“Balazo al corazón”: qué reveló la autopsia al ferretero asesinado durante un robo en Mar del Plata

El local comercial donde un asalto terminó con la vida de su propietario, en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué

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La fiscalía que investiga el homicidio del ferretero Ricardo Ruiz en Mar del Plata recibió el informe preliminar de autopsia que determinó la causa de muerte: una hemorragia masiva con perforación cardíaca que derivó en el paro cardíaco respiratorio.

“El balazo le dio en el corazón”, confirmaron las fuentes consultadas por 0223 tras la necropsia al comerciante de 48 años que falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), a donde fue trasladado de urgencia.

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Durante el procedimiento forense se secuestró un proyectil calibre .32, que se cotejará con el arma secuestrada a Tomás Hocte (23) y Alan Ovejero (25), ambos detenidos por el crimen e imputados por el delito de homicidio criminis causa, que prevé una pena de prisión perpetua.

Hocte tenía un pedido de captura activo en una causa por robo. Fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas en inmediaciones de Brandsen y Arrué, a unos 600 metros del lugar del hecho. El otro fue interceptado en Arrué y Berutti cuando intentó escapar por los techos de las viviendas.

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Los dos pasaron la noche en la Unidad Penal N°44 de Batán, a la espera de sus indagatorias.

El caso

Un violento asalto finalizó con la muerte del comerciante en el barrio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mar del Plata, el sábado al mediodía en la intersección de Avenida Libertad y Luciano Arrué.

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Todo comenzó cuando dos personas armadas ingresaron a una ferretería y dispararon contra el dueño. El ataque desencadenó un operativo policial que resultó en la detención de los sospechosos y el secuestro del arma utilizada.

La víctima fue identificada como Ricardo Ruiz, quien se encontraba trabajando cuando los asaltantes irrumpieron en su local. Tras intimidarlo, uno de ellos le disparó en el pecho antes de huir a pie, abandonando la motocicleta en la que habían llegado. Los vecinos, alertados por los ruidos, acudieron y hallaron al comerciante gravemente herido. “Estaba muy mal, se estaba muriendo”, relató uno de los testigos al medio 0223.

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Tras el ataque, Ruiz fue trasladado en un patrullero al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde ingresó con signos vitales y recibió atención médica de urgencia. Los profesionales intentaron estabilizarlo, pero la herida resultó fatal y el comerciante falleció minutos después de su ingreso.

El arma secuestrada a los sospechosos

La jornada estuvo marcada por la escalada de violencia en Mar del Plata, ya que durante la mañana se había registrado otro asesinato en la zona de Villa La Palangana, en el barrio Regional, donde la víctima aún no había sido identificada. En este episodio, un hombre mayor apareció sin vida en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada.

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