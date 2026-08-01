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Volvió a crecer el número de cheques rechazados por falta de fondos: ya son más de 100.000, un 57% más que en 2025

El indicador se ubicó apenas por debajo de los dos peores meses de la serie, en un contexto donde los instrumentos digitales de pago siguieron ganando terreno

Primer plano de dos manos extendiendo un cheque, una de ellas viste un traje oscuro y camisa azul claro, la otra una camisa azul.
En junio se compensaron más de 5,2 millones de cheques en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los cheques rechazados por falta de fondos volvieron a crecer en junio y superaron nuevamente la barrera de las 100.000 unidades. El dato surge del Informe Mensual de Pagos Minoristas que difunde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que releva mes a mes la evolución de los distintos instrumentos utilizados en las transacciones del sistema financiero, entre ellos las transferencias, las tarjetas, los débitos directos y los cheques.

Según ese documento, en junio se rechazaron 105.297 cheques por el motivo “sin fondos suficientes”. La cifra marcó un incremento de 5,9% respecto de mayo y de 57,3% frente a junio de 2025. En términos de monto, esos rechazos representaron $341.467,6 millones, con una suba de 4,1% en la comparación mensual y de 77,6% en la interanual. Medido en pesos constantes, es decir descontando el efecto de la inflación, el alza mensual fue de 2,2% y la interanual de 33%.

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El resultado de junio se ubicó como el tercer peor de los últimos 70 meses. En ese período, solo en dos oportunidades se había registrado una cantidad mayor de cheques rechazados por falta de fondos. Ocurrió en octubre de 2025, con 108.979 cheques, y en marzo de este año, cuando se rechazaron 112.326. De esta manera, junio quedó apenas por debajo de esos dos registros y por encima de todos los demás meses relevados en casi seis años.

Ahora bien, el crecimiento de los rechazos sin fondos no se tradujo en una mayor participación dentro del total de cheques compensados. Según el BCRA, la relación entre los rechazos sin fondos y el total de cheques compensados se ubicó en 2% en cantidades y en 1,3% en montos durante junio. Esos porcentajes implicaron una caída de 0,1 punto porcentual en cantidades y de 0,2 puntos porcentuales en montos respecto de mayo. El universo de cheques compensados creció a un ritmo mayor que el de los rechazos, lo que explica esa baja en la participación relativa pese al aumento en términos absolutos.

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cheques genericas
Los rechazos por falta de fondos suficientes crecieron tanto en la comparación mensual como en la interanual. (Freepik)

Total de cheques rechazados y compensados

Además de los rechazos por falta de fondos, el BCRA contabiliza el total de cheques rechazados por cualquier motivo. En junio esa cifra alcanzó 159.996 cheques, con un alza de 14,8% frente a mayo y de 23,7% frente a junio de 2025. En montos, el total de rechazos sumó $521.770 millones, con incrementos de 17,3% en la comparación mensual y de 49,9% en la interanual. En pesos constantes, esas variaciones fueron de 15,1% y 12,2%, respectivamente.

En paralelo, el universo general de cheques compensados mostró una expansión. De acuerdo con el informe, en junio se compensaron 5.247.117 cheques físicos y electrónicos en pesos, un 11,6% más que en mayo y un 6,5% más que en junio de 2025. El monto total ascendió a $26,8 billones, con una suba de 17,2% en la comparación mensual.

Dentro de ese total, el cheque electrónico (Echeq) continuó ganando terreno. Representó el 64,4% de los cheques compensados en cantidades, equivalente a 3,4 millones de operaciones, y el 85,1% en montos, por 22,8 billones de pesos. Frente a junio de 2025, esa participación aumentó 8,1 puntos porcentuales en cantidades y 4,1 puntos porcentuales en montos.

El informe también incluyó la operatoria de cheques en dólares. En junio se compensaron 275 cheques electrónicos en esa moneda por un total de 81,9 millones de dólares.

Las tarjetas de crédito registraron una baja interanual tanto en cantidad de operaciones como en montos reales. (Archivo)
Las tarjetas de crédito registraron una baja interanual tanto en cantidad de operaciones como en montos reales. (Archivo)

Transferencias y pagos con QR

Mientras los cheques rechazados aumentaron, otros instrumentos de pago digitales mantuvieron un ritmo de crecimiento elevado. Las transferencias inmediatas “push” en pesos sumaron 762,9 millones de operaciones en junio, con una suba de 0,4% respecto de mayo y de 29% frente a junio de 2025. El monto total fue de $92,7 billones, lo que marcó una variación real mensual de 4% y un crecimiento interanual de 15,2 por ciento.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables, que incluyen los pagos iniciados con QR, totalizaron 109,4 millones de operaciones en pesos, un 73,8% más que igual mes del año pasado. El monto alcanzó $2,7 billones y el 98,9% de esas operaciones se inició con código QR, lo que equivalió a 108,2 millones de pagos por 2,6 billones de pesos.

Débitos, tarjetas y extracciones

Los débitos directos sumaron 11,5 millones de operaciones en junio, con una baja de 4,6% frente a junio de 2025, aunque con una suba mensual de 4,8 por ciento. El monto total fue de $2 billones. La tasa de efectividad, que mide la relación entre los débitos acreditados y los presentados a compensación, se ubicó en 38,5 por ciento.

En tarjetas, el último dato disponible corresponde a mayo. Las tarjetas de crédito registraron 183,8 millones de pagos por $11,4 billones, con una caída de 4,5% en cantidades y de 12,9% en montos reales respecto de mayo de 2025. Las tarjetas de débito sumaron 169,4 millones de transacciones por $5,2 billones, con retrocesos de 7,2% en cantidades y de 12,7% en montos reales en la misma comparación.

Por último, las extracciones de efectivo alcanzaron las 41,8 millones de operaciones en mayo, por $4,5 billones, lo que dejó como resultado una baja interanual de 29,6% en cantidades y de 11,3% en montos reales. El monto promedio por extracción alcanzó 107.000 pesos.

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