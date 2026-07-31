Panamá registra 13 muertes de niños por virus sincitial respiratorio

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de hospitalización en bebés y niños menores de dos años durante la temporada lluviosa en Panamá. (FOTO:Consumer Eroski)

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El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que 13 niños de entre un mes y dos años de edad han fallecido este año en Panamá a causa del virus sincitial respiratorio (VSR), una cifra que se mantiene hasta la semana epidemiológica 28 y que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias ante el incremento de las enfermedades respiratorias durante la temporada lluviosa.

Los casos corresponden a menores que no tenían antecedentes de prematurez, mientras que el país continúa registrando una alta circulación tanto del VSR como del virus de la influenza.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que las defunciones se han presentado en un contexto de alta positividad del virus sincitial respiratorio y de influenza, situación que ha incrementado las hospitalizaciones pediátricas en distintas regiones del país.

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Según las estadísticas oficiales, 45% de los pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel corresponden a casos asociados al virus sincitial respiratorio.

El Minsa reforzó la vacunación de embarazadas y la aplicación de anticuerpos monoclonales para proteger a los recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio. Cortesía Minsa

La funcionaria precisó que, aunque el VSR suele afectar con mayor gravedad a los bebés prematuros, ninguno de los 13 menores fallecidos este año presentaba esa condición. Los casos se registraron en niños con edades comprendidas entre un mes y dos años, distribuidos en diferentes provincias del país, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud.

El virus sincitial respiratorio es una infección viral altamente contagiosa que afecta principalmente las vías respiratorias. En la mayoría de los adultos y niños mayores provoca síntomas similares a los de un resfriado común, como congestión nasal, secreción nasal, tos, fiebre leve, dolor de garganta y malestar general.

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Sin embargo, en bebés menores de dos años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, el virus puede descender hacia los pulmones y provocar bronquiolitis o neumonía, complicaciones que pueden requerir hospitalización e incluso poner en riesgo la vida.

Uno de los principales desafíos es que los síntomas iniciales suelen parecerse a los de un catarro común. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica inmediata cuando el menor presenta dificultad para respirar, respiración acelerada, aleteo nasal, hundimiento de las costillas al respirar, coloración azulada en labios o uñas, rechazo a los alimentos, deshidratación o decaimiento extremo. Estos signos indican que la infección podría estar evolucionando hacia un cuadro grave.

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La estrategia implementada por el Minsa busca reducir las complicaciones del virus sincitial respiratorio mediante inmunización materna y protección de los recién nacidos. Cortesía Minsa

Ante este escenario, el Minsa reforzó la estrategia nacional para reducir las complicaciones asociadas al virus. La institución mantiene la aplicación de la vacuna contra el VSR a mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación, con el objetivo de que los anticuerpos sean transferidos al bebé antes del nacimiento y lo protejan durante los primeros meses de vida, cuando el riesgo de desarrollar complicaciones es mayor.

Como complemento, el Ministerio de Salud informó que adquirió un anticuerpo monoclonal destinado a los recién nacidos cuyas madres no pudieron recibir la vacuna durante el embarazo. Esta terapia preventiva proporciona protección directa contra el virus durante los primeros meses de vida y forma parte de la estrategia mixta implementada este año por las autoridades sanitarias.

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Las autoridades también hicieron un llamado al personal de salud que brinda atención prenatal para reforzar la recomendación de vacunación entre las embarazadas y orientar a las futuras madres sobre la importancia de proteger a sus hijos desde antes del nacimiento.

Asimismo, instaron a los padres y cuidadores a no minimizar los síntomas respiratorios en los menores de dos años, especialmente durante la actual temporada lluviosa.

El Hospital del Niño mantiene una alta ocupación de pacientes con enfermedades respiratorias, impulsada por la circulación del virus sincitial respiratorio y la influenza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora Yelkys Gil reiteró que el país mantiene una vigilancia permanente sobre la circulación de los virus respiratorios y recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir hospitalizaciones y fallecimientos.

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Además de la vacunación, recomendó mantener una adecuada higiene de manos, evitar el contacto de los recién nacidos con personas que presenten síntomas respiratorios y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma.