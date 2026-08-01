El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, presidirá una misa solemne en la catedral metropolitana de Guatemala

Foto archivo. El cardenal Pietro Parolin preside una misa solemne en la Catedral Metropolitana de Guatemala durante una visita oficial por los 90 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala. EFE/Claudio Peri

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El cardenal Pietro Parolin preside este domingo una misa solemne en la Catedral Metropolitana de Ciudad de Guatemala y mantiene reuniones con el presidente Bernardo Arévalo durante una visita oficial que conmemora 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y el Vaticano y busca reforzar el diálogo político, eclesial e institucional entre ambos Estados.

La eucaristía se celebrará el 2 de agosto a las 12:00 en el templo del Centro Histórico y será la única actividad abierta al público durante una estadía que se extenderá hasta el 4 de agosto. Al acto asistirán Arévalo, la primera dama Lucrecia Peinado, la vicepresidenta Karin Herrera, integrantes del Gabinete y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

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La misa también podrá seguirse en vivo por los canales digitales de la Televisión Arquidiocesana en YouTube y Facebook. El resto de la agenda del secretario de Estado de la Santa Sede incluye encuentros con Arévalo, con el canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado y con el clero de todo el país.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esas reuniones apuntan a “afianzar aún más las relaciones diplomáticas y el diálogo entre Guatemala y la Santa Sede”. La visita coincide con la conmemoración de los vínculos bilaterales establecidos en 1936.

La agenda de Pietro Parolin en Guatemala incluye una eucaristía en la Catedral Metropolitana y un encuentro con el clero local.

Parolin encabeza la diplomacia del Vaticano y representa al papa León XIV

Parolin llega a Guatemala como enviado del papa León XIV y como principal colaborador del pontífice en el gobierno de la Iglesia católica. Su papel combina la conducción eclesial con la diplomacia internacional.

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El portavoz del Arzobispado, Luis Sandoval, explicó que la función del cardenal puede compararse con la de un primer ministro, aunque su misión es ante todo eclesial y diplomática. Desde la Arquidiócesis también se extendió la invitación a sacerdotes, religiosos y laicos para participar en la celebración.

La Conferencia Episcopal de Guatemala afirmó que el cardenal, en nombre del pontífice, “busca fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y el Estado de Guatemala, reunirse con autoridades civiles y eclesiásticas, y expresar la cercanía del Santo Padre con la Iglesia y el Pueblo de Guatemala”. La misma entidad pidió a los fieles orar para que la visita dé “frutos pastorales abundantes” para la Iglesia universal y la Iglesia particular guatemalteca.

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Parolin nació en Schiavon, Italia, en 1955 y es doctor en Derecho Canónico. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1986 y desempeñó funciones en Nigeria y México, donde participó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas, antes de ser nuncio apostólico en Venezuela.

En 2013 fue designado secretario de Estado del Vaticano, cargo equivalente al de primer ministro y jefe de la Cancillería pontificia. Desde esa posición es responsable de la política exterior de la Santa Sede y consejero directo del Papa.

El Presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, fue recibido este sábado por Su Santidad el Papa León XIV en audiencia privada en el Palacio Apostólico (Ministerio de Relaciones Exteriores)

La visita ocurre después de la audiencia privada entre Arévalo y el Papa en 2025

La presencia de Parolin en Guatemala se produce meses después de que Arévalo fuera recibido en audiencia privada por León XIV en el Palacio Apostólico, en octubre de 2025. En ese encuentro abordaron la promoción de la paz, la justicia, la dignidad humana, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, además de los desafíos de la migración y la protección del medioambiente.

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En aquella ocasión, el presidente guatemalteco reiteró su invitación al pontífice para realizar un viaje apostólico al país. Arévalo sostuvo entonces que esa visita sería “un motivo de esperanza y alegría para millones de guatemaltecos”.

La actual misión diplomática y pastoral del secretario de Estado se inscribe en esa continuidad política y eclesial. Su agenda en Guatemala articula la conmemoración de los 90 años de relaciones bilaterales con contactos directos con las autoridades civiles, el cuerpo diplomático y la estructura eclesiástica del país.