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Las reacciones de las glorias del deporte al show de Messi en su debut en el Mundial: de la broma de Ginóbili al posteo de Tyson

El capitán de la selección argentina brilló en el 3-0 frente a Argelia y se ganó los elogios de varios atletas

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Mundial 2026 - Argentina - Argelia
Messi brilló frente a Argelia (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Lionel Messi convirtió los tres goles del triunfo de Argentina ante Argelia (3-0) en el debut del Mundial 2026 y desató una cadena de reacciones en redes sociales de figuras del deporte de distintas disciplinas, que coincidieron en reconocer la dimensión del momento.

El primero en reaccionar fue Manu Ginobili, leyenda del básquet argentino y exjugador de la NBA. Con tono coloquial, el bahiense escribió en X: Che, juega bien el pibito ese con el 10... Me gusta”. El tuit, publicado en medio del partido, acumuló más de 1,3 millones de visualizaciones. Instantes después, al ver que mejoraba su faena, insistió: “Tengo buen ojo, eh!”.

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La actuación de Messi no fue menor: a los 16 minutos del partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City, el capitán albiceleste recibió un pase de Rodrigo De Paul desde el mediocampo, encaró a la defensa rival y sacudió un zurdazo que venció las manos del arquero Luca Zidane. En el regreso a la mitad de la cancha, se secó las lágrimas del rostro. Fue el gol número 118 con la selección mayor y llegó en su partido 200 con la Albiceleste. Luego amplió la ventaja a los 59 minutos tras aprovechar un rebote del arquero y completó el triplete a los 75 con un zurdazo esquinado contra el palo.

El posteo de Mike Tyson
El posteo de Mike Tyson

A medida que avanzó el partido y Messi completó el triplete, Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs de la NFL -estuvo en el estadio-, publicó tres emojis de cabra —símbolo del GOAT, “Greatest Of All Time”, (“El mejor de todos los tiempos”)— sin agregar ninguna palabra. La publicación superó las 689.000 visualizaciones. En la misma línea, Trae Young, base de los Washington Wizards de la NBA, se limitó a escribir el nombre del argentino junto a una cabra, con 165.600 visualizaciones.

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Desde el fútbol europeo, el exdefensor inglés Rio Ferdinand fue más explícito: “¡Wow, Messi! Su primer hat-trick en una Copa del Mundo… ¡y ahora oficialmente empata el récord de la mayor cantidad de goles en Copas del Mundo!”. Su mensaje reunió 239.400 visualizaciones.

Así reaccionó Manu Ginobili
Así reaccionó Manu Ginobili

El también exfutbolista inglés Alan Shearer reaccionó con una exclamación —“¡DIOS MÍO! El 16° gol de Messi en la Copa del Mundo"— acompañada de una fila de emojis de aplausos, en referencia al tanto que igualó a Miroslav Klose como máximo artillero histórico del torneo. Con ese triplete, Messi se convirtió además en el único jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar ante once selecciones diferentes.

Erling Haaland, el delantero noruego del Manchester City, eligió Snapchat para pronunciarse. Desde lo que parece el interior de un avión, el atacante publicó una selfie con la leyenda: “Messi is a madman” (“Messi es un loco”, con corona).

El posteo de Haaland
El posteo de Haaland

El boxeador Mike Tyson sumó su voz desde Instagram con una fotografía en la que aparece con una camiseta de la selección argentina número 10 que le regaló Diego Armando Maradona con la inscripción: “A Mike, con amor”. La publicación, sin texto adicional, incluyó únicamente el emoji de un balón de fútbol.

El propio Messi explicó en zona mixta las lágrimas que derramó tras el primer gol: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, declaró sin profundizar en los motivos. El capitán argentino también reveló que la serie documental sobre Rafael Nadal lo inspira en esta etapa de su carrera: “Estamos mirando ahora la serie y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo”. Sobre el récord que comparte con Klose, fue categórico: “Es un honor estar ahí, pero al final es estadística y nada más. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”.

Con 38 años y a ocho días de cumplir 39, Messi cerró la noche con una reflexión sobre su presente: “Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal. Todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”. Argentina volverá a la cancha el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium, en el segundo partido del Grupo J del Mundial 2026.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

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