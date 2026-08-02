Tras el acuerdo anunciado por EEUU, Israel advirtió que Hamas sigue rearmándose y reconstruyendo sus capacidades militares

Spielman sostuvo que los terroristas de Hamas continúan rearmándose para fortalecer su capacidad militar en Gaza (REUTERS/Suhaib Salem)

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Israel ha compartido “serias preocupaciones de seguridad” con la Casa Blanca respecto al propuesto acuerdo de desarme con el grupo terrorista Hamas, dijo un funcionario israelí a The Associated Press el domingo, en unos de los primeros comentarios públicos desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el acuerdo la semana pasada.

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, dijo a la AP que la evaluación de inteligencia de Israel es que Hamas sigue comprometido con reconstruir su fuerza militar, en lugar de desmilitarizarse genuinamente. Dijo que el ejército israelí no se retirará de Gaza —donde controla más del 60% del territorio— antes de que Hamas se desarme.

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“Nuestra evaluación es que si nos replegamos antes de que Hamas esté verdaderamente desarmado, rápidamente expandirá su presencia en toda Gaza, reconstruirá su infraestructura terrorista, volverá a amenazar a las comunidades israelíes y buscará perpetrar otro ataque similar al del 7 de octubre”, señaló, en referencia a la brutal masacre perpetrada por el grupo terrorista en 2023.

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro de Israel

“Desarmarse significa entregar físicamente las armas. Nada menos”, aclaró Spielman.

Sus comentarios se producen días después de que Hamas afirmara que comenzaría a desarmarse como parte del alto el fuego negociado por Estados Unidos y firmado hace nueve meses para poner fin al conflicto de casi tres años. Esto representa un posible avance para poner fin al conflicto, pero aún quedan muchos obstáculos, condiciones y plazos extensos.

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Hamas dice que ha aceptado desarmarse, pero el proceso está plagado de obstáculos

El plan de alto el fuego de 20 puntos presentado por Trump exige que el grupo terrorista entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la llegada de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza internacional de seguridad y la reconstrucción del golpeado enclave palestino.

El desarme de Hamas ha sido un punto conflictivo y ha estancado las negociaciones durante meses. Al anunciar el acuerdo en redes sociales, Trump dijo que se ejecutaría en “fases cuidadosamente estructuradas”.

Una copia del acuerdo obtenida y verificada por la AP señala que todas las armas bajo control de la policía dirigida por Hamas serán transferidas al comité tecnocrático palestino respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, cuando este llegue al enclave. No está claro cuándo ocurrirá esto, ya que depende de otros pasos.

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Trump anunció un acuerdo para el "desarme total" de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

Un proceso para desmantelar y almacenar armas pesadas, así como para desmantelar sitios de producción militar y túneles, comenzará después de la llegada del comité palestino y del despliegue de las fuerzas internacionales. Según el acuerdo, este proceso estará vinculado a una retirada israelí por fases.

Las zonas que Israel controla en Gaza han sido en su mayoría destruidas y despobladas. La mayoría de los 2 millones de palestinos del territorio se encuentran en la otra parte, donde cientos de miles viven en miserables campamentos de tiendas y vecindarios destruidos.

Parece poco probable que Israel retire fuerzas significativas o haga otras concesiones antes de las elecciones de octubre. El primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta una dura batalla por la reelección, con oponentes que lo acusan de no evitar el ataque del 7 de octubre de 2023, y con sus socios de coalición de extrema derecha instándolo a mantener la presión sobre Hamás y dejar fuerzas en Gaza.

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La inteligenica israelí afirma que Hamas continúa fortaleciendo sus capacidad militar, pese al acuerdo de desarme anunciado por EEUU (REUTERS/Suhaib Salem)

Israel advierte que Hamas se rearma

Aunque Spielman dijo que Israel aprecia enormemente el compromiso de Trump con su seguridad y con encontrar una solución duradera, la postura del gobierno sobre el desarme se basa en inteligencia detallada que indica que Hamas sigue rearmándose, reclutando combatientes y reconstruyendo sus capacidades militares.

No está claro exactamente qué transmitió Israel a la Casa Blanca. Dos personas con conocimiento del acuerdo dijeron a la AP que Israel había comunicado sus inquietudes al ex primer ministro británico Tony Blair, quien forma parte de la Junta de Paz liderada por Trump. Una de ellas señaló que entre los puntos que buscaba Israel estaba la libertad para realizar operaciones militares en Gaza. Hablaron bajo anonimato porque no estaban autorizadas a hablar con los medios.

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(Con información de AP)