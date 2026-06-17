El show de Scaloni con su ex compañero Djalminha para la TV brasileña: “Es un 3-0 mentiroso”

Segue a entrevista do Scaloni para o Djalminha.



MUITO FODA! https://t.co/ej0cI0yUiU pic.twitter.com/wGKgu5fO1p — Ribeiro SRN (@ribeirofutt) June 17, 2026

La selección argentina sacó adelante un complicado debut ante la Argelia de Riyad Mahrez con una buena victoria 3-0 en el Kansas City Stadium por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 y el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, ofreció diferentes entrevistas con los periodistas en las entrañas del recinto, pero una de esas conversaciones se destacó sobre el resto, y sucedió junto a su ex compañero en el Deportivo La Coruña, el brasileño Djalminha.

Ambos habían coincidido durante una práctica de la Albiceleste porque Djalma trabaja para la cadena de su país CazéTV, pero en esta oportunidad, Scaloni fue entrevistado por el colaborador de la señal al término del juego y se mostró con un ánimo distendido. Al principio, se permitió las risas cuando el ex volante de 55 años le consultó si hablaba portugués. “Hablo un poco”, soltó y su ex ladero le devolvió la pared: “Un poco hablas, ja”. Inmediatamente se generó un momento de sonrisas antes de dar paso a una serie de preguntas.

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En una de ellas, Djalminha se permitió un chiste con el Gringo y Lionel Messi: “Aparte de la táctica, de todo, pensás, estudiás, pero tener a Messi es lo más fácil, ja”. Luego de los tres goles del capitán, la actuación de Leo fue motivo de elogio en los principales diarios del mundo con el detalle de que alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico en los Mundiales.

A propósito de esto, Lionel Scaloni comparó la capacidad de cambiar un partido que tenía Djalminha con la jerarquía que mostró Leo en los Estados Unidos: “Me acuerdo cuando estábamos en el Deportivo La Coruña, también me pasaba lo mismo. A veces, cuando no jugábamos, teníamos el balón, pero venías tú y decidías”.

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Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

“Cuando tienes ese tipo de jugador, sabes que tienes un as bajo la manga. Tienes un tipo que es diferente. Y yo creo que es el mejor jugador que vi, al menos. Y creo que hay que aprovecharlo, hasta que él diga que no juega más, porque ahí ya no lo tendremos”, señaló Scaloni sobre el futbolista de 38 años, quien se transformó en el primer futbolista de la historia en sumar minutos en su sexta Copa del Mundo.

A continuación, cerró su mensaje: “Son jugadores que realmente hay que disfrutar, Neymar, él. Creo que tienen que jugar hasta que puedan, porque es una alegría muy grande”.

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Por otro lado, Djalminha se metió de lleno a lo que sucedió durante el duelo: “El partido estuvo difícil, ¿no?”. Scaloni, lejos de toda soberbia, se sinceró: “Estuvo muy difícil. Vos sabés de esto. Es un 3-0 mentiroso”. “Mentiroso”, lo acompañó el brasileño, asintiendo lo que escuchó. Lo cierto es que a Argelia le anularon un gol a los 7 minutos y Argentina pudo encaminar el triunfo recién en la segunda parte.

Más adelante, se refirió a los ingresos de Julián Álvarez y Nicolás González para reemplazar a Lautaro Martínez y Thiago Almada: “Es verdad que tanto Lautaro como Thiago hicieron un trabajo muy fuerte, también terminaron cansándose porque tenían que hacerlo. Y después, con el aire fresco de Julián y Nico, que son dos chicos con mucha energía, no solo intentaban recuperar el balón, sino también atacar, y ellos también, empezaron a tener más dificultades, pero el partido fue muy difícil, Djalma.

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El ex futbolista brasileño que compartió equipo en España con el entrenador de la Selección habló del Mundial que comenzó este jueves y aseguró que Argentina está por encima de Brasil

Vale recordar que ambos fueron compañeros en el Deportivo La Coruña entre 1997 y 2004. Los dos ex jugadores fueron parte de un exitoso plantel que marcó una época en España con la obtención de 2 Supercopas de España, 1 Liga y 1 Copa del Rey.

Por último, Lionel Scaloni le mandó un caluroso mensaje al público brasileño: “Yo aprecio mucho a Brasil, Djalma lo sabe, porque siempre nos llevamos muy bien, todos nosotros los brasileños, cuando estábamos en La Coruña era una gran amistad. Y soy un fan de Brasil, del juego, de la alegría. Y la verdad es que cuando Argentina no gana, también hincho por Brasil, a pesar de toda la rivalidad, porque somos muy parecidos. Somos muy parecidos y amamos este deporte tan maravilloso”.

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Los dos se habían cruzado durante una de las prácticas previas de la selección argentina con vistas al debut ante Argelia y el brasileño lo elogió en una charla con Infobae: “Es un gran entrenador, evolucionó y se convirtió en uno de los mejores del mundo”.