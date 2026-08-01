Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Un llamado al SAME por una descompensación reveló un arsenal y símbolos nazis en la casa de un hombre de 89 años

El operativo se realizó cuando policías acompañaron al servicio médico a una vivienda ubicada en el barrio porteño de Flores. Descubrieron fusiles y ametralladoras, además de indumentaria, entre otros elementos

La Policía de la Ciudad incautó un extenso arsenal de armas de fuego en una vivienda del barrio de Flores y objeto con simbología nazi
Guardar

La Policía de la Ciudad secuestró un impresionante arsenal militar y varios objetos con simbología nazi en un operativo realizado en una casa del barrio porteño de Flores, donde vive un hombre de 89 años.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo se produjo tras una llamada de una mujer que alertó sobre la descompensación de un vecino en su domicilio de la calle Lautaro al 100.

PUBLICIDAD

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
Parte de las armas incautadas

Al arribar al lugar junto a médicos del SAME y trasladar al hombre al Hospital Piñero, los efectivos policiales detectaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y objetos con simbología del nacionalsocialismo, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

Por disposición judicial, se realizó un inventario exhaustivo de las armas y objetos hallados en la vivienda. Personal de la Policía Científica y las divisiones Balística y Explosivos participaron en el procedimiento.

PUBLICIDAD

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
El operativo donde se hallaron las armas fue realizado en una casa del barrio de Flores

Se incautaron catorce armas de puño —pistolas y revólveres de diversos calibres y modelos—, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de diferentes épocas, así como una importante cantidad de municiones.

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
Otros de los elementos secuestrados

Además, fueron secuestradas 22 evidencias vinculadas a material explosivo, como proyectiles de artillería y granadas de mano. Entre los objetos confiscados también figuraban cascos, armas blancas, accesorios y piezas con símbolos nazi.

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
Cascos y sombreros con simbología nazi

El operativo se realizó con la presencia de efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, Secretaría 10 de Leandro Noguera, con intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.

Un llamado al SAME y la sorpresa por el hallazgo

El hallazgo se produjo de casualidad. “El hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio”, detallaron.

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
La Policía encontró municiones antiguas

“Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

La Policía de la Ciudad secuestró un arsenal militar y elementos con simbología nazi en una vivienda de Flores
Una de las armas encontradas en la casa del jubilado de 89 años

El juzgado dispuso el secuestro de todas las armas, municiones y demás elementos encontrados en la vivienda, y ordenó verificar la numeración de cada pieza para establecer si estaban debidamente inscriptas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

Las tareas de inventario y control fueron realizadas siguiendo las directrices impartidas por la magistrada.

Temas Relacionados

FloresPolicía de la Ciudadobjetos nazinaziSimbología naziarsenalúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una maniobra temeraria en plena ruta 14 derivó en un choque múltiple y dejó tres heridos en Corrientes

La secuencia, que fue registrada desde otro vehículo que transitaba en sentido contrario, generó una violenta colisión cotra dos camiones, uno de los cuales terminó volcado

Una maniobra temeraria en plena ruta 14 derivó en un choque múltiple y dejó tres heridos en Corrientes

La Aduana y la DGI incautaron y destruyeron bebidas alcohólicas de origen extranjero por más de $24 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General Impositiva concretaron dos actuaciones tras hallar mercaderías ingresada al país de manera irregular

La Aduana y la DGI incautaron y destruyeron bebidas alcohólicas de origen extranjero por más de $24 millones

La Matanza: en medio de la tormenta, un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón

Ocurrió en la esquina de Calderón de la Barca y Tinogasta. La escena quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la zona. El video

La Matanza: en medio de la tormenta, un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón

Falsa médica cirujana en Río Negro: fue imputada por ejercicio ilegal, usurpación de título y uso de documentación falsa

Durante casi seis años, la acusada atendió pacientes en hospitales y clínicas privadas gracias a títulos apócrifos. El caso destapó graves fallas en los mecanismos de control del sistema de salud provincial

Falsa médica cirujana en Río Negro: fue imputada por ejercicio ilegal, usurpación de título y uso de documentación falsa

Secuestraron 446 kilos de cocaína tras un operativo en Salta: hay dos detenidos y un prófugo

Una investigación de la PROCUNAR permitió descubrir un sofisticado sistema de ocultamiento en un camión cisterna. El cargamento tenía como destino Buenos Aires. La justicia dictó prisión preventiva para dos acusados

Secuestraron 446 kilos de cocaína tras un operativo en Salta: hay dos detenidos y un prófugo

DEPORTES

Diablito Echeverri viajó a la gira del Manchester City para ser analizado por Maresca: picó un penal contra Inter de Italia

Diablito Echeverri viajó a la gira del Manchester City para ser analizado por Maresca: picó un penal contra Inter de Italia

Con la probable reaparición de Lionel Messi, Inter Miami recibirá a Columbus Crew por la MLS

Boca Juniors mudará su localía mientras avanza la recuperación del césped de la Bombonera: el estadio elegido

Flavio Briatore se refirió al futuro de Franco Colapinto en Alpine y dijo que Pierre Gasly es uno de los seis mejores pilotos de la Fórmula 1

Se publicó el video de la cámara del árbitro en la remontada de Argentina ante Inglaterra: el gol de Enzo Fernández y el reclamo de Bellingham

TELESHOW

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Silvina Escudero: “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’”

Internaron a Denisse González, ex Gran Hermano: “Fueron días de mucho susto y de valorar la salud más que nunca”

Las sensuales fotos playeras de Pampita en Punta Cana, a pura microbikini y relax

Matilda Blanco habló tras su pelea en vivo con Karen Reichardt por los criaderos de perros: “¡Que nadie nos saque del camino!”

Brian Buley vuelve a la actuación: “No por ser de talla baja voy a dejar lo que me hace feliz”

INFOBAE AMÉRICA

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de hasta 20,000 dólares a nicaragüenses que pidan visas de turismo y negocios

Alerta en Austria por el calor extremo: el país registró un récord de muertes en junio, el más cálido desde que hay registros

Cirujanos operan a 440 kilómetros de distancia en la primera telecirugía realizada en Panamá

Capturan a una mujer por presuntamente explotar sexualmente a su sobrina de 14 años con discapacidad en Honduras

El ataque ucraniano a un barco iraní refleja cómo dos guerras podrían salir de control