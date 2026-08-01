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Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército afirmó que continuará operando “para eliminar cualquier amenaza contra sus soldados” y que no permitirá que el movimiento extremista “dañe a civiles israelíes”. Además, las FDI desmantelaron cinco almacenes de armas de Hamas en la Franja de Gaza

Soldados del ejército israelí en Líbano (FDI)
Soldados del ejército israelí en Líbano (FDI)
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Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a varios integrantes del grupo terrorista Hezbollah en la zona de la cresta Ali al-Taher, ubicada en la denominada Zona de Seguridad.

De acuerdo con fuentes militares, los efectivos identificaron durante la madrugada de este sábado a varios miembros del grupo armado en ese sector y, tras localizarlos, abrieron fuego y los neutralizaron.

Durante el enfrentamiento, un oficial israelí resultó herido de gravedad moderada. El militar fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y su familia ya fue informada.

“Tras la identificación, los soldados atacaron a los terroristas y los eliminaron para eliminar la amenaza”, dijo el ejército en un comunicado. Asimismo, las fuerzas israelíes indicaron que “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra sus soldados y no permitirán que la organización terrorista Hezbolá dañe a civiles israelíes”.

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Por otra parte, en la Franja de Gaza, las FDI, bajo la dirección de la Agencia de Seguridad de Israel, realizaron ataques en distintos puntos del territorio y desmantelaron cinco depósitos de armas pertenecientes a Hamas. En esos lugares, ubicados en distintas zonas de Gaza, se almacenaban fusiles Kalashnikov, artefactos explosivos, lanzadores antitanque, municiones y otros equipos de uso militar.

Soldados israelíes en Gaza (Europa Press)
Soldados israelíes en Gaza (Europa Press)

Uno de los depósitos, situado junto al hospital Al-Aqsa Martyrs en Deir al-Balah, servía como escondite para miembros de Hamas y como almacén de armamento. Las autoridades israelíes señalaron que esto evidencia el uso sistemático de infraestructura civil, incluidos centros médicos, por parte de Hamas para planificar y ejecutar acciones armadas.

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Según el comunicado militar, las armas almacenadas estaban destinadas a realizar ataques contra tropas israelíes desplegadas en el área conocida como “Línea amarilla” y contra civiles israelíes. Las fuerzas israelíes indicaron que tomaron medidas para reducir el riesgo a la población civil antes de los bombardeos, entre ellas la emisión de advertencias previas, el uso de municiones de precisión y la vigilancia aérea.

Las tropas israelíes bajo el mando del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona, en línea con el acuerdo de alto el fuego, y continuarán con las operaciones para eliminar cualquier amenaza, afirmaron.

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)
La embajada de Estados Unidos en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)

EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente

En otro orden, las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania advirtieron este sábado a los ciudadanos norteamericanos en Medio Oriente sobre la posibilidad de que deban “considerar la posibilidad de marcharse” ante una “escala inesperada” del conflicto con Irán.

Según el comunicado publicado por la embajada norteamericana en Israel en X, “debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”.

El mensaje recomienda a los estadounidenses presentes en la región “extremar las precauciones y la vigilancia”, prepararse ante posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava.

El texto también insta a quienes se encuentran fuera de Medio Oriente a “reconsiderar seriamente sus viajes a la región o a través de ella”, señalando que Irán y sus aliados podrían atacar intereses y empresas estadounidenses fuera del país. El mismo mensaje fue compartido por la embajada de EEUU en Jordania.

Estas advertencias surgen en un contexto de tensión creciente entre Teherán y Washington, con episodios como ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense a puertos y buques iraníes, y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por otro lado, el régimen de Irán declaró el viernes que Estados Unidos busca una escalada total y advirtió a los países musulmanes de la región sobre su cooperación militar con Washington, afirmando que si no la reconsideran, “arderán en el fuego de la guerra”.

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