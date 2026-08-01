Concacaf se unió a la postura de UEFA tras la caída del FIFA Forward Enterprise y apuntó contra Infantino con un duro comunicado

El presidente de la CONCACAF, Víctor Montagliani junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (Foto: Reuters/ Mark J. Rebilas-Imagn Images)

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La escalada de tensión en el fútbol mundial no cesa tras la decisión de Gianni Infantino de dar marcha atrás con el proyecto denominado FIFA Forward Enterprise. Luego del comunicado de UEFA, que apuntó contra el rol del presidente de la Casa Madre, Concacaf se unió a la postura europea y firmó otro capítulo en una crisis que no parece estar cerca de terminar.

En un texto emitido por su sitio oficial, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol dio a conocer un duro mensaje en el que mostró su “satisfacción” por la baja del FFE. Sin embargo, decidieron poner sobre la lupa el desempeño de Infantino en el rol de máximo directivo de este deporte.

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La entidad, presidida por el ejecutivo canadiense Victor Montagliani, aseguró que lo sucedido expuso que el plan se “impulsó al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, consulta ni el debido proceso”.

“Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia”, sentenciaron.

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Desde el organismo, que cuenta con 41 Asociaciones Miembro pero sólo 35 de ellas tienen derecho a voto en FIFA, adelantaron que “esta preocupación no es exclusiva de la Concacaf” y pusieron en tela de juicio el desempeño de Infantino: “Cuando las personas a las que se ha confiado la protección del fútbol llegan a la conclusión de que ya no pueden hacerlo desde dentro, la familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que una propuesta así siguiera adelante y quién es el responsable de ello“. FIFA dio de baja el proyecto durante las últimas horas del viernes, poco después de recibir el mensaje de Conmebol evitando dar su respaldo y pidiendo más información.

"La familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que una propuesta así siguiera adelante y quién es el responsable de ello", dijeron en Concacaf (Foto: Reuters/Jennifer Gauthier)

La UEFA había plantado la bomba la semana pasada, cuando en uno de sus comunicados fue tajante: “La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación”. De esta manera, desestimó por completo la propuesta de la FIFA de impulsar un plan para vender participaciones minoritarias vinculadas al Mundial a inversores privados en busca elevar la financiación para sus 211 asociaciones miembro a más de USD 10.000 millones en los próximos cuatro años.

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“Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”, fue la advertencia de la federación europea, la primera en sentar una postura contundente respecto a la posibilidad de aumentar ingresos a costa de la cesión de acciones en los certámenes organizados por la FIFA.

Con este cuadro de crisis política, las elecciones presidenciales de FIFA pautadas para el 18 de marzo del 2027 en el 77º Congreso que se realizará en Marruecos –Infantino ya adelantó que pretende ir por la reelección– parecen estar demasiado lejanas. En este contexto, el periodista Tom Morgan aseguró en el medio inglés The Telegraph que “se sabe que en la UEFA se admira a Víctor Montagliani”, mientras desde Europa empiezan a lanzar mediáticamente nombres de posibles sustitutos para Infantino en FIFA. En ese marco, desde el entorno de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, le indicaron al medio Politico que el directivo “no tiene absolutamente ninguna ambición, intención ni interés en el cargo en la FIFA”, ya que había sido posicionado inicialmente como un candidato de interés para las naciones UEFA.

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Mientras este tema avanza, la Concacaf no dudó en poner el foco sobre Infantino: “La FIFA no es una empresa privada. Es un organismo que actúa en nombre del fútbol y de sus miembros. Quienes son designados para servirla tienen un deber fiduciario, un deber de servicio por encima del poder. Cuando no se cumple ese deber, la rendición de cuentas no puede ser opcional”.

EL COMUNICADO DE CONCACAF

La CONCACAF y sus 41 federaciones miembro acogen con satisfacción la retirada de la propuesta «FIFA Forward Enterprise»

Declaración de la CONCACAF

La CONCACAF y sus 41 federaciones miembro acogen con satisfacción la retirada de la propuesta «FIFA Forward Enterprise» (FFE).

La Confederación también elogia a sus 41 federaciones miembro y a toda la familia del fútbol por el valor y la unidad que han demostrado esta semana. En un momento que exigía un liderazgo basado en principios, nuestros miembros se mantuvieron unidos en defensa de los intereses a largo plazo del fútbol y de los principios de buena gobernanza.

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Esa unidad ha prevalecido.

La CONCACAF también desea reconocer y elogiar el papel de los medios de comunicación a la hora de sacar este asunto de las sombras y llevarlo a la luz.

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Los acontecimientos de los últimos días han puesto de manifiesto algo que ya no puede dejarse de lado: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el mayor activo del fútbol mundial, se ha promovido al margen de todo marco de gobernanza establecido, sin transparencia, sin consultas ni el debido proceso.

Una propuesta de esta magnitud no llega a esta instancia por casualidad. Es síntoma de un liderazgo que ha dejado de priorizar el fútbol. Este reciente acto unilateral y flagrante de mala gestión y liderazgo se inscribe en un patrón de errores y comportamientos similares. Es imperativo un análisis exhaustivo de esta presidencia

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Esta preocupación no es exclusiva de la Concacaf. La comparten muchas confederaciones, federaciones miembro y todos aquellos que sirven y aman este deporte. Cuando las personas a las que se ha confiado la protección del fútbol llegan a la conclusión de que ya no pueden hacerlo desde dentro, la familia del fútbol tiene derecho a preguntarse cómo se permitió que una propuesta así siguiera adelante y quién es el responsable de ello.

La FIFA no es una empresa privada. Es un organismo que actúa en nombre del fútbol y de sus miembros. Quienes son designados para servirla tienen un deber fiduciario, un deber de servicio por encima del poder. Cuando no se cumple ese deber, la rendición de cuentas no puede ser opcional.

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Tal y como han encomendado nuestras federaciones miembro, los miembros de la Concacaf en el Consejo de la FIFA intervendrán directamente, y a través del Consejo de la FIFA, para garantizar que las cuestiones de gobernanza, rendición de cuentas y liderazgo se aborden adecuadamente mediante las instituciones y los procedimientos establecidos en los Estatutos de la FIFA.

Asimismo, trabajarán dentro de ese mismo marco para determinar cómo se puede distribuir una parte de las ingentes reservas entre nuestros miembros a través del programa «FIFA Forward» para el desarrollo del fútbol en toda nuestra región, sin comprometer nuestro futuro común.

Todos somos, sencillamente, custodios al servicio de un deporte que nos pertenece a todos.

La unidad demostrada por nuestras federaciones miembro esta semana ha reafirmado que, cuando se guía por el coraje, la integridad y una buena gobernanza, el fútbol seguirá estando donde debe estar: en manos del fútbol, y no de una sola persona.