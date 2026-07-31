Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras el fallo a su favor: “¿Con qué corazón puede pedir una restitución en Turquía?"

La empresaria se expresó luego de que la habilitaran a regresar al país junto a sus dos hijas (Video: Primicas Ya-Améric tv)

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Wanda Nara viajó, semanas atrás, a Europa para tener unos días de vacaciones junto a cuatro de sus cinco hijos, pero en medio de esta estadía, fueron a la casa de campo que queda a las afueras de Milán y fueron víctimas de un robo. Entre las cosas que se llevaron los pasaportes de todos los niños, lo que generó un problema con Mauro Icardi, que se negó a firmar para que las niñas renueven la documentación.

Esto dio inicio a un tira y afloje legal que terminó cuando la justicia italiana decidió fallar a favor de Nara y tomaron la decisión de suplir la firma del padre con la de la jueza a cargo de la causa, por lo que la empresaria puede regresar al país junto a las dos niñas. En diálogo con Primicias Ya, el programa que conducen Luis Ventura y Marina Calabró en América TV, contó cómo recibió la noticia.

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“Muy contenta, muy cansada. Me bajó ahora como un poco todo el cansancio. La verdad que no paré“, arrancó Wanda al tomar la palabra. La jueza la autorizó como madre y como única persona habilitada para firmar toda la documentación de sus hijas y fue explícita en sus fundamentos: “Consciente que el domicilio de las nenas y el lugar donde están creciendo es Argentina. Y también coincide en que tienen que volver urgentemente al país para continuar su escolarización y toda la rutina de las chicas”.

Wanda contextualizó el origen del conflicto: “Yo viajé por vacaciones, tuvimos una desgracia, un robo que fue muy traumático para los chicos, para todos, para los varones y para las nenas”. Sobre la investigación, confirmó que avanzó: “Parece que la policía tiene casi en mira al ideólogo de todo este robo”.

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Así anunciaba Wanda en sus redes la resolución de la justicia a su favor (Instagram)

Ventura le preguntó por qué los videos del robo que circularon eran tan breves. Wanda aclaró que no estaban editados. “Los saqué yo de mi teléfono, los busqué yo por la cámara. Volviendo desde Nueva York, hice screenshot desde mi teléfono, hice video de pantalla y lo saqué desde mi teléfono”, precisó. La policía se llevó los chips y la base de datos de las cámaras antes de que ella llegara a Italia. “Pedí autorización para subir esto. Levanté algunas noticias en Argentina y se las mostré a la persona que está a cargo de la investigación de la policía. Le dije que si se podía mostrar, si no entorpecía. Me autorizó solo ese video”, explicó.

Los varones mayores quedaron con un miedo que no los dejaba dormir. “Los más grandes están superasustados. Maxi se los llevó con él y están con sus hermanitos chiquititos, vienen acá el lunes a estar de vuelta conmigo, pero se fueron unos días con su papá porque estaban muy asustados, no dormían de noche”, contó. El mayor reaccionó con un cuchillo en la mano. “Dormía con un cuchillo en la mano porque todos sintieron impotencia y lo que le pasó a mi mamá y sobre todo a mis hijos más grandes, se sentían culpables, sentían que podrían haber hecho algo en ese robo o enfrentar a esta gente que entró a mi casa”, explicó.

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Las niñas también vivieron su propia versión de esa noche. “Isi estaba acostada y ve a sus hermanos que vienen corriendo y ve a su hermano más grande que descuelga un cuadro y lo estampa contra una puerta”, describió. Francesca, por su parte, “cuenta que se tropezó dos veces en esta corrida escapándose de esta gente”. Y cerró ese tramo con una reflexión: “Los nenes realmente cada uno cuenta lo que vivió o lo que vio desde su perspectiva infantil, que fue una noche tremenda”.

En sus redes sociales, Icardi aseguró que se niega a que sus hijas vivan en Argentina (Instagram)

En cuanto a Icardi, Wanda describió lo que ocurrió la noche del robo. “Lo llamé, tiene tres llamadas mías y mensajes diciéndole que por favor me llamara o que le quería escribir para contarle esto. Nunca me contestó”, afirmó. La información llegó al futbolista a través de Fernanda Matera, la intermediaria entre ambos. “Fernanda me respondió lo mismo, que nunca tuvo respuestas del papá”, agregó.

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La respuesta pública de Icardi llegó vía Instagram, donde cuestionó la parcialidad de la justicia y se manifestó en contra de que las niñas vivan en Argentina. “Yo esto lo vengo diciendo hace años. La verdad es que yo luché y estoy orgullosa de mí misma. Yo sola sé cómo en esta familia luché por inculcarles a mis hijos valores y amor por Argentina, teniendo un papá con poco amor y poca relación con su propio país”, respondió Wanda.

El punto que más la irritó fue el pedido de restitución internacional a Turquía. “¿Con qué autoridad un papá o con qué corazón un papá puede insistir en una restitución en Turquía cuando ni siquiera él está en Turquía?”, disparó. Y remató: “Del club lo despidieron y él como capitán no tuvo, no fue, no hizo ni un saludo, ni un agradecimiento. Déjense de joder los periodistas también con esta restitución. Restitución a un país que no quiere ni él volver”.

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