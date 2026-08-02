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El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12 % de los ingresos de la autoridad fiscal en República Dominicana

Los asalariados contribuyeron con 64.088,4 millones de pesos entre enero y junio de 2026, un alza de 14% interanual que consolidó a ese gravamen como uno de los principales soportes de la recaudación fiscal

Bandera de República Dominicana, pesos dominicanos (billetes y monedas), formularios, pesa con Impuestos, recibo Pagar urgente y calculadora.
El impuesto sobre la renta a los salarios aportó el 12.4 % de los ingresos de la DGII en República Dominicana durante el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El impuesto sobre la renta a los salarios se consolida como uno de los pilares de la recaudación fiscal en la República Dominicana. Durante el primer semestre de 2026, el aporte de este tributo representó el 12.4 % de los ingresos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), según cifras oficiales. Este desempeño evidencia el peso que tiene el gravamen en las finanzas públicas y su incidencia directa en la población asalariada.

De acuerdo con los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, entre enero y junio de este año, los trabajadores aportaron 64,088.4 millones de pesos (aproximadamente $1,124 millones) por concepto de impuesto sobre la renta a los salarios. Este monto significó un incremento absoluto de 7,865.5 millones de pesos en comparación con el mismo periodo del año anterior. El crecimiento acumulado de este tributo alcanzó el 14% en los primeros seis meses, una tendencia que se mantuvo en cinco de los seis meses analizados.

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Las autoridades fiscales habían proyectado recaudar 60,858.5 millones de pesos por este concepto en el primer semestre. El monto finalmente recaudado no solo superó las estimaciones, sino que implicó un nivel de cumplimiento del 105.3 %, posición que refuerza la relevancia del impuesto en las cuentas estatales. Además, la contribución de los asalariados a través del impuesto sobre la renta representó el 18.2 % del incremento total de 43,198 millones de pesos recaudados por la DGII en el mismo periodo.

Una mano sostiene un fajo de billetes de pesos dominicanos de mil y dos mil pesos en una calle, con personas y edificios al fondo.
Los trabajadores pagaron 64,088.4 millones de pesos por impuesto sobre la renta a los salarios entre enero y junio, según la Dirección General de Impuestos Internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de los ingresos fiscales de la DGII, el impuesto sobre la renta a los salarios se ubicó solo por detrás del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS), que aportó 126,097.6 millones de pesos, y del impuesto a la renta de las empresas, con 114,768.2 millones. Estos tres tributos constituyen el núcleo de la recaudación fiscal en el país.

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El comportamiento positivo del impuesto sobre la renta a los salarios estuvo vinculado a la mejora en las condiciones del mercado laboral y al aumento de los sueldos en la República Dominicana. El crecimiento de los salarios elevó tanto la cantidad de asalariados sujetos al gravamen como el monto retenido por las empresas. Según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, solo en marzo la recaudación no superó el 10 % de aumento, ubicándose en 9.5 %. En contraste, los mayores incrementos porcentuales se registraron en febrero y mayo, con alzas de 17 % y 16.9 %, respectivamente.

El mes de mayo se destacó como el periodo de mayor recaudación absoluta por este concepto, al registrar 12,629.4 millones de pesos. Le siguió enero, con 12,122.5 millones, lo que muestra la estabilidad del flujo de ingresos provenientes de este impuesto a lo largo del semestre.

Mapa tridimensional de la República Dominicana, seis edificios modelo, billetes de pesos dominicanos y varias monedas de veinte y diez pesos.
La DGII superó la meta semestral del impuesto sobre la renta a los salarios con un cumplimiento de 105.3 % frente a la proyección oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio, el Gobierno dominicano impulsó un plan anticrisis que incluyó la actualización del salario mínimo exento de impuesto sobre la renta. Esta medida, aprobada por el Congreso y anunciada por la DGII, elevará el monto exento de 34,685 a 39,900 pesos mensuales. El ajuste entrará en vigor en el ejercicio fiscal de 2027, lo que podría modificar el universo de contribuyentes sujetos al gravamen en los próximos años.

El papel del impuesto sobre la renta a los salarios no solo se refleja en las cifras de recaudación, sino también en su función redistributiva y en la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales. La evolución de este tributo, junto con los demás gravámenes principales, permite a la administración fiscal fortalecer la base de recursos necesarios para el funcionamiento del país y la atención de necesidades colectivas.

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