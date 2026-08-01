Los varietales desafían el reinado del Geisha en la élite del café panameño

Veintiséis jueces oficiales y 39 catadores invitados de 14 países evaluaron 64 lotes de café bajo estrictos protocolos internacionales durante la XXX edición del Best of Panama. Cortesía

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Durante años, el café Geisha ha sido el gran protagonista de la industria cafetalera panameña y el responsable de que el país alcance récords mundiales en las subastas de café de especialidad. Sin embargo, la XXX edición del Best of Panama (BOP) dejó una señal de que ese liderazgo comienza a encontrar nuevos competidores.

Los cafés varietales, elaborados con especies distintas al Geisha, alcanzaron calificaciones históricas que sorprendieron incluso a los jueces internacionales y evidenciaron el crecimiento de otras variedades cultivadas en las montañas de Boquete y Tierras Altas.

Los ocho mejores cafés varietales del certamen obtuvieron puntajes superiores a los 91 puntos sobre una escala de 100, tras superar una rigurosa evaluación realizada por 26 jueces oficiales y 39 jueces invitados procedentes de 14 países.

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El lote con la mayor puntuación alcanzó 93.85 puntos, una calificación que hasta hace pocos años era prácticamente exclusiva del Geisha, considerado el café más prestigioso del mundo.

Los ocho mejores varietales del certamen obtuvieron calificaciones superiores a los 91 puntos sobre una escala de 100 antes de la final de la competencia. Cortesía

La jueza principal del certamen, Elen Fan, de China, aseguró que la final de los varietales fue una de las experiencias más sorprendentes de la competencia.

La especialista destacó que encontró un espectro de sabores mucho más amplio que en ediciones anteriores, con perfiles florales, diferentes tipos de acidez, notas frutales y una complejidad sensorial que confirma la evolución de los cafés panameños.

“Fue una mesa extraordinaria. Había un espectro de sabores mucho más amplio. Probé cafés muy florales, con distintas capas y matices, pero también cafés frutales con diferentes tipos de acidez y una gran intensidad.

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Fue una experiencia increíble”, afirmó Fan al concluir la final de la categoría. La especialista añadió que otorgó la calificación más alta que ha concedido a un café varietal desde que participa en este tipo de evaluaciones, una señal del salto de calidad alcanzado por los productores panameños.

Ricardo Koyner, presidente de la SCAP, afirmó que los resultados demuestran que otras variedades comienzan a acercarse a los niveles de excelencia que durante años distinguieron al Geisha. Captura de video

Fan también hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces durante los 30 años del Best of Panama, una responsabilidad que incluyó supervisar el cumplimiento de los protocolos de evaluación y garantizar que todas las calificaciones respondieran a criterios uniformes entre los catadores internacionales.

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Para Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), los resultados reflejan el trabajo que durante años han realizado los caficultores para desarrollar variedades capaces de competir con el Geisha en calidad y expresión sensorial.

Explicó que la creación de la categoría Varietales buscaba precisamente descubrir nuevas “joyas” del café panameño y ampliar la oferta de cafés de alta gama.

“Antes solo veíamos puntajes como estos en el Geisha. Hoy un varietal alcanzó 93.85 puntos, algo realmente impresionante. Ese era precisamente el objetivo de esta categoría: encontrar nuevas gemas del café y demostrar que Panamá tiene un enorme potencial más allá del Geisha”, afirmó Koyner.

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Las montañas de Boquete vuelven a concentrar la atención de la industria mundial del café de especialidad con la celebración del Best of Panama, considerado uno de los certámenes más prestigiosos del sector. EFE

El dirigente explicó que durante mucho tiempo existió la percepción de que el Geisha era la única variedad capaz de desarrollar perfiles aromáticos extraordinarios.

Sin embargo, sostuvo que la investigación, el manejo agronómico y el trabajo de los productores han permitido que otras variedades comiencen a acercarse a esos niveles de excelencia, aunque reconoció que el Geisha continúa siendo la principal referencia del café panameño en los mercados internacionales.

Durante tres días, el panel internacional evaluó 64 lotes clasificados a la semifinal, distribuidos en 16 varietales, 24 Geishas Naturales y 24 Geishas Lavados.

Los ocho cafés con mayor puntuación en cada categoría avanzaron a sus respectivas finales, cuyos resultados servirán para definir los lotes que participarán en la subasta electrónica internacional del próximo 23 de septiembre, donde compradores de distintos continentes compiten por adquirir algunas de las producciones más exclusivas del mundo.

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Elen Fan se convirtió en la primera mujer en presidir el panel internacional de jueces en los 30 años de historia del Best of Panama. Captura de video

La competencia concluirá este sábado con la final de las categorías Geisha Natural y Geisha Lavado, antes de la ceremonia de clausura en la que se anunciarán oficialmente los ganadores de la XXX edición del Best of Panama.

Más allá de los nombres que resulten vencedores, los organizadores consideran que el gran mensaje de este año ya quedó claro: Panamá continúa elevando el estándar mundial del café de especialidad y ahora demuestra que su excelencia ya no depende únicamente del Geisha, sino también del potencial que comienzan a revelar otras variedades.