Diablito Echeverri viajó a la gira del Manchester City para ser analizado por Maresca: picó un penal contra Inter de Italia

El ex River Plate picó el penal en el duelo contra el Inter de Italia

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El joven mediocampista argentino Claudio Diablito Echeverri sorprendió al picar su penal en la tanda que definió el amistoso entre el Manchester City y el Inter de Milán en Hong Kong, durante la pretemporada 2026/27 del equipo inglés. Aunque su equipo no logró imponerse en la serie, la audacia de su remate captó la atención.

Echeverri ingresó en el segundo tiempo del encuentro que se disputó ante más de 42.000 espectadores en el estadio Kai Tak. El partido terminó igualado 1 a 1, forzando la definición por penales. En ese contexto, el chaqueño de 20 años fue el único jugador del Manchester City que logró convertir su penal, optando por una definición sutil y arriesgada: picó el balón con gran calma, descolocando al arquero rival.

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En la temporada anterior, el ex jugador de River Plate acumuló minutos en el Bayer Leverkusen y en el Girona, equipo con el que descendió a la segunda división española. Entre ambas experiencias, sumó 28 partidos, aunque solo en ocho de ellos fue titular. Ante este escenario, comenzó la pretemporada con el club dueño de su pase, aunque corre desde atrás en la consideración del flamante entrenador, Enzo Maresca, y todo hace suponer que volvería a salir cedido a una institución de Europa.

El Diablito Echeverri tuvo acción en la derrota por penales del Manchester City ante Inter

El amistoso formó parte de la gira asiática del City, que se prepara para una nueva campaña tras la salida de Josep Guardiola y la asunción de Maresca como director técnico. El partido frente al Inter mostró al equipo inglés con una alineación mixta, en la que también se destacó la actuación de Divin Mubama, autor del gol inicial tras una asistencia de Antoine Semenyo. La respuesta del conjunto italiano llegó pocos minutos después, con una anotación del francés Benjamin Pavard.

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La tanda de penales resultó adversa para el City, que falló tres de sus primeros remates. Solo Echeverri logró anotar, mientras que los italianos aseguraron la victoria con tres conversiones. El futuro del Diablito en el primer equipo del City sigue sin definirse. La institución evalúa la posibilidad de ceder nuevamente a varios de sus jóvenes talentos para que sumen minutos en otras ligas europeas. El club ya concretó préstamos para jugadores como el francés Mathys Detourbet y el noruego Sverre Nypan. Junto a Echeverri, los nombres del brasileño Vitor Reis y el sierraleonés Juma Bah también figuran en la lista de posibles salidas.

Según Goal, el chaqueño fue ofrecido al Milan, institución que cuenta con solamente una plaza para un jugador extracomunitario y tendría otros planes para ocupar ese lugar.

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“Nos costó un poco más en la primera mitad, pero sabíamos por qué. En la segunda mitad estuvimos mucho mejor. En este momento también creo que es importante la condición física. En dos semanas ya tenemos un partido importante, así que es bueno que ellos mejoren cada vez más”, manifestó el entrenador en un video difundido por las redes sociales de la institución inglesa tras su debut con los Ciudadanos. El City tendrá su debut oficial en la temporada el 16 de agosto, ante Arsenal por la final de la Community Shield.

Luego del partido en Hong Kong, el Manchester City continuará su gira en Asia con dos amistosos más: el primero ante un combinado de estrellas de la K-League surcoreana y el segundo frente al Atlético de Madrid.

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Por su parte, el Inter de Milán, que no contó con Lautaro Martínez, proseguirá su preparación en Perth, Australia, donde tiene programados duelos ante el Milan y la Juventus antes de iniciar la Serie A el 22 de agosto frente al Monza.

En paralelo a la situación de Echeverri, el Manchester City avanza en el mercado de pases con la intención de reforzar su arco. El club inglés tiene en la mira al arquero argentino Gerónimo Rulli como alternativa principal para cubrir el puesto de suplente de Gianluigi Donnarumma. El interés por Rulli surge tras la salida de James Trafford y la necesidad del Olympique de Marsella de vender por cuestiones financieras, lo que podría facilitar la llegada del ex guardameta de la selección argentina al equipo de Enzo Maresca. Rulli, de 34 años, viene de ser subcampeón del mundo y titular en el club francés.

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En esta ventana de transferencias los Ciudadanos dieron el golpe al pagar más de 130 millones por el mediocampista Elliot Anderson, del Nottingham Forest. En contrapartida, Manuel Akanji fue vendido al Inter y Nathan Aké al Fenerbahce. Además, se fueron John Stones (libre al Inter) y Bernardo Silva (libre al Real Madrid).