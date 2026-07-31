Crimen y Justicia
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Detuvieron al cuidador que maltrató a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Gastón Cichero está acusado de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas. Fue trasladado a la Alcaldía Penitenciaria de Batán y este sábado será indagado

El momento en que el enfermero golpeó a la anciana mientras le daba de comer
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Nicolás Gastón Cichero (37), el ex empleado del geriátrico “David” en Mar del Plata que maltrató a dos mujeres residentes en el establecimiento, fue detenido este viernes, tras un pedido formal presentado por el fiscal del caso, Carlos Russo, y autorizado por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de Daniel De Marco.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el arresto se concretó cerca de las 15. El operativo estuvo a cargo de personal de la DDI local, que localizó al acusado en la casa de una amiga, donde fue encontrado sin que opusiera resistencia.

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Cichero, que trabajaba como cuidador desde el 29 de abril en el geriátrico ubicado en Funes 1783, está acusado por los delitos de lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

Los dos primeros son en relación a hechos contra una residente de 83 años que sufrió rotura de piezas dentales y otra de 93, mientras que las amenazas, según la investigación, fueron dirigidas a una empleada del lugar que había alertado a los dueños sobre los maltratos.

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De acuerdo a las fuentes consultadas, el detenido fue trasladado a la Alcaldía Penitenciaria de Batán. Este sábado será indagado por el fiscal Russo. Luego de esa audiencia, el Ministerio Público cuenta con un plazo de quince días para solicitar o no la prisión preventiva del imputado.

Cuatro personas en una habitación. Tres individuos con gorras y chalecos o chaquetas de la DDI, uno de ellos usa una laptop. Una persona civil está sentada. Al fondo, una heladera y un microondas
Cichero tras ser detenido este viernes

La denuncia que dio inicio al caso fue presentada por la responsable del lugar después de revisar las filmaciones internas. Los familiares de las residentes habían advertido lesiones sospechosas y ese dato activó la revisión de las cámaras de seguridad.

Como se ve en los videos que forman parte de esta nota, el ex trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas para posteriormente acostarla de forma brusca. “No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una vez. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, continúa agrediéndola verbalmente. La víctima llora.

En otra grabación, el hombre golpea con una cuchara a otra adulta mayor mientras le da de comer, lo que, según la denuncia le habría provocó un corte superficial en el labio. La mujer se toma la boca y comienza a llorar. “¿Ah tenés ganas de llorar?”, le dice en tono amenazante antes de retirarla en la silla de ruedas.

"¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar", le dice en enfermero

Luego de la denuncia, Cichero eliminó sus redes sociales. Según trascendió, posee deudas por casi cinco millones y medio de pesos y aparece registrado como prestador de servicios de tratamiento de belleza. Fue echado del geriátrico.

El caso también expuso al establecimiento: el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires clausuró el lugar de manera preventiva por no haber iniciado la renovación de su habilitación provincial.

Además, se detectaron infracciones como la presencia de personas menores de 65 años y la falta de contrato con una empresa de residuos patogénicos, procesando estos desechos con una máquina BIO 5000.

Por otra parte, en medio del escándalo, María Pastora Ortiz, representante del Sindicato de Cuidadores Domiciliarios, habló de antecedentes en esa residencia y aseguró que compañeras del sector que habían trabajado allí renunciaron años atrás por situaciones de maltrato.

Ortiz también advirtió que en algunos hogares para adultos mayores no siempre se exige o verifica la formación específica del personal a cargo del cuidado.

Esto fue corroborado por una ex trabajadora: “Reamente la mayoría de los que trabajamos en los geriátricos no tenemos título. Yo ingresé en negro como personal de limpieza y a los quince días me pasaron a asistente por falta de personal. Me fui porque en un momento me tocó inyectar insulina, y yo soy una persona que tiene apenas estudios primarios, no tengo conocimientos de enfermería, el trabajo que me estaban dando era mucho compromiso“.

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