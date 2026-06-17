La lluvia de elogios de los jugadores de Argelia a Lionel Messi tras su magnífica actuación en el Mundial: “Es capaz de decidir solo un partido”

Los jugadores argelinos se rindieron a Messi (Reuters)

Argentina debutó en el Mundial 2026 con una victoria rotunda sobre Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Lionel Messi firmó un hat-trick que desató elogios unánimes desde el vestuario rival. La Selección Argentina, actual campeona del mundo, se impuso por 3-0 con una actuación sobresaliente de su capitán, quien se convirtió en el protagonista excluyente del encuentro y en el foco de las declaraciones argelinas tras el pitazo final.

En declaraciones a beIN Sports Francia, el delantero y capitán de Argelia, Riyad Mahrez, no dudó en atribuir la derrota a la presencia de Messi en el campo: “Tienen a Messi, y eso marca la diferencia”, sostuvo el jugador del Al-Ahli. Mahrez, que ingresó en el complemento, remarcó ante la prensa internacional que enfrentar a Argentina supone un desafío especial debido a la capacidad del número 10 para definir partidos con una oportunidad mínima. “Es un partido muy difícil contra los campeones del mundo. Sabemos que, aunque nos mantengamos sólidos durante un buen rato, pueden marcar con una sola oportunidad. Y eso fue lo que hicieron”, declaró el atacante, en declaraciones recogidas por beIN Sports y reproducidas por Sport News Africa.

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La repercusión de la actuación de Messi no se limitó a Mahrez. Aissa Mandi, defensor y capitán de Argelia, expresó su admiración y resignación al analizar el impacto del capitán argentino. “Tienen un jugador que no perdona errores: casi todas las oportunidades terminan en gol”, afirmó el zaguero, subrayando la dificultad de contener a un futbolista de semejante jerarquía. Mandi fue más allá al definir: “Quizás sea el mejor jugador de todos los tiempos”, una frase que resume el sentir de un plantel que reconoció la superioridad rival sin excusas.

Mahrez reconoció la superioridad de los campeones del mundo tras la derrota (Reuters)

El peso de Messi en el resultado también fue señalado por Maza, mediocampista del Bayer Leverkusen, quien prefirió dejar que el desempeño del capitán argentino hablara por sí mismo. “No creo que pueda explicar lo que pasó… Tienen que ver el partido para saber lo que hizo Messi”, declaró tras la derrota. El volante añadió: “Ya saben lo que hace… Es capaz de decidir el partido él solo, como todos vimos, le dejamos espacios y fue muy efectivo”.

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El reconocimiento fue reforzado por el seleccionador argelino, Vladimir Petkovic, quien en su conferencia de prensa destacó: “Messi es siempre un jugador de gran clase”. Esta valoración, recogida por la prensa internacional, puso de relieve el respeto con el que el entorno argelino asumió la exhibición del capitán argentino.

Durante el partido, Messi abrió el marcador a los 17 minutos tras una jugada que inició Rodrigo De Paul; amplió la ventaja al minuto 60 aprovechando un rebote del arquero Luca Zidane, y selló su triplete en el 76 con un remate preciso tras una combinación con Nicolás González. Con este hat-trick, Messi igualó el récord de 16 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales. Además, con 38 años y 357 días, superó a Cristiano Ronaldo como el jugador de mayor edad en anotar un triplete en el torneo.

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La ovación que recibió Messi al abandonar el campo en el minuto 80 fue el corolario de una noche en la que la admiración traspasó camisetas y fronteras. El mundo tendrá la oportunidad de ver al rosarino nuevamente en acción el próximo lunes 22 de junio (a partir de las 14hs de Argentina), cuando los dirigidos por Lionel Scaloni afronten su segundo partido de fase de grupos frente a Austria.