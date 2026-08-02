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Perdió el control y chocó contra el arriate: Así fue la muerte del modelo guatemalteco Sebastián Villaverde

El modelo guatemalteco, también ligado al deporte y la producción visual, falleció durante una caravana de motociclistas en Chimaltenango, un hecho que sacudió a la moda y al ambiente artístico del país.

Sebastián Villaverde participó en semanas de la moda de Cali, Cartagena de Indias y Quito, y se consolidó en el modelaje latinoamericano. /(Soy 502)
Sebastián Villaverde participó en semanas de la moda de Cali, Cartagena de Indias y Quito, y se consolidó en el modelaje latinoamericano. /(Soy 502)
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El fallecimiento de Sebastián Villaverde, modelo guatemalteco de 24 años, ha impresionado en el mundo del modelaje y el deporte en Guatemala. Su muerte se produjo la tarde del 1 de agosto, luego de un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en un sector conocido como “Las Cabras”, bajo la jurisdicción de Tecpán, Chimaltenango, según informó el debate.com.mx.

De acuerdo con datos de este medio y otros diarios guatemaltecos, Villaverde viajaba junto a un grupo de motociclistas cuando perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra el arriate central de la autopista. El impacto fue tan fuerte que los cuerpos de socorro confirmaron su deceso en el lugar, debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Las autoridades de tránsito y el Ministerio Público continúan las investigaciones para determinar con precisión las causas técnicas del accidente. Hasta el momento, se sabe que Villaverde participaba en una caravana de motociclistas, actividad que solía realizar motivado por su pasión por los viajes y el motor.

El modelo guatemalteco participó en eventos importantes de la moda latinoamericana en Colombia y Ecuador, así como en otros eventos internacionales. La sorpresiva muerte en un accidente de tránsito ha impactado y consternado a familiares y amigos, quienes se pronuncian en redes sociales para recordar al joven de 24 años quien, con su corta edad, ya despuntaba en el mundo del modelaje. /(Soy502)

El descontrol de la motocicleta provocó el choque violento contra el arriate, lanzando a Villaverde sobre el asfalto y ocasionándole lesiones fatales casi de inmediato.

Sebastián Villaverde era una figura reconocida en el mundo de la moda latinoamericana. De acuerdo con el sitio Soy 502, Villaverde participó en importantes semanas de la moda en ciudades como Cali y Cartagena de Indias en Colombia, así como en Quito, Ecuador, entre otros destinos. Su presencia en las pasarelas se caracterizaba por su porte y profesionalismo, convirtiéndose en un referente para las nuevas generaciones de modelos de la región.

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Además de su carrera en el modelaje, Villaverde era un atleta destacado en trail running, una disciplina que consiste en correr por senderos naturales, montañas y caminos alejados del asfalto y de las pistas urbanas tradicionales. También practicaba motocross y disfrutaba de los viajes en motocicleta por Guatemala, lo que lo llevó a combinar su pasión por el deporte y la aventura.

Villaverde murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en Tecpán, Chimaltenango./ (Bomberos Municipales Departamentales)
Villaverde murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, en Tecpán, Chimaltenango./ (Bomberos Municipales Departamentales)

Fuera de las pasarelas y las pistas, Villaverde demostró un marcado espíritu emprendedor. Fundó “Zona Urbana”, un sitio especializado en la compra y venta de bienes raíces. Además, se desempeñó como productor visual y cineasta, sumando así otra faceta a su perfil multifacético. Su creatividad lo llevó a explorar distintas áreas del arte y la comunicación, dejando huella en los proyectos que impulsó.

Reacciones y legado

La noticia de su muerte generó una ola de consternación que trascendió las fronteras del modelaje. Diversas instituciones manifestaron su pesar, como la Dirección General de Aeronáutica Civil, que lamentó públicamente el deceso e informó que Sebastián era hijo de Brenda Lissette Posadas Franco de Villaverde, colaboradora de la administración del Aeropuerto Internacional La Aurora, según publicó el debate.com.mx. Además de esta institución, el equipo de “Zona Urbana” publicó mensajes recordándolo como un gran amigo y miembro fundador.

Sus colegas del modelaje y excompañeros de estudio inundaron las redes sociales con mensajes de duelo, describiéndolo como un alumno y amigo muy querido. Una de sus últimas publicaciones en redes sociales, realizada días antes del accidente, contenía una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de mantener los pies en la tierra, lo que cobró especial significado para sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Además del modelaje, Sebastián Villaverde se destacaba en trail running, practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por Guatemala. /(Soy 502)
Además del modelaje, Sebastián Villaverde se destacaba en trail running, practicaba motocross y realizaba viajes en motocicleta por Guatemala. /(Soy 502)

En tanto, la ruta Interamericana vuelve a ser escenario de una tragedia vial que deja un profundo vacío en la familia Villaverde y en la comunidad artística y deportiva de Guatemala, que pierde a un talento en ascenso y a un joven multifacético cuyo legado trasciende la moda y el deporte.

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