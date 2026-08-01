Israel abatió a varios miembros del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Soldados del ejército israelí en Líbano (FDI)

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Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abatieron a varios integrantes del grupo terrorista Hezbollah en la zona de la cresta Ali al-Taher, ubicada en la denominada Zona de Seguridad.

De acuerdo con fuentes militares, los efectivos identificaron durante la madrugada de este sábado a varios miembros del grupo armado en ese sector y, tras localizarlos, abrieron fuego y los neutralizaron.

Durante el enfrentamiento, un oficial israelí resultó herido de gravedad moderada. El militar fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y su familia ya fue informada.

“Tras la identificación, los soldados atacaron a los terroristas y los eliminaron para eliminar la amenaza”, dijo el ejército en un comunicado. Asimismo, las fuerzas israelíes indicaron que “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza contra sus soldados y no permitirán que la organización terrorista Hezbolá dañe a civiles israelíes”.

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Por otra parte, en la Franja de Gaza, las FDI, bajo la dirección de la Agencia de Seguridad de Israel, realizaron ataques en distintos puntos del territorio y desmantelaron cinco depósitos de armas pertenecientes a Hamas. En esos lugares, ubicados en distintas zonas de Gaza, se almacenaban fusiles Kalashnikov, artefactos explosivos, lanzadores antitanque, municiones y otros equipos de uso militar.

Soldados israelíes en Gaza (Europa Press)

Uno de los depósitos, situado junto al hospital Al-Aqsa Martyrs en Deir al-Balah, servía como escondite para miembros de Hamas y como almacén de armamento. Las autoridades israelíes señalaron que esto evidencia el uso sistemático de infraestructura civil, incluidos centros médicos, por parte de Hamas para planificar y ejecutar acciones armadas.

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Según el comunicado militar, las armas almacenadas estaban destinadas a realizar ataques contra tropas israelíes desplegadas en el área conocida como “Línea amarilla” y contra civiles israelíes. Las fuerzas israelíes indicaron que tomaron medidas para reducir el riesgo a la población civil antes de los bombardeos, entre ellas la emisión de advertencias previas, el uso de municiones de precisión y la vigilancia aérea.

Las tropas israelíes bajo el mando del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona, en línea con el acuerdo de alto el fuego, y continuarán con las operaciones para eliminar cualquier amenaza, afirmaron.

La embajada de Estados Unidos en Jerusalén (REUTERS/Ammar Awad/Archivo)

EEUU emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente

En otro orden, las embajadas de Estados Unidos en Israel y Jordania advirtieron este sábado a los ciudadanos norteamericanos en Medio Oriente sobre la posibilidad de que deban “considerar la posibilidad de marcharse” ante una “escala inesperada” del conflicto con Irán.

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Según el comunicado publicado por la embajada norteamericana en Israel en X, “debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, el entorno de seguridad sigue siendo complejo, con la posibilidad de una escalada imprevista”.

El mensaje recomienda a los estadounidenses presentes en la región “extremar las precauciones y la vigilancia”, prepararse ante posibles cancelaciones de vuelos y cierres del espacio aéreo, y mantenerse listos para dejar el área si la situación se agrava.

El texto también insta a quienes se encuentran fuera de Medio Oriente a “reconsiderar seriamente sus viajes a la región o a través de ella”, señalando que Irán y sus aliados podrían atacar intereses y empresas estadounidenses fuera del país. El mismo mensaje fue compartido por la embajada de EEUU en Jordania.

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Estas advertencias surgen en un contexto de tensión creciente entre Teherán y Washington, con episodios como ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense a puertos y buques iraníes, y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Por otro lado, el régimen de Irán declaró el viernes que Estados Unidos busca una escalada total y advirtió a los países musulmanes de la región sobre su cooperación militar con Washington, afirmando que si no la reconsideran, “arderán en el fuego de la guerra”.