que solo busco su bienestar y el de ellas”, comentó.

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La relación entre Richards y Sheen comenzó en el año 2000, cuando ambos coincidieron durante la filmación de la película Good Advice. Posteriormente, su vínculo sentimental comenzó después de que Denise participara como actriz invitada en la serie Spin City en 2001.

Durante la entrevista, la actriz recordó que cuando comenzaron a salir intentaron mantener su relación en privado, aunque reconoció que era difícil ocultarla.

Charlie Sheen y Denise Richards quisieron mantener su relación en secreto al principio. (Grosby)

“Cuando lo conocí, la gente pensaba que yo había reformado a un chico malo. Ese no era el caso. La persona que conocí llevaba cuatro años y medio sobria, había asistido a Alcohólicos Anónimos, era muy centrada y, simplemente, una persona muy tranquila y cariñosa. Y de ella me enamoré”, explicó.

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La pareja contrajo matrimonio en 2002 y dos años después recibió a su primera hija, Sami. Ese mismo año anunciaron que esperaban a su segundo bebé, aunque unos meses antes del nacimiento Denise Richards presentó la solicitud de divorcio.

La actriz también habló sobre el vínculo emocional que existió durante su matrimonio y señaló que, pese a los problemas que enfrentaron, considera que Charlie Sheen la quería.

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“Cada vez que nuestro matrimonio pasaba por momentos difíciles… realmente creo que él me amaba”, dijo. Es así que Bunnie Xo le preguntó a Denise si todavía había una parte de ella que estuviera enamorada de Charlie, a lo que la actriz respondió que no.

Denise Richards dejó en claro que ya no hay un vínculo romántico con Charlie Sheen. (Instagram/ Sami Sheen)

“Creo que eso es lo que algunas personas malinterpretaron. Hice un documental. No vi la segunda parte; vi la primera. Lo quiero como padre. Y ni siquiera es una relación de hermanos”, dijo.

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Bunnie Xo intervino para decir: “Mejores amigos. Han pasado por muchas cosas”.

En septiembre, ambos volvieron a aparecer juntos en una alfombra roja por primera vez en dos décadas durante la presentación del documental de Netflix aka Charlie Sheen, producción en la que Richards participa.

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La aparición pública generó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos.

Charlie Sheen y Denise Richards posaron juntos durante la alfombra del documental del actor para Netflix. (Instagram)

Sin embargo, durante el podcast, la artista aseguró que actualmente considera que la relación de Sheen con sus hijas se encuentra en un buen momento, aunque reconoció que ha tenido diferentes etapas.

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“Hay momentos en los que es mejor que otros”, comentó. Richards añadió que espera que, con el tiempo, sus hijas puedan sentirse completamente cómodas y seguras para expresar sus pensamientos y experiencias con ambos padres.