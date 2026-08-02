Gremios médicos solicitan medidas urgentes para proteger a lactantes frente al virus respiratorio sincitial en Panamá

Una enfermera atiende a un niño de un año con síntomas de un virus respiratorio en un centro de salud en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un grupo de sociedades médicas panameñas ha solicitado medidas urgentes para proteger a los lactantes frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), tras reportarse un incremento de cuadros graves y muertes en 2026.

El llamado se produce luego de que el Ministerio de Salud confirmara 13 defunciones asociadas al VRS en lo que va del año, 12 de ellas en menores de cinco años.

La Sociedad Panameña de Pediatría, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Panamá, la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica y la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología advirtieron que la circulación viral se encuentra en niveles elevados.

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“Es razonable anticipar un mayor riesgo de casos graves y defunciones si no se implementan de manera inmediata medidas extraordinarias de prevención y control”, alertaron en su comunicado.

Según cifras oficiales, el 45% de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel por enfermedades respiratorias han sido diagnosticados con este virus.

En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel el 45% de los pacientes internados están afectados por enfermedades respiratorias.

Las organizaciones señalan que el país ya experimenta un nivel de propagación que exige respuestas inmediatas para evitar una mayor cantidad de casos graves y fallecimientos.

En respuesta a la situación, las organizaciones instan a las autoridades a adelantar la aplicación del anticuerpo monoclonal de acción prolongada para proteger a los recién nacidos, medida que inicialmente estaba prevista para 2026.

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Proponen que esta intervención se implemente desde la actual temporada de circulación del virus.

El comunicado enfatiza que una política pública en salud no debe medirse solo por la compra de vacunas, sino por la verdadera protección lograda en recién nacidos y lactantes.

Por ello, piden fortalecer la vacunación materna, publicar un cronograma detallado de cada etapa de la estrategia y asegurar la protección de los recién nacidos antes del egreso hospitalario en casos de alto riesgo.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que la introducción de anticuerpos monoclonales permitirá proteger a los bebés en sus primeros meses de vida.

Las organizaciones médicas solicitan distribuir las medidas preventivas prioritariamente en las zonas con mayor carga de enfermedad.

Además, exigen la publicación semanal de indicadores de cobertura y hospitalizaciones por VRS, así como la instalación de una mesa técnica nacional con participación del Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y expertos para definir y evaluar la implementación de las nuevas acciones.

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El Ministerio de Salud informó que se ha adquirido un anticuerpo monoclonal, destinado a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

Esta terapia preventiva busca brindar protección directa durante los primeros meses de vida y forma parte de una estrategia mixta implementada en 2026.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que las muertes asociadas al VRS se dieron en un contexto de alta positividad tanto del virus sincitial como de la influenza, lo que ha incrementado las hospitalizaciones pediátricas en varias regiones del país.

Muertes asociadas al VRS se dieron en un contexto de alta positividad, tanto del virus sincitial como de la influenza, dijo Yelkys Gil, directora general de Salud Pública.

En suma, la alerta de las sociedades científicas panameñas se centra en la necesidad de reforzar y acelerar la protección de los lactantes ante el VRS, con el objetivo de evitar nuevos casos graves y reducir la mortalidad infantil asociada al virus en la actual temporada de alta circulación.

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El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que la introducción de anticuerpos monoclonales permitirá proteger a los bebés en sus primeros meses de vida.

Esta estrategia responde a las recomendaciones del Grupo Asesor Estratégico de Expertos sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que avala el uso combinado de vacunación materna y anticuerpos para prevenir casos graves de VRS en lactantes.

El Minsa ha reforzado el llamado al personal de salud para que incentive la vacunación de embarazadas y oriente a las futuras madres sobre la importancia de la inmunización prenatal.

Además, reiteró la importancia de la higiene frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y la consulta médica inmediata ante síntomas como dificultad respiratoria, labios azulados o señales de deshidratación en bebés.

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