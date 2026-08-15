Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Sorpresa en Independiente: el brasileño Jadson Viera se convertirá en el nuevo entrenador tras la salida de Quinteros

El ex asistente del Cacique Medina, con pasos por Boston River y Uruguay, tomará el mando del equipo de no mediar cambios de último momento

Jadson Viera Castro sentado en un banco de suplentes con polo negro, manos entrelazadas, reloj inteligente. Dos hombres más a su lado. Asientos grises y un muro con el logo Powerade
Jadson Viera Castro durante el duelo de Boston River ante Independiente en la Copa Sudamericana 2025 (Fotobaires)
Guardar

El Club Atlético Independiente tiene avanzada la llegada de su nuevo entrenador con un nombre que estaba por fuera del radar: el brasileño nacionalizado uruguayo Jadson Viera Castro está a un paso de convertirse en el reemplazante de Gustavo Quinteros.

Distintas fuentes del club de Avellaneda le adelantaron a Infobae que las tratativas están muy “avanzadas” y reconocieron que incluso podría firmar este mismo sábado su contrato si no aparece ninguna diferencia de última hora: será un vínculo de un año con una cláusula para terminarlo de manera unilateral a fin de este año.

PUBLICIDAD

El motivo de ese apartado en el contrato es sencillo: la actual Comisión Directiva deberá llamar a elecciones antes del 2027, por lo que dejarán preparado una puerta de salida sencilla por si la nueva conducción decide buscar un nuevo conductor para el inicio de su gestión.

Jadson Viera tiene 45 años y viene de encadenar sus primeros dos trabajos como entrenador principal al mando de Boston River y Nacional en Uruguay. Incluso durante su primera experiencia formal en el Verdirrojo tuvo un enfrentamiento con el que será su nuevo club: cayó 2-1 en el Estadio Libertadores de América y perdió 5-1 en Montevideo en dos duelos correspondientes al Grupo A de la Copa Sudamericana 2025. Independiente, dirigido por Julio Vaccari, avanzó como líder de la zona pero quedó eliminado en el escritorio de la Conmebol tras la caótica presentación ante Universidad de Chile.

PUBLICIDAD

El hombre que tomará las riendas de Independiente conoce el fútbol argentino desde dos ópticas distintas: se desempeñó como marcador central en Lanús durante tres temporadas y hasta alzó el título de campeón en 2007 con el Granate. Luego se transformó en asistente del Cacique Medina durante sus estadías en Vélez y Talleres de Córdoba, más allá de acompañarlo también en Nacional de Uruguay e Inter de Brasil.

Dos futbolistas, uno con camiseta blanca y otro con camiseta roja, disputan un balón de fútbol en un campo de césped
Jadson Viera contra Walter Busse en u Lanús-Independiente del 2009 (Fotobaires)

Si termina de acordar los últimos detalles y firma su contrato, su debut recién se dará el próximo sábado 22 de agosto en el LDA: Independiente recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 18.30 por la 6ª fecha del Torneo Clausura. Este lunes 17 de agosto, en el duelo como visitante ante Lanús por la 5ª jornada del certamen a partir de las 17, el equipo estará comandado por la dupla interina de Carlos Matheu-Eduardo Tuzzio, quienes dirigen actualmente a la Reserva que lidera el Grupo B con tres victorias y 13 goles en las primeras tres presentaciones del semestre.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Club Atlético IndependienteGustavo QuinterosJadson Viera CastroJadson Viera

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Pincha tiene la cabeza en la Copa Libertadores y el Lobo quiere treparse a la cima de la Zona B. Desde las 16:45 por ESPN Premium

Estudiantes recibe a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Decidió jugar días después de la muerte de su hija y el público lo cobijó con un homenaje emocionante: “El cielo tiene una estrellita más”

Mats Seuntjens volvió a disputar un encuentro con el NAC Breda en la Eerste Divisie tras la reciente pérdida de su hija

Decidió jugar días después de la muerte de su hija y el público lo cobijó con un homenaje emocionante: “El cielo tiene una estrellita más”

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

João Alves de Assis Silva, conocido como Jo, tiene ocho hijos y lucha por su manutención: “Ya no cobro dinero como cuando jugaba”

La reveladora entrevista de un ex futbolista brasileño: sus problemas con el alcohol, la cárcel, el 1-7 con Alemania y las fiestas de Ronaldinho

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

El día se abrirá con los encuentros entre San Lorenzo-Unión y Aldosivi-Tigre. Más tarde, desde las 19:00, Belgrano recibirá a Independiente Rivadavia y Newell’s hará lo propio con Riestra

Continúa la fecha 5 del Torneo Clausura con varios partidos: hora, TV, formaciones y agenda del sábado

Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

Marcelo Larrondo volvió del retiro para vestir los colores de Sportivo La Consulta

Jugó en Europa, fue campeón con River Plate y disputará el Torneo Regional Amateur

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

ENTRETENIMIENTO

A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

Lilly Wachowski asegura que Hollywood le cierra las puertas a su nueva película por tener un “elenco trans”

La demanda de los Cascio por abuso contra Michael Jackson no irá a juicio: esta es la razón

Selena Gomez y su madre son demandadas por fraude en su empresa de salud mental

Robbie Williams revela su diagnóstico de autismo a los 52 años: “Eso explica muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia

La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia

El derrame de petróleo provocado por un buque de la flota fantasma rusa ya afecta 12 kilómetros de playas en Omán

Panamá suma 351 homicidios hasta julio: 85% fueron cometidos con armas de fuego

Detienen a un menor de 16 años por presuntamente amenazar de muerte al ministro de Justicia de Costa Rica

San Óscar Romero: El legado de un nacimiento que sigue caminando en El Salvador