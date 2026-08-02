Impactantes vuelcos y autos por el aire: los cinco accidentes durante el rally en Finlandia que dan la vuelta al mundo

El accidente de Sébastien Ogier en el Rally de Finlandia

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El Rally de Finlandia 2026 pasará a los registros del Campeonato Mundial de Rally (WRC) como una de las fechas más accidentadas de los últimos años. Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo, protagonizó el accidente más grave de la prueba al volcar su Toyota GR Yaris Rally1 en la 17ª especial y terminar trasladado en helicóptero al hospital de Tampere, aunque sin lesiones de gravedad. Antes que él, Esapekka Lappi, Martins Sesks, Elfyn Evans y Arthur Pela también sufrieron salidas de pista que marcaron el ritmo de una carrera condicionada por la velocidad, la lluvia y los errores de trazada.

¿Por qué tantos accidentes? El Rally se corre por caminos abiertos, rutas de tierra como ripios, nieve y también asfalto. La competencia finlandesa, conocida histórica como el Rally de los 1.000 Lagos, se caracteriza por trazados muy rápidos rodeados de pinos y ante el mínimo error los autos que se despistan chocan contra ellos y se generan vuelcos.

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El accidente de Elfyn Evans en el Rally de Finlandia

En este marco hubo una perlita argentina y fue ver a la camiseta de la Selección colgada en una rama y fue captada en primer plano ante el salto de los autos, imágenes que fueron publicadas por el usuario de Instagram Marekon the Stage.

El primero en caer fue Lappi. El viernes, apenas 800 metros después de la línea de salida del TC-4 (Sydänmaa 1), el piloto finlandés de Hyundai perdió el control en una frenada hacia una curva rápida a la izquierda. Su Hyundai i20 N Rally1 cayó a una zanja, volcó y quedó en el bosque. Él y su copiloto Enni Mälkönen salieron ilesos, pero la revisión posterior reveló daños en la jaula de seguridad del vehículo, lo que determinó su abandono definitivo. “El jaula está dañada, así que definitivamente se acabó el juego”, reconoció Lappi en declaraciones al sitio especializado DirtFish. El accidente privó a Hyundai de uno de sus referentes en territorio finlandés, donde el piloto local llegaba como una de las apuestas del equipo.

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El accidente de Esapekka Lappi en el Rally de Finlandia

Esa misma jornada del viernes, una lluvia torrencial transformó los tramos SS7 (Saarikas 2) y SS8 (Sydänmaa 2) en una prueba de supervivencia. El agua estancada y la visibilidad reducida al mínimo generaron condiciones extremas en los rápidos caminos de tierra finlandeses. Varios pilotos, entre ellos Evans y el belga Thierry Neuville, manifestaron que la carrera debería haberse detenido. La organización no activó ninguna bandera roja por condiciones climáticas, una decisión que generó críticas en el parque de asistencia, que son los boxes en el mundo del rally.

El sábado por la mañana, el TC-14 (Leustu 1) se convirtió en el tramo más destructivo de la prueba. Sesks, el letón de M-Sport Ford, marchaba quinto en la clasificación general y resistía la presión de Adrien Fourmaux cuando, a 6,3 kilómetros del inicio, se fue de la línea en una curva rápida a la derecha. Su Ford Puma Rally1 dio varias vueltas de campana y fue a terminar entre los árboles. “No tomé bien el ápice porque la carretera tenía una ligera curvatura y terminé por fuera, donde había una zanja que nos lanzó al aire y volcamos varias veces”, explicó Sesks. Tanto él como su copiloto Renars Francis resultaron ilesos.

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El accidente de Arthur Pela en el Rally de Finlandia

Minutos después, en el mismo TC-14, fue Elfyn Evans quien comprometió su jornada. El galés, segundo en la general, malinterpretó una curva a la izquierda cerca del final del tramo, volcó su Toyota varias veces y quedó atrapado en una zanja. Fue el público presente en el tramo quien devolvió el coche a la carretera. Evans perdió 1 minuto y 49 segundos y cayó del segundo al quinto puesto. “Solo una curva un poco más cerrada de lo que esperaba con una zanja en el exterior; la tenía marcada, pero fui demasiado valiente”, admitió el piloto. Pese al golpe, Evans logró terminar la jornada y cerrar el rally en el tercer lugar del podio.

El accidente de Arthur Pela, también registrado durante la prueba finlandesa, se sumó a una lista de incidentes que reflejaron la dureza de los tramos de Finlandia para los pilotos de categorías inferiores del WRC, donde las condiciones de alta velocidad y los caminos bordeados de bosques no perdonan el mínimo error.

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El accidente de Martiņs Sesks en el Rally de Finlandia

El golpe más dramático del fin de semana llegó el sábado por la tarde. Ogier, que lideraba el rally con 20,9 segundos de ventaja sobre el resto, perdió el control en la 17ª especial (Vastila 2) al salir de una secuencia de curvas rápidas. Su Toyota dio varios tumbos hacia el bosque. El tramo fue neutralizado de inmediato con bandera roja. Ogier y su copiloto de emergencia, Julien Ingrassia -quien salió del retiro para reemplazar a Vincent Landais, ausente por motivos personales-, lograron salir del vehículo sin asistencia externa. Ogier fue trasladado en helicóptero e Ingrassia en ambulancia al hospital de Tampere, donde ambos pasaron la noche en observación.

“Lamentablemente, hoy nos salimos de la ruta en SS17. Julien y yo hemos ido al hospital para algunas revisiones y nos quedaremos a pasar la noche como precaución después del fuerte impacto. Pero ambos nos sentimos bien, lo cual es lo más importante”, escribió el francés en sus redes sociales. El piloto de 40 años, que buscaba su décimo título mundial -lo que lo pondría en solitario por encima de su compatriota Sébastien Loeb-, comprometió seriamente sus aspiraciones de campeonato con el abandono.

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Los espectaculares saltos en el Rally de Finlandia y la camiseta de la selección argentina

El ex campeón mundial de rally, Juha Kankkunen, director adjunto de Toyota Gazoo Racing, confirmó a Rally.TV que habló con Ogier tras el accidente: “Seb estaba más en estado de shock que cualquier otra cosa; nada roto. Necesitamos revisar los datos para entender qué ocurrió, porque sería impropio de él salirse en un lugar así; estaba haciendo un trabajo fantástico controlando el rally y no tenía que empujar demasiado”.

Con Ogier fuera de carrera, Sami Pajari heredó el liderazgo en su rally de casa. El finlandés, que dos semanas antes había ganado en Estonia, se mantuvo sin incidentes en el último tramo del sábado y encaró el domingo como líder. Oliver Solberg fue segundo y Evans tercero, a pesar de su vuelco. Pajari terminó por ganar, con un 1-2-3 de Toyota, y se convirtió en el decimocuarto piloto finlandés en ganar el Rally de Finlandia, además de entregar al WRC el festejo número 200 de un piloto de esa nacionalidad en la categoría.

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Disputadas diez fechas de la temporada, Elfyn Evans lidera el campeonato con 201 puntos contra 171 de Sami Pajari. Restan cuatro eventos. Lo que viene en el calendario indica que a fin de mes el certamen ecuménico visitará Sudamérica con dos fechas: del 27 al 30 de agosto en Paraguay y del 10 al 13 de septiembre en Chile.