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La estatua de la Virgen María más alta de Europa fue inaugurada en un pequeño pueblo de Polonia

El monumento se alza 55,6 metros sobre Konotopie, en el centro de Polonia, un pueblo de menos de 150 habitantes

Virgen María
Varias personas se congregan cerca de una enorme estatua de la Virgen María, considerada la más alta de Europa, durante la inauguración en la aldea de Konotopie, Polonia, el sábado 15 de agosto de 2026. (Foto AP/Claudia Ciobanu)
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Una enorme estatua de la Virgen María, considerada la más alta de Europa, fue inaugurada el sábado en un pequeño pueblo polaco. Su construcción fue financiada por uno de los empresarios más ricos de Polonia.

El monumento se alza 55,6 metros (182 pies) sobre Konotopie, en el centro de Polonia, un pueblo de menos de 150 habitantes. Su altura incluye un pedestal en forma de corona de 15 metros (49 pies).

Es más alta —aunque su ubicación es menos espectacular— que la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, que mide unos 38 metros (125 pies) incluyendo su pedestal.

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También supera a otro gran monumento religioso reciente en Polonia, la estatua de Cristo Rey en la ciudad occidental de Swiebodzin, inaugurada en 2010 y que, con el montículo sobre el que se asienta, se eleva unos 52 metros (170 pies) sobre el suelo.

Existe una estatua de la Virgen María más alta en Filipinas, que mide unos 98 metros (322 pies). Pero se cree que la nueva estatua en Polonia es la más grande de su tipo en Europa.

Virgen María
Banderas ondean al viento frente a una enorme estatua de la Virgen María, considerada la más alta de Europa, durante la inauguración en la aldea de Konotopie, Polonia, el sábado 15 de agosto de 2026. (Foto AP/Claudia Ciobanu)

La gran mayoría de los polacos se identifica como católica, y la Iglesia católica desempeñó un papel importante en la vida pública tras la caída del comunismo en 1989, beneficiándose del prestigio que obtuvo gracias a su apoyo a la oposición anticomunista. El país es la patria de San Juan Pablo II, quien fue papa desde 1978 hasta su muerte en 2005. Una enorme estatua suya —aunque mucho más pequeña que la de la Virgen María— fue inaugurada hace más de una década en la ciudad de Częstochowa.

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La influencia de la religión en la vida pública ha disminuido gradualmente en los últimos años, sobre todo entre los jóvenes y en las zonas urbanas. Sin embargo, la Iglesia católica sigue siendo influyente, especialmente en las comunidades rurales y entre las generaciones mayores.

La estatua fue encargada por los millonarios locales Roman y Grażyna Karkosik. La pareja vive en un pequeño palacio a pocos kilómetros de Konotopie.

Roman Karkosik, un empresario cuyos emprendimientos incluyeron la fabricación de botellas de plástico en la década de 1990, amasó una fortuna mediante inversiones en la Bolsa de Varsovia, convirtiéndose en una de las personas más ricas de Polonia.

La pareja ha declarado que el monumento es una expresión de gratitud a Dios. Su construcción se inició tras una enfermedad que sufrió Roman Karkosik.

Las autoridades locales esperan que el monumento se convierta en un importante lugar de peregrinación y un destino turístico. La estatua cuenta con una plataforma de observación integrada en su pedestal.

(Con información de AP)

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