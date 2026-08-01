Un llamado al SAME por una descompensación reveló un arsenal y símbolos nazis en la casa de un hombre de 89 años

La Policía de la Ciudad incautó un extenso arsenal de armas de fuego en una vivienda del barrio de Flores y objeto con simbología nazi

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La Policía de la Ciudad secuestró un impresionante arsenal militar y varios objetos con simbología nazi en un operativo realizado en una casa del barrio porteño de Flores, donde vive un hombre de 89 años.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el hallazgo se produjo tras una llamada de una mujer que alertó sobre la descompensación de un vecino en su domicilio de la calle Lautaro al 100.

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Parte de las armas incautadas

Al arribar al lugar junto a médicos del SAME y trasladar al hombre al Hospital Piñero, los efectivos policiales detectaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y objetos con simbología del nacionalsocialismo, añadieron las fuentes consultadas por este medio.

Por disposición judicial, se realizó un inventario exhaustivo de las armas y objetos hallados en la vivienda. Personal de la Policía Científica y las divisiones Balística y Explosivos participaron en el procedimiento.

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El operativo donde se hallaron las armas fue realizado en una casa del barrio de Flores

Se incautaron catorce armas de puño —pistolas y revólveres de diversos calibres y modelos—, una ametralladora pesada con trípode, dos fusiles pesados, once fusiles y carabinas de diferentes épocas, así como una importante cantidad de municiones.

Otros de los elementos secuestrados

Además, fueron secuestradas 22 evidencias vinculadas a material explosivo, como proyectiles de artillería y granadas de mano. Entre los objetos confiscados también figuraban cascos, armas blancas, accesorios y piezas con símbolos nazi.

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Cascos y sombreros con simbología nazi

El operativo se realizó con la presencia de efectivos de la Comisaría Vecinal 7-C, en cumplimiento de una orden dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, Secretaría 10 de Leandro Noguera, con intervención de la Unidad de Flagrancia Oeste.

Un llamado al SAME y la sorpresa por el hallazgo

El hallazgo se produjo de casualidad. “El hecho se originó con una llamada de una mujer denunciando que un vecino de 89 años se había descompensado en el domicilio”, detallaron.

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La Policía encontró municiones antiguas

“Cuando un móvil policial arribó al lugar junto al SAME, y luego de ser trasladada la persona al Hospital Piñero, los oficiales observaron una gran cantidad de armas de fuego, municiones y elementos con simbología nazi dentro del inmueble”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.

Una de las armas encontradas en la casa del jubilado de 89 años

El juzgado dispuso el secuestro de todas las armas, municiones y demás elementos encontrados en la vivienda, y ordenó verificar la numeración de cada pieza para establecer si estaban debidamente inscriptas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

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Las tareas de inventario y control fueron realizadas siguiendo las directrices impartidas por la magistrada.