Sorpresa en Independiente: el brasileño Jadson Viera se convertirá en el nuevo entrenador tras la salida de Quinteros

Jadson Viera Castro durante el duelo de Boston River ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025 (Fotobaires)

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El Club Atlético Independiente tiene avanzada la llegada de su nuevo entrenador con un nombre que estaba por fuera del radar: el brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera Castro está a un paso de convertirse en el reemplazante de Gustavo Quinteros.

Distintas fuentes del club de Avellaneda le adelantaron a Infobae que las tratativas están muy “avanzadas” y reconocieron que incluso podría firmar este mismo sábado su contrato si no aparece ninguna diferencia de última hora: será un vínculo de un año con una cláusula para terminarlo de manera unilateral a fin de este año.

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El motivo de ese apartado en el contrato es sencillo: la actual Comisión Directiva deberá llamar a elecciones antes del 2027, por lo que dejarán preparado una puerta de salida sencilla por si la nueva conducción decide buscar un nuevo conductor para el inicio de su gestión.

Jadson Viera tiene 45 años y viene de encadenar sus primeros dos trabajos como entrenador principal al mando de Boston River y Nacional en Uruguay. Incluso durante su primera experiencia formal en el Verdirrojo tuvo un enfrentamiento con el que será su nuevo club: cayó 2-1 en el Estadio Libertadores de América y perdió 5-1 en Montevideo en dos duelos correspondientes al Grupo A de la Copa Sudamericana 2025. Independiente, dirigido por Julio Vaccari, avanzó como líder de la zona pero quedó eliminado en el escritorio de la Conmebol tras la caótica presentación ante Universidad de Chile.

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El hombre que tomará las riendas de Independiente conoce el fútbol argentino desde dos ópticas distintas: se desempeñó como marcador central en Lanús durante tres temporadas y hasta alzó el título de campeón en 2007 con el Granate. Luego se transformó en asistente del Cacique Medina durante sus estadías en Vélez y Talleres de Córdoba, más allá de acompañarlo también en Nacional de Uruguay e Inter de Brasil.

Jadson Viera contra Walter Busse en u Lanús-Independiente del 2009 (Fotobaires)

Si termina de acordar los últimos detalles y firma su contrato, su debut recién se dará el próximo sábado 22 de agosto en el LDA: Independiente recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 18.30 por la 6ª fecha del Torneo Clausura. Este lunes 17 de agosto, en el duelo como visitante ante Lanús por la 5ª jornada del certamen a partir de las 17, el equipo estará comandado por la dupla interina de Carlos Matheu-Eduardo Tuzzio, quienes dirigen actualmente a la Reserva que lidera el Grupo B con tres victorias y 13 goles en las primeras tres presentaciones del semestre.

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