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¡Así marcha el medallero! Guatemala desplaza a República Dominicana del quinto lugar en Santo Domingo 2026

La delegación guatemalteca asciende en la clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras México mantiene la cima

Guatemala desplazó a República Dominicana del quinto puesto del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cierre de la primera semana. (Cortesía: Comité Olímpico de Guatemala)
Guatemala desplazó a República Dominicana del quinto puesto del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cierre de la primera semana. (Cortesía: Comité Olímpico de Guatemala)
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Guatemala desplazó a República Dominicana del quinto puesto del medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, alcanzando 41 medallas y empentando en 10 oros con la delegación anfitriona hasta el cierre de esta nota.

El salto guatemalteco quedó atado a un antecedente inmediato de la edición anterior. En San Salvador, Dominicana terminó quinta con 111 preseas, mientras Guatemala compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports por la suspensión de su Comité Olímpico por parte del Comité Olímpico Internacional, una situación que no se repitió en Santo Domingo.

Hasta el momento, Guatemala suma 10 oros, 16 platas y 15 bronces, mientras que los atletas dominicanos acumulan 60 medallas: 10 oros, 13 platas y 37 bronces.

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El equipo de fosa en tiro con escopeta empujó el cambio en la clasificación general. Fernando Brol Cárdenas y Adriana Ruano Oliva ganaron el oro tras romper 31 platos, y Ana Soto Abril junto a Jean Pierre Brol Cárdenas se quedaron con la plata con 27.

Hasta el momento, atletas dominicanos acumulan 59 medallas: 10 oros, 13 platas y 36 bronces (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)
Hasta el momento, atletas dominicanos acumulan 59 medallas: 10 oros, 13 platas y 36 bronces (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano)

.Puerto Rico también se mantiene cerca, alcanzando nueve oros, 10 platas y 19 bronces.

México sostuvo la cima y Colombia presionó

Hasta la fecha, México mantuvo el liderazgo con 185 preseas: 82 oros, 59 platas y 44 bronces. Colombia se mantiene en el segundo lugar con 43 oros, 50 platas y 28 bronces, para un total de 121 podios.

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Por su parte, Cuba ocupa la tercera posición con 17 oros, 18 platas y 24 bronces. Venezuela sigue cuarta con 13 oros, 24 platas y 44 bronces, para un total de 81 medallas.

La disputa entre México y Colombia también se trasladó al ciclismo, donde ambos llegaron con seis oros. Los mexicanos sumaron además seis platas y cuatro bronces, mientras los colombianos registraron cinco platas y cuatro bronces.

México mantiene hasta el momento la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 185 preseas, mientras Colombia siguió segundo con 121. (Cortesía: Santo Domingo 2026)
México mantiene hasta el momento la cima del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con 185 preseas, mientras Colombia siguió segundo con 121. (Cortesía: Santo Domingo 2026)

Ignacio Prado y Ricardo Peña le dieron a México el oro en la madison masculina con 72 puntos, citados por la agencia. Venezuela quedó segunda con 59 unidades y Colombia terminó tercera con 57 por medio de Brayan Sánchez y Jordan Parra.

En la rama femenina, Elizabeth Castaño y Lina Hernández ganaron el oro para Colombia. El binomio superó en el sprint final a las mexicanas Sofía Arreola y Yarelis Acevedo.

República Dominicana logró una plata inédita en clavados

La jornada de clavados dejó una marca para la delegación local. Victoria “Vicky” Garza consiguió la primera medalla para República Dominicana en la plataforma de 10 metros y obtuvo la medalla de plata.

Garza, de ascendencia mexicana, dijo tras la prueba que agradeció a sus entrenadores y a la Federación Dominicana de Natación por la oportunidad de competir por ese país.

También afirmó que la brisa complicó la prueba, aunque pudo ejecutar sus saltos como había planeado. Garza llegó a República Dominicana a los 18 años.

Por su parte, México amplió su dominio en clavados con los oros de Alejandra Estudillo en plataforma de 10 metros, Osmar Olvera en trampolín de un metro y la pareja de Rut Páez y Zyanya Parra en trampolín sincronizado de tres metros.

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