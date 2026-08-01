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Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV

La Asociación Argentina de Actores compartió la triste noticia sobre el fallecimiento del intérprete a los 78 años

enrique otrato
Murió Enrique Otranto, actor de Nano, Historias mínimas, Los buscas de siempre y figura del cine, el teatro y la TV
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La noticia del fallecimiento de Enrique Otranto generó conmoción en el ámbito artístico argentino. El actor murió el 31 de julio de 2026, a los 78 años, dejando tras de sí una carrera que abarcó más de cinco décadas en teatro, cine y televisión.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia y recordó que Otranto estaba afiliado al gremio desde 1974. Su trayectoria comenzó en los escenarios junto a Danilo Devizia, recorriendo el país con espectáculos de café concert como “¡...Y dos de cuerpo!”. En ese circuito, forjó un vínculo especial con el público y sentó las bases de lo que sería una vida dedicada a la interpretación.

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Otranto debutó en el cine en 1980 con La discoteca del amor y pronto se convirtió en un rostro habitual de la filmografía nacional, participando en películas como Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes y Ay, Juancito. Siempre desde papeles de reparto, aportaba profundidad y matices, bajo la dirección de realizadores reconocidos.

ENRIQUE OTRANTO
Enrique Otranto inició su trayectoria artística en el café concert junto a Danilo Devizia y recorrió el país con ¡...Y dos de cuerpo!

En la pantalla chica, Enrique Otranto integró elencos de títulos emblemáticos como Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre, Mesa de Noticias y la versión televisiva de Esperando la carroza. Su capacidad de transitar entre la comedia y el drama le permitió construir personajes recordados por varias generaciones.

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El escenario fue siempre un espacio central para Otranto. Desde sus inicios en pequeños teatros hasta su participación en obras como ¡No te mueras nunca…!, El misántropo, El chalé de Gardel y Diatriba de amor contra un hombre sentado, supo ganarse el respeto del público y de sus colegas. Destacó también en el ciclo Teatro Abierto 83, con la obra Hoy se comen al flaco, referente de resistencia cultural en tiempos difíciles.

La dedicación de Otranto a su profesión se reflejó en su presencia constante en las principales producciones argentinas. Además de su labor artística, mantuvo un compromiso gremial como miembro de la Asociación Argentina de Actores durante más de cuarenta años.

enrique otranto
Enrique Otranto se lució como el siniestro Capitán Gandhi, el falso militar que le cortó la cabeza al cadáver de Juan Duarte, en la película Ay, Juancito

El mundo artístico argentino despide a Enrique Otranto valorando tanto su calidad interpretativa como su compromiso con la cultura local. Sus colegas y seguidores lo recuerdan por “una vida dedicada a la interpretación” y un legado que perdurará en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo.

Otranto dejó una huella profunda en la escena teatral, cinematográfica y televisiva argentina. Gran parte de su reconocimiento se debe a su relación artística con Antonio Gasalla, con quien compartió proyectos emblemáticos en la pantalla y sobre el escenario.

Durante la década de los noventa, el vínculo profesional entre ambos alcanzó su máxima expresión en la miniserie Esperando la carroza (1993), transmitida por ATC (Argentina Televisora Color), una continuación televisiva de la emblemática película. Allí, Otranto integró el elenco estable y participó activamente en las historias que retrataban los enredos de la familia Musicardi y la inolvidable Mamá Cora.

ENRIQUE OTRANTO
La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Enrique Otranto y recordó que estaba afiliado al gremio desde 1974

El intérprete también formó parte de Gasalla Producciones, colaborando de manera recurrente bajo la dirección del capocómico. En esos proyectos, compartió escenas junto a figuras como Mercedes Morán, Roberto Carnaghi, Salo Pasik y Lidia Catalano, consolidando su lugar en el humor televisivo argentino.

A comienzos de julio, el actor permanecía internado en el Sanatorio de la Providencia y su entorno impulsaba una convocatoria para encontrar 12 donantes de sangre de cualquier grupo y factor, en un intento por sostener su tratamiento.

En ese entonces, los allegados al intérprete difundieron el pedido a través de la Fundación Hematológica Sarmiento, invitando a quienes cumplieran los requisitos a pedir turno online y presentarse con DNI, el nombre completo del paciente y el lugar de internación. La solicitud de donantes se conoció semanas antes de que trascendiera la noticia del fallecimiento de Otranto.

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