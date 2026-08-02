Vacaciones de invierno: hubo 5,9% más de turistas y ayudó el arribo de 400.000 extranjeros, en especial brasileños

Los principales complejos de la cordillera fueron abriendo de forma progresiva según la acumulación de nieve natural y el refuerzo con fabricación artificial (Foto: Shutterstock)

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La nieve tardía en las zonas de montañas y el efecto Mundial demoraron el inicio de las vacaciones de invierno, que dejaron resultados dispares. En el balance final, viajaron 4,6 millones de turistas, y tuvieron una estancia promedio de cuatro días. La llegada de unos 400.000 turistas internacionales ayudó a compensar la menor demanda del turismo interno”, dice el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre el balance que dejó el período.

Aun así, dice en su informe, “viajaron 4,6 millones de personas por el país (4,2 millones de turistas nacionales y 400.000 de extranjeros), un 5,9% más que el año pasado. Los turistas gastaron $ 2,12 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional (equivalente a USD 1.412 millones) con lo cual el impacto económico, medido a precios constantes (esto es, descontada la inflación) fue un 2,5% mayor que en 2025”.

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Un dato distintivo de las vacaciones invernales 2026 fue que miles de argentinos viajaron a Estados Unidos a seguir a la selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. “A la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país “posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando la selección a lo largo del Mundial”, arriesga CAME.

En cuanto a datos duros, del relevamiento surge que la estadía media fue de cuatro días, levemente superior al año pasado (en que había sido 3,9), y el gasto diario promedió los $115.115, a valores constantes un 5,6% inferior al año anterior. Cabe recordar que en 2025 los viajes internos habían caído un 11 por ciento. Un dato cualitativo del informe es que acompañando al turismo, “a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos, u otras actividades convocantes”.

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En cuanto a destinos, los mejores resultados se concentraron en las ciudades de nieve y montaña, favorecidas por las intensas nevadas de la segunda mitad de julio. “Bariloche volvió a liderar la temporada con ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe”, lista el informe, pero también tuvieron “un buen desempeño” Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, impulsadas por una intensa agenda de actividades culturales, gastronómicas y deportivas. En contraste, la Costa Atlántica y buena parte de la provincia de Buenos Aires registraron uno de los inviernos más débiles de los últimos años, afectados por la menor demanda y el desplazamiento del gasto turístico hacia el Mundial.

Como datos destacados del turismo invernal 2026, CAME identifica los siguientes:

Impulso de la Pachamama: el movimiento turístico continuó en el NOA por la tradicional celebración y en los primeros dos días de agosto, localidades de Jujuy, Salta, Catamarca y otras provincias realizaron ceremonias de la corpachada, ferias de artesanos, festivales folklóricos y propuestas gastronómicas que extendieron por unos días la temporada.

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Turismo interno. Según un relevamiento de Despegar, las reservas por esa plataforma aumentaron un 15% interanual, principalmente a destinos nacionales, liderados por Mendoza, Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta y Ushuaia.

La nieve no alcanzó. Las intensas nevadas registradas en la segunda quincena de julio mejoraron las condiciones en los principales centros de esquí del país y permitieron consolidar la actividad en Bariloche, Las Leñas, Chapelco y Cerro Bayo, pero destaca CAME- “el sector continuó mostrando preocupación por la retracción del turismo nacional”. En ese contexto, el mayor número de visitantes brasileños ayudó a sostener los niveles de ocupación, sin llegar a compensar del todo la caída de la demanda interna.

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Más demoras en los vuelos. El inicio de las vacaciones chocó con “un fuerte deterioro en la operación aérea”. El informe precisa que entre el 17 y el 19 de julio, solo el 60,7% de los vuelos llegó a horario, frente al 83,2% registrado de 2025. Las cancelaciones aumentaron un impresionante 305 por ciento.

Récord de turismo receptivo. En el primer semestre de 2026 ingresaron al país 3,1 millones de turistas extranjeros, el nivel más alto de los últimos años, según datos de Indec. Del total, 1,43 millones provinieron de países no limítrofes, récord histórico para ese segmento. Ushuaia volvió a destacarse entre las preferencias de los visitantes brasileños.

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Precios Un relevamiento de la Fundación Ecosur mostró que Córdoba fue el destino más económico para vacacionar en familia durante una semana, con un costo estimado de USD 3.420, seguida por Mendoza (USD 3.625) y Salta (USD 4.213). El destino más caro fue Bariloche, con una canasta turística de USD 4.859, debido al mayor costo del alojamiento. “Aun así, el informe concluyó que considerando los pasajes aéreos, vacacionar dentro del país siguió siendo más conveniente que viajar al exterior.