Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Panamá registra 13 muertes de niños por virus sincitial respiratorio

Las autoridades sanitarias mantienen la alerta ante la alta circulación del VSR durante la temporada lluviosa, una enfermedad que concentra casi la mitad de las hospitalizaciones respiratorias en cuidados intensivos del Hospital del Niño.

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de hospitalización en bebés y niños menores de dos años durante la temporada lluviosa en Panamá. (FOTO:Consumer Eroski)
El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de hospitalización en bebés y niños menores de dos años durante la temporada lluviosa en Panamá. (FOTO:Consumer Eroski)
Guardar

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que 13 niños de entre un mes y dos años de edad han fallecido este año en Panamá a causa del virus sincitial respiratorio (VSR), una cifra que se mantiene hasta la semana epidemiológica 28 y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante el incremento de las enfermedades respiratorias durante la temporada lluviosa.

Los casos corresponden a menores que no tenían antecedentes de prematurez, mientras que el país continúa registrando una alta circulación tanto del VSR como del virus de la influenza.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que las defunciones se han presentado en un contexto de alta positividad del virus sincitial respiratorio y de influenza, situación que ha incrementado las hospitalizaciones pediátricas en distintas regiones del país.

PUBLICIDAD

Según las estadísticas oficiales, 45% de los pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel corresponden a casos asociados al virus sincitial respiratorio.

El Minsa reforzó la vacunación de embarazadas y la aplicación de anticuerpos monoclonales para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio. Cortesía Minsa
El Minsa reforzó la vacunación de embarazadas y la aplicación de anticuerpos monoclonales para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio. Cortesía Minsa

La funcionaria precisó que, aunque el VSR suele afectar con mayor gravedad a los bebés prematuros, ninguno de los 13 menores fallecidos este año presentaba esa condición. Los casos se registraron en niños con edades comprendidas entre un mes y dos años, distribuidos en diferentes provincias del país, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud.

El virus sincitial respiratorio es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente las vías respiratorias. En la mayoría de los adultos y niños mayores provoca síntomas similares a los de un resfriado común, como congestión nasal, secreción nasal, tos, fiebre leve, dolor de garganta y malestar general.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en bebés menores de dos años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, el virus puede descender hacia los pulmones y provocar bronquiolitis o neumonía, complicaciones que pueden requerir hospitalización e incluso poner en riesgo la vida.

Uno de los principales desafíos es que los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un catarro común. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica inmediata cuando el menor presenta dificultad para respirar, respiración acelerada, aleteo nasal, hundimiento de las costillas al respirar, coloración azulada en labios o uñas, rechazo a los alimentos, deshidratación o decaimiento extremo. Estos signos indican que la infección podría estar evolucionando hacia un cuadro grave.

La estrategia implementada por el Minsa busca reducir las complicaciones del virus sincitial respiratorio mediante inmunización materna y protección de los recién nacidos. Cortesía Minsa
La estrategia implementada por el Minsa busca reducir las complicaciones del virus sincitial respiratorio mediante inmunización materna y protección de los recién nacidos. Cortesía Minsa

Ante este escenario, el Minsa reforzó la estrategia nacional para reducir las complicaciones asociadas al virus. La institución mantiene la aplicación de la vacuna contra el VSR a mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, con el objetivo de que los anticuerpos sean transferidos al bebé antes del nacimiento y lo protejan durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor.

Como complemento, el Ministerio de Salud informó que adquirió un anticuerpo monoclonal destinado a los recién nacidos cuyas madres no pudieron recibir la vacuna durante el embarazo. Esta terapia preventiva proporciona protección directa contra el virus durante los primeros meses de vida y forma parte de la estrategia mixta implementada este año por las autoridades sanitarias.

Las autoridades también hicieron un llamado al personal de salud que brinda atención prenatal para reforzar la recomendación de vacunación entre las embarazadas y orientar a las futuras madres sobre la importancia de proteger a sus hijos desde antes del nacimiento.

Asimismo, instaron a los padres y cuidadores a no minimizar los síntomas respiratorios en los menores de dos años, especialmente durante la actual temporada lluviosa.

Mano de médico con bata blanca sosteniendo la mano de un niño con vía intravenosa en la muñeca y vendaje sobre una cama de hospital con sábanas blancas.
El Hospital del Niño mantiene una alta ocupación de pacientes con enfermedades respiratorias, impulsada por la circulación del virus sincitial respiratorio y la influenza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Yelkys Gil reiteró que el país mantiene una vigilancia permanente sobre la circulación de los virus respiratorios y recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir hospitalizaciones y fallecimientos.

Además de la vacunación, recomendó mantener una adecuada higiene de manos, evitar el contacto de los recién nacidos con personas que presenten síntomas respiratorios y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma.

Temas Relacionados

PanamáInfobaevirus sincitial respiratorioMuerteRecién nacidosMenores de edadResfriado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

Cada 30 de julio, la única universidad pública de El Salvador conmemora una masacre a estudiantes perpetuada en 1975 donde al menos 50 estudiantes perdieron la vida.

“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

Qué dijo el ministro de Gobernación de Guatemala sobre violento desalojo de anciana en Quiché

El funcionario dijo que la Policía Nacional Civil está obligada a ejecutar resoluciones de los jueces y anunció una revisión interna por el procedimiento

Qué dijo el ministro de Gobernación de Guatemala sobre violento desalojo de anciana en Quiché

La trampa mortal: Así engañaron y asesinaron en Colombia al asistente de vuelo de origen salvadoreño Eric Gutiérrez

Mediante perfiles falsos y una calculada estrategia de engaño en plataformas digitales, una red criminal en Medellín atrapó al tripulante de cabina salvadoreño Eric Fernando Gutiérrez Molina

La trampa mortal: Así engañaron y asesinaron en Colombia al asistente de vuelo de origen salvadoreño Eric Gutiérrez

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

La sequía ha provocado la muerte de más de 100 reses en San Antonio de Flores, Choluteca, mientras pequeños ganaderos venden sus animales por la falta de agua y alimento.

Sequía deja más de 100 reses muertas en municipio del sur de Honduras

Costa Rica registra 43 investigaciones por trata de personas en 2026, seis casos más que el total de 2025

La institución señaló que el delito también se configura cuando alguien obliga a pedir limosna, incluso con lazos familiares, y reportó pesquisas por explotación laboral y doméstica vinculadas a personas migrantes en precariedad.

Costa Rica registra 43 investigaciones por trata de personas en 2026, seis casos más que el total de 2025

TECNO

“No sería inteligente eliminar todos los empleos”: AWS sobre la IA y el trabajo en el mundo

“No sería inteligente eliminar todos los empleos”: AWS sobre la IA y el trabajo en el mundo

EA Sports FC 27 - Modo Carrera: transferencias con IA y valoraciones dinámicas de jugadores

Estas 5 señales revelan que ya es momento de cambiar de celular: WhatsApp lento, una de ellas

Gemini Spark ya está en Latinoamérica: trabaja 24/7 mientras duermes o haces ejercicio

Steam ofrece 4 juegos gratis por tiempo limitado: cuáles y hasta cuándo se puede jugar

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans

MUNDO

Se apuñalaron entre sí en un piso, saltaron por la ventana y quedaron los tres detenidos en un hospital de Nottingham

Se apuñalaron entre sí en un piso, saltaron por la ventana y quedaron los tres detenidos en un hospital de Nottingham

Hungría se enfrenta al cierre de su central nuclear por la persistente ola de calor en Europa

Un sultán de 19 años, un imperio en crisis y 20.000 azulejos: así nació la Mezquita Azul de Estambul

JD Vance y Zelensky dialogaron sobre defensa aérea, producción de misiles Patriot y el impacto de la guerra en los mercados internacionales

El precio del petróleo subió más de un dólar por barril por la tensión entre Estados Unidos e Irán