Las empresas de redes sociales son demandadas por la muerte de cuatro adolescentes mientras aumenta la presión por la seguridad infantil

Cuatro familias de Estados Unidos demandaron en Delaware a Meta, TikTok, Snapchat y YouTube por la muerte de sus hijos y reabrieron el debate sobre la protección de menores en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 31 de julio de 2026, cuatro familias de Estados Unidos presentaron una demanda en la Corte Superior de Delaware contra Meta, TikTok, Snapchat y YouTube, a quienes acusan de haber contribuido a la muerte de sus hijos por los efectos nocivos de sus plataformas. El caso involucra a jóvenes de Texas, Carolina del Norte, Minnesota y Tennessee, cuyas muertes ocurrieron entre julio de 2024 y septiembre de 2025, y reactiva el debate sobre la responsabilidad de las redes sociales en la protección de los menores.

Según la Associated Press, la denuncia fue interpuesta por el Social Media Victims Law Center en representación de las familias. El texto judicial afirma que los adolescentes sufrieron adicción, privación severa de sueño, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas tras años de uso de las plataformas digitales. Las familias sostienen que las compañías tecnológicas conocían estos riesgos y no adoptaron medidas efectivas para proteger a los usuarios jóvenes.

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De acuerdo con ABC News y CBS News, este litigio se suma a otros procesos estatales y federales que analizan el impacto de las redes sociales en la salud mental adolescente. Las investigaciones apuntan a la falta de advertencias claras y a posibles deficiencias en el diseño de los servicios tecnológicos.

¿Por qué las familias demandan a Meta, TikTok, Snapchat y YouTube?

La demanda presentada por el Social Media Victims Law Center identifica como víctimas a Livi Castro (13 años), Riv Kelleher (14), Nathaniel Chambers (17) y Dawson Holden (18). Los padres afirman que sus hijos desarrollaron adicción, insomnio, depresión y ansiedad tras el uso continuado de Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube.

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El texto judicial sostiene que estas plataformas digitales cuentan con sistemas que incentivan la adicción y refuerzan comportamientos de riesgo. Según el centro legal, las empresas tenían información interna sobre estos peligros, pero no modificaron sus algoritmos ni advirtieron a los padres o a los menores.

El abogado Matthew Bergman, fundador del centro, declaró a Associated Press: “Estas plataformas continúan poniendo en peligro a los menores, pese a los compromisos públicos de sus directivos”. La denuncia recoge que los operadores de las redes sociales sabían que sus productos podían provocar daño psicológico en los usuarios más jóvenes.

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La demanda del Social Media Victims Law Center sostiene que los adolescentes desarrollaron adicción, insomnio, depresión, ansiedad y pensamientos suicidas tras años de uso de Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes legales existen contra las redes sociales por daños a menores?

La causa judicial fue presentada en Delaware, estado donde varias compañías tecnológicas tienen su domicilio legal. Según documentos internos citados por el Social Media Victims Law Center, Meta, TikTok, Snapchat y YouTube habrían ignorado advertencias sobre los daños a menores y no implementaron cambios sustanciales en sus productos.

El caso se suma a una ola de procesos en Estados Unidos. Meta enfrenta un juicio en Tennessee por una denuncia del fiscal general estatal, quien sostiene que la empresa diseñó plataformas adictivas para adolescentes y no advirtió sobre los riesgos. Además, en agosto de 2026, la compañía comparecerá ante un tribunal federal en Oakland, California, en un caso promovido por cuatro estados, según Associated Press.

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El Congreso estadounidense debate la Kids Online Safety Act, aprobada por el Senado en 2024 pero bloqueada en la Cámara de Representantes. Diversas organizaciones de defensa de la infancia y grupos de padres apoyan la iniciativa, según ABC News.

¿Cómo afecta el uso de redes sociales a la salud mental de los adolescentes?

Según documentos y reportes citados por CBS News, el uso intensivo de redes sociales puede generar ansiedad, depresión, insomnio y pensamientos suicidas entre los adolescentes. El Social Media Victims Law Center sostiene que las plataformas utilizan algoritmos y notificaciones que incrementan la permanencia de los menores en línea.

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Entre los efectos señalados por las familias y estudios independientes se destacan:

Ansiedad y presión social constante.

Deterioro del sueño por uso nocturno de dispositivos.

Exposición a contenidos sobre autolesiones y suicidio.

Comparaciones reiteradas que afectan la autoestima.

La denuncia sostiene que las empresas omitieron advertir sobre estos riesgos y no implementaron restricciones eficaces, a pesar de tener conocimiento de estos peligros.

El texto judicial afirma que Meta, TikTok, Snapchat y YouTube conocían los riesgos para la salud mental adolescente y no modificaron sus algoritmos ni advirtieron a padres y menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las empresas tecnológicas frente a la demanda?

Un portavoz de Google, propietaria de YouTube, declaró a AP News: “Proveer a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido prioritario en nuestro trabajo. Junto con expertos en salud mental y profesores, hemos construido políticas y controles robustos para padres. Lamentamos profundamente estas pérdidas y revisaremos el caso”.

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Hasta el cierre de este artículo, Meta, TikTok y Snap no emitieron comentarios oficiales, según informaron CBS News y The New York Post.

En el segundo trimestre de 2026, Meta reportó gastos legales por 2.400 millones de dólares, cifra que impactó sus resultados financieros y provocó una caída del 14% en su beneficio trimestral, de acuerdo con datos de Associated Press.

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¿Qué cambios buscan las familias y las organizaciones de protección infantil?

La demanda podría impulsar ajustes en las políticas de seguridad y privacidad de las plataformas tecnológicas. Las familias y organizaciones buscan la implementación de controles parentales más estrictos, límites de uso y sistemas de advertencia para menores en situación de vulnerabilidad, según expertos citados por CBS News.

Entre las propuestas figuran:

Transparencia en algoritmos y recomendaciones.

Alertas automáticas para cuentas de menores.

Filtros que limiten la exposición a contenidos nocivos.

Auditorías externas sobre seguridad infantil.

El desenlace de este caso podría influir en futuras regulaciones y en el diseño de productos digitales dirigidos a jóvenes.

La denuncia señala que el uso intensivo de redes sociales expone a los adolescentes a ansiedad, presión social, deterioro del sueño, autolesiones, suicidio y comparaciones que afectan la autoestima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen las autoridades y organizaciones sobre la seguridad infantil en internet?

La directora del Tech Oversight Project, Sacha Haworth, afirmó a ABC News: “Padres, activistas y denunciantes han alertado sobre este tema durante años, pero mientras el Congreso demora, más menores pierden la vida”. Haworth añadió que las compañías invierten sumas millonarias en campañas de imagen, en lugar de priorizar la seguridad de los usuarios.

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Organizaciones como Common Sense Media y la American Academy of Pediatrics recomiendan limitar el tiempo de pantalla y supervisar activamente el uso de redes sociales por parte de los menores.

¿Qué pueden hacer las familias y qué recursos existen para la prevención del suicidio adolescente?

Diversas instituciones públicas y privadas en Estados Unidos ofrecen líneas de ayuda y recursos para la prevención del suicidio y el acompañamiento de adolescentes. El número nacional 988 conecta a personas en crisis con el Suicide and Crisis Lifeline, donde pueden recibir atención profesional. El sitio web 988lifeline.org proporciona acceso a chats y materiales informativos.

Según el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la tasa de suicidio adolescente ha crecido en la última década. Las autoridades insisten en la importancia de la detección temprana y el acompañamiento familiar ante señales de alerta.

¿Qué impacto tendrá este litigio en la regulación de las redes sociales?

El proceso judicial en Delaware y otros litigios en curso podrían derivar en cambios en las políticas de protección infantil de las plataformas, así como en una mayor colaboración entre empresas tecnológicas, reguladores y grupos de defensa de menores. Las resoluciones judiciales y eventuales modificaciones legales serán vigiladas por legisladores y organizaciones internacionales.