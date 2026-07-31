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Trágico accidente en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión se cruzó de carril, chocó con un auto y murieron dos personas

Las víctimas fatales viajaban en el vehículo de menor porte. Una tercera persona quedó atrapada, fue rescatada y luego trasladada a un hospital

Accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe, murieron dos personas
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 64,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, en la mano con sentido hacia Rosario
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Dos personas murieron este viernes en la autopista Rosario-Santa Fe tras un choque entre un camión y un automóvil a la altura de la localidad de Monje, en la provincia de Santa Fe. El siniestro, registrado en el kilómetro 64,5 de la mano con sentido hacia Rosario, dejó además una tercera persona atrapada entre los hierros, que debió ser trasladada a un hospital de la zona.

Según informó Marcos Escajadillo, secretario a cargo de Defensa Civil de Santa Fe, en declaraciones a la señal TN, el camión se cruzó de carril e impactó al vehículo particular, y ambos terminaron fuera de la calzada. “El camión se cruzó de carril e impactó el vehículo, ambos terminaron fuera de la calzada”, precisó el funcionario.

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La persona que quedó atrapada fue trasladada a un centro médico municipal de la localidad de Monje, con posibilidad de derivación a otro establecimiento provincial según la evolución de sus lesiones.

El accidente también fue confirmado por los Bomberos Voluntarios de Barrancas, de acuerdo con la información de Rosario 3, que trabajaron en el lugar y ratificaron el fallecimiento de dos personas como consecuencia directa del impacto.

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Accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe, murieron dos personas
Defensa Civil de Santa Fe informó que el camión se cruzó de carril, impactó al automóvil y ambos vehículos terminaron fuera de la calzada

La intervención de los servicios de emergencia fue inmediata, aunque la gravedad del siniestro obligó a establecer un corte total de la mano descendente en la autopista. El tránsito quedó restringido desde el kilómetro 79 en sentido hacia Rosario, con importantes demoras para los conductores de la zona.

“Atención. AP 01 KM 79, altura de Barrancas sentido a Rosario se realiza corte total y desvío hacia RN 11 por siniestro vial. Circular con precaución”, escribió la Agencia Provincial de Seguridad Vial a través de sus redes sociales.

La causa del accidente es materia de investigación a cargo del fiscal Julio Lema. El operativo policial fue coordinado por la subcomisaria Jésica Dávila, subjefa de la Comisaría 3 de Barrancas, con intervención de la Comisión DCF San Jerónimo y personal de la Comisaría 5ta de Monje.

Escajadillo indicó que la mano afectada permanecerá cortada hasta que el fiscal o el juez interviniente determine lo contrario, dado que el tramo requiere tareas de peritaje.

Accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe, murieron dos personas
Una tercera persona quedó atrapada tras el choque en la autopista Rosario-Santa Fe, fue rescatada y trasladada a un hospital de Monje

El contexto climático agravó las condiciones del corredor vial. Escajadillo advirtió, en sus declaraciones a TN, que Santa Fe registraba al momento del accidente una alerta amarilla por condiciones meteorológicas, con alerta naranja específica para los departamentos donde ocurrió el siniestro.

“Las lluvias, al ser copiosas y de intensidad, muchas veces provocan una nula visibilidad que genera este tipo de accidentes”, señaló el funcionario, quien además remarcó que desde el día anterior se venía recomendando a la población evitar traslados ante la inminencia de tormentas y buscar un lugar seguro. La difusión de esas recomendaciones preventivas estuvo a cargo de intendentes y medios de comunicación locales.

El siniestro fatal ocurrió durante un fuerte temporal que afecta a gran parte del país. Como bien explicó el funcionario santafesino, para la provincia hay alertas tanto amarillas como naranjas por fuertes tormentas, impuestas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El temporal en Santa Fe coincidió con el choque en la autopista Rosario-Santa Fe, en un contexto de alerta amarilla y alerta naranja por tormentas del SMN
El temporal en Santa Fe coincidió con el choque en la autopista Rosario-Santa Fe, en un contexto de alerta amarilla y alerta naranja por tormentas del SMN

La situación, que se esperaba que fuera distinta durante el fin de semana, se modificó en las últimas horas. Ahora, el pronóstico del organismo emitió alertas únicamente naranjas para el sábado en Santa Fe.

En cuanto a la situación de Rosario, para esta noche la probabilidad de lluvia se mantiene entre un 70% y 100%. Con el paso de las horas y la llegada del sábado, las chances irán disminuyendo. Para la madrugada será de 40% y 70%, y por la mañana y tarde entre 10% y 40%. A esto se le suman las fuertes ráfagas de viento: llegarán hasta los 59 kilómetros por hora.

Ante este panorama climatológico, las autoridades pidieron que se circule con precaución y se aumenten las medidas de seguridad.

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