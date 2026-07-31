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Arsenal, Manchester City y un histórico torneo que saldrá de Inglaterra por primera vez en 20 años

El cambio tendrá lugar el 16 de agosto, luego de que Wembley quedara reservado para cinco conciertos consecutivos de The Weeknd

Un trofeo Community Shield con los escudos de Arsenal y Manchester City, cubierto por un logo de prohibición, sobre el césped de un estadio de fútbol.
La Community Shield saldrá de Inglaterra por primera vez desde 2006 para el duelo entre Arsenal y Manchester City (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Por primera vez desde 2006, la Community Shield abandona Inglaterra y se disputará en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, el próximo domingo 16 de agosto. La causa es concreta: el Wembley Stadium estará ocupado por el tercer concierto consecutivo de la superestrella The Weeknd, parte de una serie de cinco actuaciones que el artista ofrece en el recinto londinense durante esas fechas, según detalló FourFourTwo.

El partido enfrenta a Arsenal, campeón de la Premier League, contra Manchester City, ganador de la FA Cup. De acuerdo con el formato del torneo —el tradicional telón de apertura del fútbol inglés—, ambos títulos otorgan el derecho a disputar el certamen veraniego. La particularidad geográfica de esta edición, sin embargo, llama la atención más allá del resultado esperado en el césped.

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Un estadio ocupado y un traslado de 250 kilómetros

La decisión de mudar el partido a Gales responde a una colisión de calendarios que la Football Association no pudo evitar. Wembley tiene comprometidas cinco fechas consecutivas para los espectáculos de The Weeknd, y el 16 de agosto coincide exactamente con el horario previsto para la Community Shield.

El Principality Stadium, ubicado en el corazón de la capital galesa, tiene capacidad para alrededor de 74.500 espectadores y cuenta con el antecedente de haber albergado el certamen durante seis ediciones seguidas entre 2001 y 2006, mientras Wembley estaba en plenas obras de reconstrucción. La última vez que el escudo se jugó allí fue en agosto de 2006, cuando Liverpool venció a Chelsea 2-1 con un gol tardío de Peter Crouch —tras el empate de Andriy Shevchenko al tanto inicial de John Arne Riise— y se llevó el título.

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Arsenal y Manchester City disputarán la Community Shield el 16 de agosto en el Principality Stadium de Gales (REUTERS/Lee Smith)
Arsenal y Manchester City disputarán la Community Shield el 16 de agosto en el Principality Stadium de Gales (REUTERS/Lee Smith)

Desde la reapertura de Wembley en 2007, el trofeo solo abandonó el estadio nacional en otras dos oportunidades. La primera fue en 2012, cuando el recinto sirvió como sede olímpica durante los Juegos de Londres y City derrotó a Chelsea 3-2 en Villa Park. La segunda fue en 2022, con Wembley comprometido para la final de la Eurocopa Femenina entre Inglaterra y Alemania: ese año, Liverpool goleó a City 3-1 en el King Power Stadium de Leicester.

El buen antecedente del Arsenal con Cardiff

Más allá de la logística, hay un componente sentimental en la elección del escenario para los Gunners. FourFourTwo señaló que Arsenal tiene tres finales de FA Cup ganadas en el estadio galés cuando este llevaba el nombre de Millennium Stadium. En 2002, el equipo dirigido por Arsène Wenger derrotó a Chelsea 2-0 en el camino hacia el doblete liga-copa. Un año más tarde, en 2003, se impuso 1-0 ante Southampton. Y en 2005, eliminó a Manchester United por penales tras un 0-0 al término de la prórroga.

Para los aficionados del Arsenal que viajen a Cardiff, el Principality Stadium —conocido hoy por el nombre de su patrocinador— no será territorio ajeno. Tres títulos festejados en sus gradas forman parte de la memoria colectiva del club londinense.

City, por su parte, no llega a la cita como el favorito más reciente en este tipo de encuentros. La entidad de Manchester cayó en la Community Shield de 2022 ante Liverpool y busca sumar un título que le permita arrancar la temporada con impulso, tras alzarse con la FA Cup.

Crystal Palace es el campeón vigente de la Community Shield (REUTERS/Matthew Childs)
Crystal Palace es el campeón vigente de la Community Shield (REUTERS/Matthew Childs)

El legado del trofeo y el campeón vigente

La Community Shield tiene una historia que se remonta a 1908, aunque su formato actual —Premier League contra FA Cup— se consolidó décadas después. Desde 1974, Wembley fue el hogar casi exclusivo del certamen, con las excepciones ya señaladas. La edición de este año suma una tercera anomalía al recuento histórico, por razones ajenas al fútbol.

El título vigente lo ostenta Crystal Palace, que ganó el trofeo hace exactamente un año al vencer a Liverpool 3-2 en tanda de penales, luego de un 2-2 al final del tiempo reglamentario. Los Eagles de Londres accedieron a la final como campeones de la FA Cup 2025 y se quedaron con el trofeo en una definición desde los once metros, según consignó FourFourTwo.

Palace no participará en la edición de este año al no haber retenido ninguno de los dos títulos que otorgan el pase a la competición.

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