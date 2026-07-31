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Honduras: Suspenden búsqueda del adolescente desaparecido entre Cayos Cochinos y Corozal tras una semana de rastreo

La comunidad de Corozal suspendió la búsqueda del adolescente Joseph Vuelto, desaparecido desde el 25 de julio entre Cayos Cochinos y el litoral atlántico de Honduras, tras siete días de intensos operativos

Joseph Vuelto permanece desaparecido desde el 25 de julio. (FOTO: Infobae)
Joseph Vuelto permanece desaparecido desde el 25 de julio. (FOTO: Infobae)
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La comunidad de Corozal, en el litoral atlántico de Honduras, suspendió las labores de búsqueda activa del adolescente Joseph Vuelto, de 16 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 25 de julio tras un incidente ocurrido en el mar entre Cayos Cochinos y esa comunidad.

La decisión fue tomada luego de siete días de intensos operativos en los que participaron pescadores, voluntarios y cuerpos de socorro, quienes recorrieron amplias zonas del Caribe hondureño sin lograr ubicar al menor.

Aunque las labores comunitarias concluyeron, las autoridades informaron que el caso permanecerá registrado mientras familiares y habitantes de Corozal continúan esperando conocer el paradero del adolescente.

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Siete días de intensa búsqueda

Desde la desaparición de Joseph Vuelto, ocurrida el 25 de julio, decenas de pobladores organizaron jornadas de búsqueda para intentar localizar al joven en el sector marítimo comprendido entre Cayos Cochinos y la comunidad de Corozal.

A los esfuerzos comunitarios se sumaron elementos del Primer Batallón de Infantería de Marina, personal del Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de respuesta, que realizaron recorridos por diferentes sectores del litoral atlántico.

Las operaciones incluyeron inspecciones en áreas costeras y mar adentro, con la esperanza de encontrar algún indicio que permitiera ubicar al adolescente.

Según explicó el pescador Lorenzo Solís, una de las principales dificultades que enfrentaron los equipos de búsqueda fueron las fuertes corrientes marinas que predominan en la zona.

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Familiares y vecinos mantienen la esperanza de conocer el paradero del menor. (FOTO: Facebook)
Familiares y vecinos mantienen la esperanza de conocer el paradero del menor. (FOTO: Facebook)

El poblador indicó que el mar representa un escenario complejo para este tipo de operaciones, debido a la amplitud del área y a la posibilidad de que las corrientes hayan desplazado al menor hacia otros sectores del Caribe.

Estas condiciones obligaron a ampliar progresivamente el radio de búsqueda durante los últimos días sin que se obtuvieran resultados positivos.

Recorrieron gran parte del litoral atlántico

De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad, durante las jornadas de búsqueda las embarcaciones navegaron por amplias zonas comprendidas entre Trujillo, en el departamento de Colón, y Roatán, en Islas de la Bahía.

En la última jornada participaron alrededor de siete embarcaciones, además de personal del Cuerpo de Bomberos y efectivos de la Marina, quienes realizaron un último recorrido antes de concluir oficialmente las labores comunitarias.

Los participantes señalaron que, pese al esfuerzo desplegado durante toda la semana, las condiciones del mar impidieron obtener pistas sobre el paradero del adolescente.

La comunidad de Corozal suspendió las labores de búsqueda tras siete días. (FOTO: Facebook)
La comunidad de Corozal suspendió las labores de búsqueda tras siete días. (FOTO: Facebook)

La comunidad lamenta el desenlace

La suspensión de las operaciones dejó un ambiente de profunda tristeza entre los habitantes de Corozal, quienes durante siete días se organizaron para colaborar en la búsqueda del joven desaparecido.

Familiares, vecinos y pescadores manifestaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que participaron en los operativos, destacando la solidaridad mostrada por comunidades cercanas durante la emergencia.

Aunque la búsqueda activa fue suspendida, las autoridades mantienen abierto el registro del caso y no descartan recibir información que pueda contribuir a esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, la desaparición de Joseph Vuelto continúa generando consternación entre los pobladores del litoral atlántico, quienes esperan que la familia pueda obtener respuestas sobre este caso.

Pescadores y cuerpos de socorro participaron en el operativo marítimo.(FOTO: Facebook)
Pescadores y cuerpos de socorro participaron en el operativo marítimo.(FOTO: Facebook)

La desaparición de Joseph Vuelto también ha puesto de relieve los riesgos que enfrentan las comunidades costeras del Caribe hondureño, donde las fuertes corrientes marinas y las cambiantes condiciones del clima pueden dificultar las labores de rescate y búsqueda.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar las medidas de precaución durante las actividades en el mar y a reportar de inmediato cualquier emergencia para facilitar una respuesta oportuna de los cuerpos de socorro.

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