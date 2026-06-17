La humilde respuesta de Rodrigo de Paul a los que no señalaron a Argentina como candidata a ganar el Mundial

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

A pesar de haber llegado a Estados Unidos como defensor del título, muchos analistas, ex futbolistas y protagonistas no ubicaron a la selección argentina como candidata a repetir la corona en el Mundial 2026. Sin embargo, La Scaloneta y su capitán, Lionel Messi (autor de un triplete) demostraron su vigencia en el debut: derrotaron 3-0 a Argelia en Kansas City, por el Grupo J.

Rodrigo de Paul, de 32 años, fue uno de los puntos altos del combinado albiceleste, al punto que asistió al capitán en la secuencia de la primera conquista. Referente del plantel (bicampeón de América), fue el que le puso voz a la respuesta a esta ¿subestimación? a un plantel que continúa mostrándose competitivo.

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“Cada uno tiene su análisis y está bien, nosotros, por historia y la camiseta que tenemos, sabemos que siempre por lo menos en nuestro país nos van a poner de candidatos, van a confiar en nosotros. No es presión, es un granito de confianza para esta Selección”, replicó el Motorcito, que también es ladero de Messi en el Inter Miami, vigente rey de la MLS.

Fueron varias celebridades del fútbol las que le bajaron el precio al campeón. Felipe Melo, por ejemplo, señaló: “No veo a Argentina mejor que Brasil”. El periodista Marcelo Bechler, también de la tierra de la Verdeamarela, fue más allá: “Argentina es la gran candidata a ser un fiasco en el Mundial”. Hasta los jugadores de Argelia habían señalado que La Scaloneta “es una selección más”. Los jugadores, por su parte, hablaron en el campo.

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El abrazo entre Messi y De Paul en medio de la gran actuación de Argentina (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El volante ex Racing y Atlético de Madrid puso en valor la victoria. “Es una gran felicidad, el primer objetivo era empezar bien esta Copa del Mundo, algo que no habíamos podido conseguir en la anterior”, dijo, en relación a la caída ante Arabia Saudita en Qatar. “Esto permite trabajar en la semana con más tranquilidad”, añadió.

Sobre los tres tantos de su amigo Messi, subrayó: “Me alegra mucho, las de él son lágrimas de emoción, de felicidad, porque él nos sigue ayudando y sigue siendo el más grande. Es una ventaja muy grande por cómo maneja el grupo. Siempre prioriza el grupo y, para nosotros, que él priorice el grupo es muy importante. Nosotros lo pinchamos un poquito con los récords porque él no sabe ninguno (risas), pero es su forma de ser. Estamos para competir y la idea es irnos el último día. Mientras compitamos podemos ir más allá. Es un equipo que no se conforma y respeta la idiosincrasia de nuestro país de cómo se juega y cómo se vive”.

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El triunfo volvió a disparar las ilusiones del público de Argentina, que copó las ubicaciones en el estadio de Kansas y vibró frente a la TV y los dispositivos en territorio nacional. El segundo partido de la Albiceleste por el Grupo J será el lunes 22 de junio, a las 14:00 (hora argentina), frente a Austria en el Dallas Stadium.

El calendario de la fase de grupos se completa con el enfrentamiento ante Jordania, programado para el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina), también en el Dallas Stadium.

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